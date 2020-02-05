Общество
Вечерняя МоскваЧисло жертв коронавируса в Китае достигло 563 человек
Государственный комитет здравоохранения Китая информирует, что количество умерших в результате инфицирования коронавирусом 2019-nCoV достигло 563 человек. Аналогичный диагноз подтвержден у 28 018 человек в Китае, в том числе в провинции Хубэй — 19,7 тысячи человек.
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В Китае жертвами нового коронавируса числятся уже 563 человека
Московский Комсомолец05 февраля в 18:50
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