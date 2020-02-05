Общество

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваЧисло жертв коронавируса в Китае достигло 563 человек

Государственный комитет здравоохранения Китая информирует, что количество умерших в результате инфицирования коронавирусом 2019-nCoV достигло 563 человек. Аналогичный диагноз подтвержден у 28 018 человек в Китае, в том числе в провинции Хубэй — 19,7 тысячи человек.
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