В Китае от пневмонии, вызванной новым коронавирусом, умерли 106 человек, сообщил государственный комитет по вопросам здравоохранения страны. Общее число заболевших достигло 4 тыс. 515 человек, передает РИА «Новости».

Политика Der Spiegel приписал освобождение Аушвица армии США Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал на своей странице в Twitter сообщение о том, что концлагерь «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим) якобы был освобожден армией США, сообщает RT.

Политика Глава Чувашии уйдет в отставку на фоне скандалов Глава Чувашии Михаил Игнатьев уйдет в отставку, решение об этом принято, рассказал РБК источник, близкий к администрации президента, и подтвердил другой близкий к Кремлю собеседник РБК.

Политика Посольство России в Германии ответило на слова Польши о компенсациях В интервью, опубликованном в субботу в газете Bild, Качиньский выступил с утверждением, что и Германия, и Россия должны заплатить компенсацию Польше за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны.

Общество Посольство обсуждает с Китаем возможность выезда россиян из Хубэя "В связи с введением китайскими властями ограничений на передвижение в провинции Хубэй в рамках борьбы с распространением нового коронавируса 2019-nCoV посольство России в Китае в контакте с китайской стороной уточняет возможность и порядок выезда наших соотечественников с территории провинции", - говорится в заявлении дипмиссии.

Шоу-бизнес Актриса Наталья Андрейченко объяснила свое «исчезновение» Актриса Наталья Андрейченко вышла на связь после сообщений о своем "исчезновении" в Мексике, рассказав о том, как провела последние несколько дней.

Политика Чайка вступил в должность полпреда президента в СКФО Бывший генеральный прокурор России Юрий Чайка прибыл в Пятигорск, где был представлен в должности полпреда президента России в Северо-Кавказском федеральном округе.

Общество Украинку, возмутившуюся сериалом на русском, высадили из автобуса Украинская волонтерка Ярина Черноуз пожаловалась, что водитель междугороднего пассажирского автобуса, выполнявшего рейс из Луцка в Киев, отказался выключить сериал на русском языке.

Экономика Налоговая оштрафовала банки за отказ блокировать личные счета ИП Федеральная налоговая служба начала выписывать штрафы банкам, которые не выполняют ее распоряжения о блокировке личных счетов индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, страховых взносов, штрафов и т. д. Со штрафами, как пишет РБК, уже столкнулись две кредитные организации – это ВТБ и «Уралсиб».

Армия и оружие Американские войска полностью отрезали Россию от военной авиабазы в Сирии Следует уточнить, что недавно появилась информация о том, что американские военные предоставили России доступ к военному аэродрому в Эль-Камышли, однако, из-за блокирования дорог, российским транспортным средствам приходится совершать многокилометровый крюк, однако, с учётом появления здесь военной базы ВС США, специалисты полагают, что доступ к аэродрому в Эль-Камышли будет полностью закрыт.

Политика РАН предложила рассекретить российский каталог космических спутников Российская Автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве, на базе которой РАН предлагает создать открытый каталог спутников, является подразделением ЦНИИмаш.

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Экономика Артем Чайка перестал владеть долей в крупном железнодорожном операторе Сын бывшего генпрокурора Юрия Чайки Артем и гендиректор Первой нерудной компании (принадлежит Артему Чайке) Александр Самусев, которым напрямую принадлежало 20% железнодорожного оператора «Модум-Транс», перестали распоряжаться этими акциями.

Гаджеты Huawei выпустит P40 Pro в мятно-зелёном цвете Стоит напомнить, что ранее представители китайского бренда Huawei заявили о намерении выпустить сразу 3 смартфона P-серии: P40, P40 Pro и P40 Pro Premium.