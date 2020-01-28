Общество
DixiNewsКоличество жертв от китайского коронавируса превысило 100 человек
Только за минувшие сутки в провинции Хубэй скончались 24 человека. Там же зарегистрировали порядка 1300 новых случаев заражения. Всего же число заражённых новым коронавирусом в Китае составляет порядка 4500 человек.
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