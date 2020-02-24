Число жертв коронавируса COVID-19 в Китае возросло до 2345 человек, передает ТАСС. Об этом свидетельствуют данные государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР. За сутки в стране были зафиксированы 109 случаев смерти от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса.

Число жертв коронавируса в КНР возросло до 2345 человек

Общество Россия намерена участвовать в модернизации морского транспорта Кубы Представители транспортных ведомств России и Кубы обсудили участие российских компаний в модернизации портов Кубы в рамках III Заседания смешанной комиссии по морскому транспорту.

Экономика МВФ назвал два сценария для экономики из-за коронавируса Исполнительный директор МВФ Кристалина Георгиева представила специальный доклад для стран G20 об экономическом воздействии коронавируса COVID-19 на мировую экономику.

Общество В Казани рассказали о состоянии россиян с Diamond Princess Состояние восьми россиян, доставленных в Казань с круизного лайнера Diamond Princess в Японии, хорошее, повышения температуры не зафиксировано, сообщил РИА Новости главный врач Республиканской клинической инфекционной больницы Татарстана Марат Гатауллин.

Общество Премьер Украины назвал наркоторговлю способом выплатить ипотеку Гончарук заявил, что одной из главных задач правительства на ближайший год станет снижение процентов по ипотеке до 10 процентов и меньше.

Политика Расстрел грузинскими снайперами людей на Майдане хотели назвать выдумкой Кремля Генерал грузинской армии, бывший командир батальона «Аваза» («Пантера») Тристан Цителашвили рассказал о просьбе сторонников экс-президента Украины Петра Порошенко сделать заявление о том, что история с грузинскими снайперами, которые вели огонь по протестующим на майдане Незалежности (площади Независимости), является выдумкой Кремля.

Политика Журналиста МИЦ «Известия» не пустили в Латвию Журналиста МИЦ «Известия» Андрея Захарова не пустили в Латвию и аннулировали на три года шенгенскую визу по запросу Эстонии.

Космос Наблюдения за Галактикой Сомбреро указывают на её бурное прошлое Результаты моделирования предполагают, что в прошлом имело место быть слияние крупных галактик, несмотря на то, что визуально Сомбреро не имеет признаков недавнего столкновения с другой галактикой.

Армия и оружие National Interest назвал странным калибр российских патронов Издание сообщает, что толстый короткий корпус боеприпасов этого калибра оптимально подходит для стрельбы тяжелыми пулями с малой скоростью, «что делает патроны этого калибра полезными для достижения различных специальных целей».

Общество Зарубежные метеорологи объяснили аномально теплую зиму Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал о причинах аномально теплой погоды в России этой зимой.

Энергетика Цена нефти Brent опустилась ниже $57 Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,9% - до $56,87 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 02:17 мск.

Общество Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Афганистане В регионе объявлено чрезвычайное положение. По последним данным, число заболевших новым видом пневмонии в Китае превысило 77 тысяч человек.

Космос Получены детальные снимки третьего по размеру астероида Солнечной системы Используя приемник SPHERE на Очень Большом Телескопе (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO), астрономы впервые выполнили наблюдения астероида Паллада со сверхвысоким угловым разрешением.

Наука Всепогодный радар для робомобилей разработали американские ученые Ground Penetrating Radar (GPR, дословно «радар, проникающий под поверхность») составляет карту ближайшей местности, посылая электромагнитные импульсы и фиксируя их отражение от почвы, камней и других предметов.

Экономика ЕЭК может отменить пошлины на электромобили Евразийская экономическая комиссия может отменить таможенные пошлины на ввоз электромобилей для России и других стран Евразийского экономического союза до конца 2020 года.

Политика Сын Порошенко поднялся к рэперу Face на сцену в Лондоне Наследник бывшего президента Украины Петра Порошенко Михаил вышел на сцену во время выступления российского рэпера Ивана Дремина, более известного как Face, в Великобритании.