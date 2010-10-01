Общество

ТК ЗвездаТК ЗвездаЧисло жертв коронавируса в Китае достигло 1112 человек

По данным на 12 февраля, число погибших от нового типа коронавируса в Китае выросло до 1112 человек, из которых в эпицентре заражения в провинции Хубэй скончались 1068 пациентов. Общее число зараженных составляет 44 794, сообщает South China Morning Post.
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