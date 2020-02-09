Здоровье
Невские НовостиЧисло жертв коронавируса в Китае увеличилось до 811 человек
Днем ранее сообщалось, что количество погибших составляет 722 человека. В воскресенье, 9 февраля, стало известно об увеличении погибших в результате заражения коронавирусом, сообщает РИА Новости. Официальное число заболевших — около 37 тысяч, при этом выздоровели более 2,5 тысяч заболевших.
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Общество
В Приморье ожидают прибытие платформы Sea Launch в начале марта
Общество
Мишустин потребовал от правительства не давать необоснованных обещаний
Глава правительства Михаил Мишустин потребовал от министров не давать необоснованных обещаний, передаёт ТАСС.
Политика
Американский телеканал показал фильм с критикой Байдена и Обамы
Отмечается, что большая часть 50-минутной работы уделяется теме Украины и, в частности, роли тогдашнего президента Соединенных Штатов Барака Обамы и его администрации в отставке президента Виктора Януковича.
Армия и оружие
Турция нанесла массированный удар по армии Сирии
Политика
Военный эксперт: Лукашенко слил российские секретные данные НАТО
Как утверждает отставной полковник, Александр Лукашенко передал информацию, касающуюся обороноспособности России, представителям НАТО во время проведения учений "Запад-2017".
Политика
В партии Зеленского заявили о гибели украинской промышленности
Депутат Верховной рады от президентской партии "Слуга народа" Александр Дубинский заявил в эфире телеканала "112", что на Украине гибнет промышленность.
Здоровье
Онколог назвал единственный действенный способ предотвратить рак
Онкологи советуют как можно чаще показываться врачам. Это поможет еще больше снизить риск заболевания раком.
Здоровье
Девушке удалили две лишние груди
Происшествия
Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 130
Число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, увеличилось на 60 человек и достигло 130.
Политика
СМИ сообщили об отставке главы офиса президента Украины
Заявление об своей отставке подал глава офиса украинского президента Андрей Богдан, 10 февраля сообщает издание «Украинская правда», ссылаясь на источники во власти.
Происшествия
Посольство РФ: Погибшие в Таиланде дети оказались братом и сестрой
Шоу-бизнес
Курникова и Иглесиас стали родителями в третий раз
Брат испанского певца Энрике Иглесиаса Хулио Иглесиас-младший заявил, что у музыкального исполнителя и бывшей теннисистки Анны Курниковой родился третий ребенок, передает Daily Mail со ссылкой на чилийскую радиостанцию ADN.
Технологии
Названы способы защититься в сети
Каждый четвертый пользователь сети попадается на приемы мошенников по социальной инженерии, забывая проверять ссылки и вложения в подозрительных сообщениях и проявляя излишнюю доверчивость.
Игры
Официально: BioWare работает над перезапуском Anthem
Хоккей
Российский голкипер Шестеркин побил два рекорда «Рейнджерс»
Голкипер "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин побил два клубных рекорда в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Лос-Анджелес Кингз".
Армия и оружие
США обеспокоены маневрами двух российских спутников
Общество
Посол Китая в США опроверг слухи об искусственной природе коронавируса
Посол Китая в США Цуй Тянькай назвал абсолютным бредом слухи о том, что новый тип коронавируса был искусственно выведен в военных лабораториях КНР или США.
Спорт
В Норвегии заявили об уничтожении российских лыжных гонок
Норвежские журналисты считают, что российские лыжные гонки уничтожают сами себя.
Общество
Число погибших от коронавируса в Китае достигло 1000
В Китае число погибших от нового типа коронавируса достигло 1016 человек.
Общество
Самолет перелетел через Атлантику за рекордное время из-за шторма
Рейс из Нью-Йорка в Лондон затратил 4 часа и 56 минут. Прошлый рекорд принадлежал авиакомпании миллионера Ричарда Брэнсона Virgin Atlantic.
Происшествия
В Забайкалье прошли обыски у членов экстремистской организации
Как сообщается на сайте ведомства, в Чите и нескольких районах региона действовала религиозная организация "Свидетели Иеговы".
Общество
В Москве и на Крайнем Севере оказался самый доступный бензин в РФ
Жители Крайнего Севера и Москвы могут приобрести наибольший объём бензина на свою среднюю зарплату.
Здоровье
Эксперты определили пик эпидемии коронавируса
Эпидемия коронавируса достигнет своего пика во второй половине февраля.
Общество
Правительство разрешило выращивание отдельных видов мака и конопли
Правительство разрешило выращивание в промышленных целях отдельных видов снотворного мака и конопли.
Общество
В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала
"Единая Россия" внесла на рассмотрение Госдумы поправки об использовании материнского капитала, об этом говорится в сообщении на официальном сайте партии.
Армия и оружие
Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ в Донбассе
Солдаты 56-й бригады ВСУ перед своей отправкой домой занимались мародерством в селе Пески на линии соприкосновения в пригороде Донецка.
Общество
В Петербурге задержали участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову
В Петербурге во время фотосессии была задержана участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова и еще 12 человек.
Общество
«Нафтогаз» не исключил подачи нового иска к «Газпрому»
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что в настоящее время компания изучает возможность подачи иска в Стокгольмский арбитраж по вопросу о переуступке «Нафтогазу» в 2009 году «Газпромом» долга RosUkrEnergo на $1,7 млрд.