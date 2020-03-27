Коронавирус
РИА НовостиВ Италии число погибших от коронавируса побило суточный рекорд
Предыдущий отрицательный рекорд состоялся в минувшую субботу, когда власти сообщили о 793 смертях заразившихся. Также, по данным комиссара, за минувшие сутки выздоровели 589 человек, общее число достигло 10 950.
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с чего всё началось
В Италии за сутки от коронавируса умерли 969 человек, сообщил комиссар по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури. Это самое большое количество за все время распространения болезни во всем мире. Таким образом, в стране от инфекции скончались уже 9134 пациента.РИА Новости12:56
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Политика
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Транспорт
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Все пассажирские автобусы Московской области 28 марта меняют расписание.
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WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти
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Минпросвещения перенесло сроки проведения ЕГЭ
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Фабио Каннаваро: Жизнь в Китае возвращается в привычное русло, это должно дать нам надежду в Италии
Еще много внимания уделяется вирусу, но постепенно жизнь возвращается в привычное русло, поэтому это должно дать нам надежду в Италии, - приводит слова Фабио Каннаваро Football Italia со ссылкой на Instagram 46-летнего специалиста.
Здоровье
Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России
Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
Армия и оружие
Германия решила мобилизовать 15 тыс. военных для борьбы с пандемией
Вооруженные силы Германии готовятся мобилизовать 15 тыс. военнослужащих в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса нового типа.
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Роскомнадзор потребовал от ресурсов удалить фейки о бойцах Росгвардии
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Происшествия
Помещенные под карантин по коронавирусу сахалинцы устроили бунт
Южно-Сахалинск, 27 марта 2020, 10:37 — REGNUM Сахалинцы, помещенные под карантин по коронавирусу в обсерватор посёлка Березняки, устроили бунт.
Экономика
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В Италии за сутки от коронавируса умерли 969 человек
За сутки в Италии 969 человек скончались от коронавирусной инфекции COVID-19, общее число жертв достигло 9134.
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Минздрав рассказал о влиянии климата на распространение коронавируса
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Политика
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Музыка
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Авто
1 апреля АвтоВАЗ повысит цены на автомобили Lada
АвтоВАЗ в очередной раз поднимает цены c 1 апреля.
Общество
Пошаговый алгоритм действий для бухгалтера на время карантина: подсказки от экспертов БухСофт
В статье эксперты программы БухСофт подготовили пошаговый алгоритм действий.