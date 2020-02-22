Число жертв коронавируса в провинции Хубэй в КНР выросло до 2 029, выздоровели 10 337 человек, заражены 62 031, сообщает региональный комитет здравоохранения. В провинции подтверждено 349 новых случая заболевания, а число погибших за сутки увеличилось на 108 человек.

Число погибших от коронавируса в Хубэе превысило две тысячи человек

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