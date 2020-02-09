Число жертв коронавируса нового типа в материковом Китае увеличилось до 811, инфицировано свыше 37,1 тысячи человек. Курс лечения в медучреждениях успешно прошли 2649 человек. Такие данные приводит госкомитет по вопросам здравоохранения Китайской народной Республики.

В Китае число жертв коронавируса увеличилось до 811 человек

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