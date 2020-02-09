Общество
Московский КомсомолецВ Китае число жертв коронавируса увеличилось до 811 человек
Число жертв коронавируса нового типа в материковом Китае увеличилось до 811, инфицировано свыше 37,1 тысячи человек. Курс лечения в медучреждениях успешно прошли 2649 человек. Такие данные приводит госкомитет по вопросам здравоохранения Китайской народной Республики.
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В китайской провинции Хубэй от коронавируса скончались 699 человек
Аргументы и Факты07 февраля в 18:00
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Посадку на базе Хмеймим уходящего от обстрела лайнера сняли на видео
Посадку пассажирского самолета Airbus-320 со 172 людьми на борту, уходящего от обстрела на базе Хмеймим, сняли видео.
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Ледяное сердце Плутона управляет его ветрами
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Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Фалуне
Победителем масс-старта стал российский лыжник Александр Большунов, который сумел преодолеть дистанцию в 15 км за 33 минуты 10,3 секунды.
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Экс-президент Польши оценил претензии к России о выплате репараций
Экс-президент Польши Лех Валенса прокомментировал слова замглавы польского МИД о том, что Варшава имеет «безоговорочное» право требовать от Москвы возмещения репараций за «военные преступления» во время Второй мировой войны.
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Подпольное казино нашли в квартире главы муниципалитета в Петербурге
Сотрудники правоохранительных органов северной столицы пресекли деятельность подпольного казино в квартире, принадлежащей главе муниципального образования "Введенский" Олегу Калядину, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
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Согласно источнику, 21-летний хавбек интересен Крыльям Советов, которые отправили запрос руководству о трансфере игрока.
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Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в Коми
Пассажирский самолет получил серьезные повреждения, ударившись хвостовой частью о полосу при посадке в Усинске (Коми), сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
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Врач-онколог назвал провоцирующий рак продукт
По словам врача, избыточное потребление химически обработанного красного мяса и уменьшение количества клетчатке в рационе может спровоцировать развитие рака.
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Новое шоу Ксении Собчак обвинили в плагиате
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В Азербайджане проходят парламентские выборы
В Азербайджане проходят внеочередные выборы в Мили меджлис (парламент), в которых примут участие 1315 кандидатов.
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Google Chrome занял 1025 Гбайт ОЗУ на Mac Pro
Google Chrome занял на Mac Pro 1025 Гбайт ОЗУ. На это обратил внимание известный YouTube-блогер Джонатан Моррисон.
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Джон Джонс защитил титул чемпиона UFC, победив Доминика Рейеса
В Хьюстоне завершился турнир UFC 247, главным событием которого стал бой за титул в полутяжелой весовой категории.
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Тело семилетнего ребенка обнаружено в Симферополе
Тело семилетнего мальчика с множественными колото-резанными ранениями обнаружено в Симферополе, сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) России по Крыму и Севастополю.
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Школьница из Томска экранизирует рассказ Стивена Кинга
Согласно соглашению, девочке разрешено экранизировать один из рассказов Стивена Кинга.
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В Сочи загорелась общеобразовательная школа
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Эксперты восстановили картину гибели депутата Айрата Хайруллина
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Сегодня у Леры было свободное время, и она решила ответить на вопросы аудитории, один из которых звучал так: «Как вы познакомились с мужем».
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В Москве четыре автомобиля столкнулись на Кутузовском проспекте
Сразу четыре автомашины столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве, пострадали три человека, движение транспорта на месте ДТП затруднено, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
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В Петербурге арестовали политолога по делу о мошенничестве
Пушкинский районный суд Петербурга арестовал политолога Александра Ольшевского по делу о мошенничестве: следствие считает, что он обещал экс-ректору Аграрного университета Виктору Ефимову сохранить статус свидетеля в уголовном деле о хищениях в вузе, за что получил 16 миллионов рублей.
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Россия и Белоруссия договорились о поставках нефти и газа
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Киану Ривза оригинально пригласили на фестиваль мобильного кино
Уже девятый по счету Международный фестиваль мобильного кино VOKA Smartfilm, который проходит в столице Белоруссии Минске, рискует привлечь к себе внимание всего мира.
Футбол
«Зенит» завершит сборы в Испании матчем против «Ленинградца»
«Зенит» завершит тренировочный сбор в Испании матчем против «Ленинградца», сообщает официальный сайт клуба.