Общество

Говорит МоскваГоворит МоскваЧисло жертв коронавируса в Китае достигло 425

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По информации местных СМИ, первый случай смерти из-за нового вируса зарегистрирован в Гонконге. Там скончался 39-летний мужчина, который заразился в Ухани. Китайский МИД на своём сайте опубликовал сообщение, согласно которому смертность от пневмонии, вызванной коронавирусом, едва превышает 2%.
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Число жертв коронавируса в Китае достигло 425

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