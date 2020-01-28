Общество

Взгляд.руВзгляд.руЧисло жертв коронавируса в Китае превысило 100 человек

В Китае от пневмонии, вызванной новым коронавирусом, умерли 106 человек, сообщил государственный комитет по вопросам здравоохранения страны. Общее число заболевших достигло 4 тыс. 515 человек, передает РИА «Новости».
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Количество павших от коронавируса в Китае перевалило за сотню

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СМИ: число умерших от коронавируса в Китае возросло до 106

ТАСС21:27

Число умерших от коронавируса превысило 100 человек

Znak.com21:20

Число жертв коронавируса в Китае превысило 100 человек

Взгляд.ру22:53

Более 100 человек погибли из-за нового коронавируса в КНР

News.ru21:01

Число погибших от коронавируса превысило 100 человек — Daily Storm

Daily Storm20:49

СМИ: От коронавируса в Китае погибли 106 человек

REGNUM20:42
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 23:25, Ашберн
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В интервью, опубликованном в субботу в газете Bild, Качиньский выступил с утверждением, что и Германия, и Россия должны заплатить компенсацию Польше за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны.
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Посольство обсуждает с Китаем возможность выезда россиян из Хубэя

"В связи с введением китайскими властями ограничений на передвижение в провинции Хубэй в рамках борьбы с распространением нового коронавируса 2019-nCoV посольство России в Китае в контакте с китайской стороной уточняет возможность и порядок выезда наших соотечественников с территории провинции", - говорится в заявлении дипмиссии.
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Бывший генеральный прокурор России Юрий Чайка прибыл в Пятигорск, где был представлен в должности полпреда президента России в Северо-Кавказском федеральном округе.
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В группе по Конституции разъяснили тонкости индексации пенсий

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Huawei выпустит P40 Pro в мятно-зелёном цвете

Стоит напомнить, что ранее представители китайского бренда Huawei заявили о намерении выпустить сразу 3 смартфона P-серии: P40, P40 Pro и P40 Pro Premium.
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