Общество
ТК ЗвездаЧисло жертв коронавируса в Китае достигло 1112 человек
По данным на 12 февраля, число погибших от нового типа коронавируса в Китае выросло до 1112 человек, из которых в эпицентре заражения в провинции Хубэй скончались 1068 пациентов. Общее число зараженных составляет 44 794, сообщает South China Morning Post.
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В китайском Хубэе число вновь заразившихся коронавирусом взлетело в 10 раз
Красная веснавчера в 19:33
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Происшествия
Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Общество
В России планируют провести «гаражную амнистию»
Минэкономразвития и Росреестр предлагают провести "гаражную амнистию".
Происшествия
СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника
Здоровье
В Китае зафиксирован резкий рост числа зараженных коронавирусом
За последние сутки число зараженных коронавирусом COVID-19 увеличилось сразу в семь раз.
Экономика
Сбербанк выявил рост безработицы среди представителей среднего класса
В России уровень безработицы среди представителей среднего класса вырос за год с 10,9 до 11,9%, свидетельствуют данные опроса Сбербанка.
Происшествия
Уголовное дело в отношении отбившейся от насильника художницы закрыли
"Уголовное дело в отношении Дарьи Агений полностью прекращено по реабилитирующим основаниям – за отсутствием состава преступления", – сказал адвокат.
Происшествия
Ученого из Новочеркасска приговорили к 7,5 годам колонии за госизмену
Суд в Ростове-на-Дону приговорил доктора наук Алексея Темирева к 7,5 годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
Происшествия
Истерика напавшей на московского таксиста пассажирки попала на видео
Водитель в свою очередь спокойно отвечает пассажирке, что не повезет ее. По данным Telegram-канала Baza, героиню видео зовут Яна Данькова.
Игры
В People Can Fly не работают создатели Bulletstorm и Painkiller
Адриан Хмеляж, геймдизайнер Painkiller и Bulletstorm, после свежего трейлера Outriders от People Can Fly заявил, что в студии не осталось создателей тех самых Painkiller и Bulletstorm.
Шоу-бизнес
Милла Йовович сообщила о тяжелой болезни новорожденной дочери
Актриса Милла Йовович, которая недавно родила третью дочь, сообщила о том, что ей пришлось задержаться в больнице из-за проблем со здоровьем у малышки Ошин.
Политика
Россия предлагала сама судить подозреваемых по делу о крушении MH17
Россия предлагала сама судить своих граждан, которых подозревают в причастности к крушению малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщает Reuters со ссылкой на письмо минюста Нидерландов Ферда Грапперхауса в парламент.
Общество
Мишустин сообщил о выделении средств на лекарства для детей
Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства заявил, что кабмин выделяет средства на приобретение лекарственных препаратов для детей с тяжёлыми заболеваниями центральной нервной системы.
Авто
Полностью электрический кроссовер Skoda получил имя Enyaq
Чешская компания анонсировала имя новой экологичной модели, разработанной на базе электрической платформы MEB от VW Group.
Общество
Гидрометцентр России спрогнозировал погоду на март
Прогноз погоды на самый сухой месяц года в средней полосе спрогнозировал Гидрометцентр России. В Москве осадков будет всего 34 миллиметра.
Происшествия
В Псковской области восемь человек погибли в ДТП
В Псковской области восемь человек погибли при лобовом столкновении микроавтобуса Mercedes и большегрузного автомобиля Volvo.
Экономика
Мишустин назвал «очень дорогой» ипотеку в России
Ипотека в России остаётся очень дорогой, ставки должны опуститься ниже 8%. Об этом в ходе заседания правительства заявил российский премьер Михаил Мишустин.
Происшествия
Польские националисты избили группу приезжих, говорящих по-русски
В Польше приезжих из Украины, России и Белоруссии избили из-за того, что они говорили по-русски.
Гаджеты
Представили российский ПК-моноблок на процессоре «Эльбрус»
Госкорпорация «Ростех» представила прототипы новых компьютеров на базе отечественных процессоров «Эльбрус».
Общество
В России предложили запретить шуметь днем
В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.
Происшествия
На сбежавшую из карантина в Петербурге пациентку подали в суд
Куйбышевский районный суд зарегистрировал административный иск от главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой к пациентке Алле Ильиной, сбежавшей из клинической инфекционной больницы имени Боткина.
Спорт
«Не понимаю разговоров, что Большунова нужно тащить». Елена Вяльбе — о скандинавской многодневке
Уже 15 февраля в Швеции стартует первый в истории лыжный тур по Швеции и Норвегии. Эта многодневка будет важна вдвойне.
Происшествия
В управлении «П» ФСБ проведут проверку из-за видео стрельбы на Лубянке
Начальник управления «П» службы экономической безопасности ФСБ России Наиб Нагуманов назначил комплексную проверку своего подразделения.
Армия и оружие
Сирийские войска освободили от террористов три поселка западнее Алеппо
Три населенных пункта — Шейх-Али, Арада и Арназ, находящиеся западнее Алеппо в Сирии, были освобождены от террористических бандгрупп в результате операции сирийской армии, 12 февраля сообщает агентство SANA.
Хоккей
Пастрняк сделал хет-трик и возглавил гонку снайперов, обойдя Овечкина
Чех довел число голов в этом сезоне до 41 и вышел на первое место в гонке снайперов, обогнав капитана «Вашингтона» Александра Овечкина и Остона Мэттьюса («Торонто»), на счету которых по 40 шайб.
Авто
Tesla отзывает 15 тыс. электромобилей Model X в США и Канаде
Компания Tesla отзовет в США и Канаде около 15 тыс. электромобилей Model X из-за возможных проблем с гидроусилителем руля, которые могут привести к аварии.
Футбол
Уткин назвал согласившегося на переговоры с «Сочи» Кокорина тряпкой
Известный журналист и YouTube-блогер Василий Уткин раскритиковал решение нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина о начале переговоров с президентом "Сочи" Борисом Ротенбергом.
Политика
Посол России рассказал о проблемах при въезде россиян в Израиль
Около 6 тыс. отказов во въезде россиян в Израиль зафиксировано в 2019 году. Об этом сообщил посол России Анатолий Викторов.