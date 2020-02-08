Общество
Эхо МосквыЧисло жертв коронавируса в Китае составило 811 человек
Число жертв коронавируса в Китае составило 811 человек, количество инфицированных превысило 37 тысяч. Большая часть погибших и заболевших в провинции Хубэй. Такие данные приводят власти страны.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 04:05, Ашберн
Шоу-бизнес
Актриса Кристина Асмус показала пикантное фото в воде
Происшествия
В МВД Казахстана назвали причину массовых беспорядков
Замминистра внутренних дел Казахстана Алексей Калайчиди заявил, что причиной массовых беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области страны стал дорожный конфликт, случившийся в среду.
Единоборства
Валентина Шевченко победила Чукагян техническим нокаутом
Чемпионка UFC в наилегчайшем весе из Киргизии Валентина Шевченко (19-3) победила американку Кэтлин Чукагян (13-3) техническим нокаутом в третьем раунде и в третий раз защитила титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе.
Происшествия
Премьер Таиланда назвал мотив устроившего стрельбу военного
Музыка
Украину на Евровидении в этом году может представить грузинский исполнитель
Евровидение в этом году пройдёт в Нидерландах благодаря прошлогодней победе Дункана Лоуренса.
Футбол
Мамаев заявил, что его семью преследует неадекватная женщина
Политика
В МИД Украины разочарованы новой санкционной процедурой Совета Европы
Министерство иностранных дел Украины разочаровано принятым комитетом министров Совета Европы решением о введении комплементарной процедуры реагирования на нарушения уставных обязательств странами — членами этой организации, говорится в заявлении министерства на сайте в субботу.
Авто
Toyota RAV4 вышла на 1 место по итогам продаж за январь
Высокий интерес потребителей к кроссоверу позволил марке Toyota в январе показать внушительные для рынка темпы роста +20,4%, в то время как лучшие показатели других компаний из ТОП-10 не превысили отметку в +7,5%. По итогам января было реализовано 6 405 машин Toyota.
Кино
Стивен Кинг разрешил томской школьнице экранизировать его рассказ
Начинающая актриса и режиссер, 16-летняя студентка томского лицея Диана Костырина получила право экранизировать один из рассказов Стивена Кинга, которого называют «королём ужасов» по программе Dollar Baby.
Авто
В мае Toyota представит серийный минивэн-внедорожник
Как сообщает издание Best Car со ссылкой на собственные источники, в мае нынешнего года компания Toyota покажет серийный вариант концепт-кара TJ Cruiser.
Хоккей
Инсайдер Sportsnet: «ИИХФ готова выполнить требования НХЛ»
Инсайдер Sportsnet Эллиот Фридман у себя в Twitter рассказал о переговорах между ИИХФ и НХЛ по поводу участия игроков лиги на Олимпийских играх.
Культура
Яна Троянова отправила с острова Настю Рыбку, повздорившую со звездами
Яна Троянова отправила с острова Настю Рыбку, повздорившую со звездами В первой серии шоу «Последний герой» уральской актрисе пришлось спасать модель от мужчин.
Происшествия
В Сочи произошло возгорание на цокольном этаже школы
Кино
Netflix опубликовал список запрещенных к показу фильмов и сериалов
Американская компания Netflix опубликовала список фильмов и сериалов, которые запрещены к показу в определенных странах, пишет «Вечерняя Москва».
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева: «Муж захотел переспать со старушкой, а я с молодым»
Лера Кудрявцева уже почти семь лет счастливо живет в браке с хоккеистом Игорем Макаровым, которому родила дочь Марию два года назад.
Общество
Бывший летчик объяснил увольнения российских пилотов в Китае
Бывший командир воздушного судна и специалист по безопасности полетов Александр Романов рассказал, что китайские авиакомпании увольняют российских пилотов из-за сниженного пассажиропотока, ставшего следствием вспышки коронавируса.
Хоккей
«Филадельфия» разгромила «Вашингтон», Кузнецов забросил шайбу
Гости победили во встрече со счетом 7:2. Одну из шайб в составе хозяев льда забросил Евгений Кузнецов.
Общество
В России впервые посчитают белых медведей
В России в рамках нацпроекта "Экология" впервые в истории страны проведут полный учет численности белого медведя, сообщили в Минприроды России.
Происшествия
Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве
Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Экономика
Акции Tesla упали на 17% после недельного роста на новостях из КНР
Акции компании Tesla в ходе торгов на NASDAQ в среду упали более чем на 20% — с $845 до 704.
Шоу-бизнес
Певец Муромов: Пугачева платила, чтобы меня не показывали по ТВ
Пугачева, по словам артиста, даже платила деньги, чтобы Муромова не показывали по телевидению.
Культура
Российская певица выступит на «Оскаре»
Политика
Валенса высмеял требование Польшей репараций от России
Бывший президент Польши Лех Валенса считает оторванным от реальности требование Варшавы репараций от Москвы за якобы нанесенный ущерб во время вхождения в состав СССР и Вторую мировую войну.
Футбол
Шюррле: не хочу растить дочь через FaceTime
Полузащитник московского «Спартака» Андре Шюррле признался, что хотел бы проводить больше времени с супругой Анной и дочерью Кайей.
Спорт
Большунов завоевал бронзу в спринте на этапе Кубка мира в Фалуне
Экономика
Счетная палата оценила влияние коронавируса на экономику
Эпидемия коронавируса 2019-nCoV окажет негативное влияние на мировую и российскую экономику, сообщили ТАСС в Счетной палате.
Здоровье
Минздрав сообщил о 70 тысячах осложнений в год из-за ошибок врачей
Ошибки врачей ежегодно приводят к 70 тыс. осложнений у пациентов, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко на совете ректоров медицинских вузов.