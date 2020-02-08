Общество

Эхо МосквыЭхо МосквыЧисло жертв коронавируса в Китае составило 811 человек

Число жертв коронавируса в Китае составило 811 человек, количество инфицированных превысило 37 тысяч. Большая часть погибших и заболевших в провинции Хубэй. Такие данные приводят власти страны.
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От коронавируса вылечились более 2 700 человек

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В Китае число жертв коронавируса перевалило за 800 человек

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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 04:05, Ашберн
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Яна Троянова отправила с острова Настю Рыбку, повздорившую со звездами

Яна Троянова отправила с острова Настю Рыбку, повздорившую со звездами В первой серии шоу «Последний герой» уральской актрисе пришлось спасать модель от мужчин.
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Бывший летчик объяснил увольнения российских пилотов в Китае

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Пугачева, по словам артиста, даже платила деньги, чтобы Муромова не показывали по телевидению.
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Валенса высмеял требование Польшей репараций от России

Бывший президент Польши Лех Валенса считает оторванным от реальности требование Варшавы репараций от Москвы за якобы нанесенный ущерб во время вхождения в состав СССР и Вторую мировую войну.
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