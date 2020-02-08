За минувшие сутки от вызываемой коронавирусом 2019-nCoV пневмонии нового типа в Китае скончались 108 человек, общее число жертв «вируса-убийцы» в Поднебесной возросло до 1016.

Число жертв коронавируса в Китае возросло до 1016

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