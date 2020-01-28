Общество

DixiNewsDixiNewsКоличество жертв от китайского коронавируса превысило 100 человек

Только за минувшие сутки в провинции Хубэй скончались 24 человека. Там же зарегистрировали порядка 1300 новых случаев заражения. Всего же число заражённых новым коронавирусом в Китае составляет порядка 4500 человек.
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Число жертв коронавируса в Китае выросло до 106 человек

РИА Новостивчера в 21:37

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REGNUMвчера в 20:42

Более 100 человек скончались после заражения коронавирусом в Китае

ЭКДвчера в 21:23

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News.ruвчера в 21:01

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До 100 выросло число жертв нового коронавируса в китайской провинции Хубэй

Интерфаксвчера в 20:36

Число жертв «китайского» коронавируса-убийцы превысило сотню

Life.ruвчера в 20:20
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Три ракеты попали в посольство США в Багдаде

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Опорный полузащитник сборной Ирака, 21-летний Сафа Хади может продолжить карьеру в футбольной клубе «Зенит».
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Немецкий журнал Der Spiegel "по ошибке" опубликовал в одной из социальных сетей пост о том, что концлагерь "Аушвиц" (Освенцим) якобы был освобожден американской армией, сообщает RT.
РИА Новости вчера в 19:25
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По временному коридору на закрытом до 1 февраля международном пункте пропуска "Благовещенск-Хэйхэ (КНР)" вернулись в Россию 169 человек, признаков инфекционных заболеваний у них не выявлено, сообщает правительство Амурской области.
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