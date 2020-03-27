Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Италии число погибших от коронавируса побило суточный рекорд

Предыдущий отрицательный рекорд состоялся в минувшую субботу, когда власти сообщили о 793 смертях заразившихся. Также, по данным комиссара, за минувшие сутки выздоровели 589 человек, общее число достигло 10 950.
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с чего всё началось

В Италии число погибших от коронавируса побило суточный рекорд

В Италии за сутки от коронавируса умерли 969 человек, сообщил комиссар по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури. Это самое большое количество за все время распространения болезни во всем мире. Таким образом, в стране от инфекции скончались уже 9134 пациента.
РИА Новости12:56

Подробнее о событии

Италия бьёт суточный рекорд: почти 1000 смертей от коронавируса

Фонтанка.Ру13:59

Число жертв коронавируса в Италии за сутки достигло 969

Известия13:04

От коронавируса в Италии за сутки умерли почти 1 тыс. человек

Взгляд.ру12:49

В Италии число погибших от коронавируса побило суточный рекорд

РИА Новости12:56

Число жертв COVID-19 в Италии за сутки побило новый рекорд

Говорит Москва12:53

Италия вновь обновила антирекорд по умершим

Вести.Ru12:57

Италия побила рекорд по суточной смертности от коронавируса

Московский Комсомолец12:48
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 14:27, Ашберн
Здоровье

Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 13:10
Политика

Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо

Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.
Ведомости 09:41
Общество

Главврач больницы рассказал о состоянии Лещенко

У народного артиста РСФСР Льва Лещенко диагностирован коронавирус.
МИР 24 05:15
Общество

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости 14:10
Здоровье

Чай с куркумой препятствует поражению легких при коронавирусе

Evo-rus.com 09:09
Экономика

Россияне начали закрывать вклады и снимать наличные

Пояснение Минфина Накануне глава министерства финансов Антон Силуанов рассказал, что взымать налог с доходов по банковским вкладам и инвестиций в облигации начнут в 2021 году, а первые уведомления об этом граждане получат в 2022 году.
РИА Новости 13:50
Общество

Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года

"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
РИА Новости вчера в 09:54
Общество

Названы размеры штрафов для нарушителей карантина

Отмечается, что размер штрафа для должностных лиц будет варьироваться от 300 до 500 тысяч рублей.
Газета.Ru 01:24
Игры

Вышел динамичный шутер Bright Memory

В Steam вышел мясной шутер от первого лица Bright Memory — сейчас на игру действует скидка 33%.
ЭндлессГеймОвер вчера в 06:38
Происшествия

Полиция Петербурга создала группы для выявления нарушителей карантина

«По инициативе петербургского главка созданы межведомственные дежурные группы по выявлению нарушений обязательного карантина для недопущения распространения коронавирусной инфекции в городе», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Известия 03:35
Политика

Песков подтвердил случай коронавируса в администрации президента

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что один из сотрудников администрации президента заболел коронавирусом.
Ведомости 06:30
Политика

Северная Македония вошла в НАТО

ТАСС 12:37
Общество

У премьера Великобритании Бориса Джонсона обнаружен коронавирус

Ведомости 07:21
Финансы

Падение гривны на Украине: пробит очередной «психологический барьер»

Киев, 27 марта 2020, 12:11 — REGNUM Украинская гривна сегодня, 27 марта, возобновила падение после кратковременной стабилизации и «пробила» психологический барьер в 28 грн за доллар, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 05:11
Транспорт

Все автобусы Подмосковья 28 марта меняют расписание

Все пассажирские автобусы Московской области 28 марта меняют расписание.
Evo-rus.com 12:49
Происшествия

В Москве умерла пациентка с коронавирусом

ТАСС 13:19
Энергетика

WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти

Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.
ТАСС вчера в 15:32
Общество

Минпросвещения перенесло сроки проведения ЕГЭ

Как сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения, проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, основного государственного экзамена (ОГЭ) для учащихся девятых классов — с 9 июня.
РБК 07:26
Футбол

Фабио Каннаваро: Жизнь в Китае возвращается в привычное русло, это должно дать нам надежду в Италии

Еще много внимания уделяется вирусу, но постепенно жизнь возвращается в привычное русло, поэтому это должно дать нам надежду в Италии, - приводит слова Фабио Каннаваро Football Italia со ссылкой на Instagram 46-летнего специалиста.
Советский спорт 11:29
Здоровье

Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России

Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
РИА Новости 11:00
Армия и оружие

Германия решила мобилизовать 15 тыс. военных для борьбы с пандемией

Вооруженные силы Германии готовятся мобилизовать 15 тыс. военнослужащих в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса нового типа.
Взгляд.ру 09:03
Общество

Роскомнадзор потребовал от ресурсов удалить фейки о бойцах Росгвардии

«В Роскомнадзор в пятницу, 27 марта, поступило требование Генпрокуратуры об удалении с ряда интернет-ресурсов ложной информации о якобы имевшем место стягивании к Москве бойцов Росгвардии в связи с будто бы закрытием столицы из-за пандемии коронавируса», — цитирует ведомство РИА Новости.
RT на русском 11:50
Происшествия

Помещенные под карантин по коронавирусу сахалинцы устроили бунт

Южно-Сахалинск, 27 марта 2020, 10:37 — REGNUM Сахалинцы, помещенные под карантин по коронавирусу в обсерватор посёлка Березняки, устроили бунт.
REGNUM 03:37
Экономика

Кабмин составил список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

По информации Forbes, в список самых пострадавших от коронавируса отраслей попали сферы спорта, туризма, общественного питания, досуга и развлечений, а также гостиничный бизнес и авиаперевозки.
РБК вчера в 15:50
Общество

В Италии за сутки от коронавируса умерли 969 человек

За сутки в Италии 969 человек скончались от коронавирусной инфекции COVID-19, общее число жертв достигло 9134.
RT на русском 13:00
Общество

Минздрав рассказал о влиянии климата на распространение коронавируса

"Солнце действительно препятствует распространению коронавируса, но не при тех температурах, которые сегодня.
РИА Новости 11:56
Политика

Лавров и глава МИД Китая обсудили по телефону борьбу с коронавирусом

Сергей Лавров и Ван И дали самую высокую оценку сотрудничеству России и Китая, обмену опытом стран в борьбе с пандемией, а также противодействию распространению заболевания.
Аргументы недели 14:18
Музыка

Боб Дилан выпустил первую песню за восемь лет. Она об убийстве Кеннеди

78-летний американский исполнитель Боб Дилан выпустил первую за восемь лет песню — Murder Most Foul («Самое грязное убийство») об убийстве президента США Джона Кеннеди в 1963 году.
Полит.ру 08:59
Авто

1 апреля АвтоВАЗ повысит цены на автомобили Lada

АвтоВАЗ в очередной раз поднимает цены c 1 апреля.
Evo-rus.com 08:54
Общество

Пошаговый алгоритм действий для бухгалтера на время карантина: подсказки от экспертов БухСофт

В статье эксперты программы БухСофт подготовили пошаговый алгоритм действий.
ИА Клерк.Ру 06:37
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