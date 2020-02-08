Здоровье

Комсомольская правдаКомсомольская правдаЧисло жертв коронавируса в Китае возросло до 1016

За минувшие сутки от вызываемой коронавирусом 2019-nCoV пневмонии нового типа в Китае скончались 108 человек, общее число жертв «вируса-убийцы» в Поднебесной возросло до 1016.
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Число жертв коронавируса в Китае превысило 1000

Эхо Москвы20:25

Число жертв коронавируса в Китае возросло до 1016

Комсомольская правда21:22

Число умерших от коронавирусной пневмонии в Китае выросло до 811

ТАСС08 февраля в 19:14

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РЕН ТВвчера в 19:42

В Китае число жертв коронавируса достигло 908 человек

РИА Новостивчера в 19:10

Число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 908

Московский Комсомолецвчера в 19:43

Жертвами коронавируса в Китае стали более тысячи человек

Взгляд.ру20:21
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Способное достроить «Северный поток – 2» судно вышло из порта Находки

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РБК 16:01
Армия и оружие

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RT на русском 11:04
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Сборная Казахстана по хоккею проиграла команде Польши в матче третьего квалификационного этапа Олимпийских игр-2022 и не выступит на зимней Олимпиаде в Пекине.
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Минфин думает о повышении налога на его добычу Правительство ищет возможность увеличить доходы бюджета за счет компаний, ведущих добычу других полезных ископаемых, помимо нефти и газа.
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СК официально прекратил дело в отношении Самариддина Раджабова, осужденного за бросок бутылки в сторону полиции.
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Коммерсантъ 01:25
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В 37 российских регионах превышен эпидпорог гриппа и ОРВИ

В Роспотребнадзоре зафиксировали рост недельных эпидемических порогов гриппа и ОРВИ на территории России.
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