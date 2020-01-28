Общество
Взгляд.руЧисло жертв коронавируса в Китае превысило 100 человек
В Китае от пневмонии, вызванной новым коронавирусом, умерли 106 человек, сообщил государственный комитет по вопросам здравоохранения страны. Общее число заболевших достигло 4 тыс. 515 человек, передает РИА «Новости».
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Происшествия
Найдена мать брошенных в Шереметьево детей
Экономика
Какие изменения ждут россиян с 1 февраля
В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Политика
Der Spiegel приписал освобождение Аушвица армии США
Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал на своей странице в Twitter сообщение о том, что концлагерь «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим) якобы был освобожден армией США, сообщает RT.
Здоровье
В Германии подтвердили первый случай заражения коронавирусом
Первый случай заражения новым типом коронавируса подтвердили в немецкой федеральной земле Баварии.
Происшествия
В Бурятии госпитализировали россиянина с подозрением на коронавирус
Россиянина из Забайкалья госпитализировали с подозрением на заражение коронавирусом.
Политика
Зеленский назвал СССР виновником Второй мировой войны
Политика
Глава Чувашии уйдет в отставку на фоне скандалов
Глава Чувашии Михаил Игнатьев уйдет в отставку, решение об этом принято, рассказал РБК источник, близкий к администрации президента, и подтвердил другой близкий к Кремлю собеседник РБК.
Политика
Мишустин уволил замглавы Минздрава Елену Бойко
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра здравоохранения Елену Бойко.
Политика
Посольство России в Германии ответило на слова Польши о компенсациях
В интервью, опубликованном в субботу в газете Bild, Качиньский выступил с утверждением, что и Германия, и Россия должны заплатить компенсацию Польше за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны.
Общество
Посольство обсуждает с Китаем возможность выезда россиян из Хубэя
"В связи с введением китайскими властями ограничений на передвижение в провинции Хубэй в рамках борьбы с распространением нового коронавируса 2019-nCoV посольство России в Китае в контакте с китайской стороной уточняет возможность и порядок выезда наших соотечественников с территории провинции", - говорится в заявлении дипмиссии.
Шоу-бизнес
Актриса Наталья Андрейченко объяснила свое «исчезновение»
Актриса Наталья Андрейченко вышла на связь после сообщений о своем "исчезновении" в Мексике, рассказав о том, как провела последние несколько дней.
Политика
Делегация России уйдет из ПАСЕ в случае ограничения полномочий
Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Авто
Бюджетный аналог Haval H6 пользуется ажиотажным спросом
Политика
Чайка вступил в должность полпреда президента в СКФО
Бывший генеральный прокурор России Юрий Чайка прибыл в Пятигорск, где был представлен в должности полпреда президента России в Северо-Кавказском федеральном округе.
Общество
Украинку, возмутившуюся сериалом на русском, высадили из автобуса
Украинская волонтерка Ярина Черноуз пожаловалась, что водитель междугороднего пассажирского автобуса, выполнявшего рейс из Луцка в Киев, отказался выключить сериал на русском языке.
Путешествия
Azur Air приостановила вылеты из Перми на китайский Хайнань
В сообщении перевозчика говорится, что авиасообщение между китайским островом Хайнань и несколькими российскими городами приостановлено из-за санитарно-эпидемиологической ситуации в КНР.
Экономика
Налоговая оштрафовала банки за отказ блокировать личные счета ИП
Федеральная налоговая служба начала выписывать штрафы банкам, которые не выполняют ее распоряжения о блокировке личных счетов индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, страховых взносов, штрафов и т. д. Со штрафами, как пишет РБК, уже столкнулись две кредитные организации – это ВТБ и «Уралсиб».
Армия и оружие
Американские войска полностью отрезали Россию от военной авиабазы в Сирии
Следует уточнить, что недавно появилась информация о том, что американские военные предоставили России доступ к военному аэродрому в Эль-Камышли, однако, из-за блокирования дорог, российским транспортным средствам приходится совершать многокилометровый крюк, однако, с учётом появления здесь военной базы ВС США, специалисты полагают, что доступ к аэродрому в Эль-Камышли будет полностью закрыт.
Политика
РАН предложила рассекретить российский каталог космических спутников
Российская Автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве, на базе которой РАН предлагает создать открытый каталог спутников, является подразделением ЦНИИмаш.
Политика
Российские паспорта уже получили более 250 тысяч жителей Донбасса
Министерство Внутренних Дел России сообщили, что за прошедший год обладателями паспортов РФ стали около 250 тысяч жителей ДНР и ЛНР.
Общество
В группе по Конституции разъяснили тонкости индексации пенсий
Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева прокомментировала вопрос индексации пенсий.
Единоборства
Тренер Нурмагомедова предсказал поражение Хабиба в бою с Фергюсоном
Происшествия
На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка
Экономика
Артем Чайка перестал владеть долей в крупном железнодорожном операторе
Сын бывшего генпрокурора Юрия Чайки Артем и гендиректор Первой нерудной компании (принадлежит Артему Чайке) Александр Самусев, которым напрямую принадлежало 20% железнодорожного оператора «Модум-Транс», перестали распоряжаться этими акциями.
Авто
В Сети вспомнили про уникальную «Ниву-моську»
Гаджеты
Huawei выпустит P40 Pro в мятно-зелёном цвете
Стоит напомнить, что ранее представители китайского бренда Huawei заявили о намерении выпустить сразу 3 смартфона P-серии: P40, P40 Pro и P40 Pro Premium.
Общество
558 тысяч россиян получат маткапитал на первого ребенка в 2020 году
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе заседания бюро высшего совета "Единой России" завила, что в текущем году 558 тысяч россиян смогут получить материнский капитал на первого ребенка и 551 тыс. - на второго.