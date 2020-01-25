Общество

Телеканал 360°Телеканал 360°Число жертв коронавируса в Китае превысило 40 человек

Все погибшие в провинции — жители города Ухань, где вирус был обнаружен впервые, пишет Global Times со ссылкой на местные власти. Еще два человека скончались за пределами провинции Хубэй, пишет РИА «Новости». И таким образом, общее число жертв коронавируса достигло 41.
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Число скончавшихся от коронавируса возросло до 41

Lenta.ruвчера в 18:21

Число жертв пневмонии нового типа в Китае достигло 41

ТАССвчера в 19:26

Число жертв коронавируса в Китае превысило 40 человек

Телеканал 360°вчера в 19:12

Число жертв нового коронавируса в Китае достигло 41

Российская газетавчера в 20:09

Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй увеличилось до 39

Газета.Ruвчера в 18:20

Число погибших от коронавируса в Китае возросло до 39

Известиявчера в 18:00

В Китае число умерших от коронавируса превысило 40 человек

РИА Новостивчера в 17:47
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией о порядке формирования цен при поставке газа.
РИА Новости вчера в 20:53
Общество

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С 2005 года день 25 января в нашей стране официально отмечается как "День российского студенчества".
Российская газета вчера в 23:05
Шоу-бизнес

Цискаридзе назвал жизнь Волочковой «большой трагедией»

Цискаридзе назвал жизнь Волочковой "большой трагедией" Танцовщик сокрушается из-за судьбы бывшей балерины Большого театра.
Экспресс газета вчера в 07:09
Происшествия

СК начал проверку после обрушения кровли завода в Кузбассе

Причины частичного обрушения кровли одного из цехов Кузбасского вагоноремонтного предприятия "Новотранс" в Прокопьевске выясняют следователи.
Российская газета вчера в 09:13
Теннис

Рублев победил Гоффена в третьем раунде Australian Open

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии, проходящего в Мельбурне.
РИА Новости 02:20
Космос

Вода на Марсе оказалась пригодной для жизни

Актуальные Новости вчера в 08:18
Политика

Путин поднял фуражку офицера палестинской гвардии

Газета.Ru вчера в 14:08
Политика

Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным

«Единая Россия» (ЕР) поставит вопрос об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева из партии и его соответствии занимаемой должности, приводит пресс-служба слова секретаря генерального совета партии Андрея Турчака.
Коммерсантъ вчера в 09:50
Общество

Конституция РФ фиксирует индексацию пенсий работающим пенсионерам

REGNUM 23 января в 02:48
Политика

Зеленский заявил о вечном шраме в отношениях между Украиной и Россией

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью «Девятому каналу» израильского телевидения заявил, что конфликт с Россией — «большая беда, которая навсегда оставит шрам» в отношениях двух стран.
РБК вчера в 17:53
Происшествия

Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 21

По последним данным, 21 человек погиб и 1030 пострадали в результате сильного землетрясения на востоке Турции, сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациями и стихийным бедствиям (AFAD) страны.
РИА Новости 02:36
Гаджеты

Популярные смартфоны Nokia 7.2 и Nokia 6.2 резко подешевели

За 175 долларов (скидка 49 долларов) покупатель Nokia 6.2 получает: 6,3-дюймовый дисплей FullHD; SoC Snapdragon 636; 4 ГБ оперативной памяти; 64 ГБ флэш-памяти; фронтальная камера на 8 Мп; аккумулятор емкостью 3500 мАч.
ToDay News Ufa вчера в 12:58
Космос

НАСА сообщило о приближении к Земле потенциально опасного астероида

Астероид 163373, который классифицируется как потенциально опасный, приближается к Земле.
Lenta.ru вчера в 19:53
Политика

Помпео раскритиковал американскую ведущую после вопроса об Украине

Американский госсекретарь Майк Помпео раскритиковал ведущую Мэри Луиз Келли после того, как она начала задавать ему вопросы о политике и об Украине, сообщает радиостанция NPR.
Газета.Ru вчера в 20:17
Наука

В Британии восстановили голос 3000-летней мумии

Историки и инженеры из Великобритании восстановили голос жившего три тысячи лет назад древнеегипетского жреца по имени Несьямун.
МедиаПоток вчера в 07:01
Политика

В Сети появилась новая запись «прослушки» c совещания премьера Украины

На YouTube-канале "Стенограма наради" появилась новая запись, якобы сделанная на совещании у премьер-министра Украины Алексея Гончарука в сентябре 2019 года.
РИА Новости 01:13
Шоу-бизнес

Наталья Рудова снялась обнаженной в бассейне для мужского журнала

36-летняя российская актриса Наталья Рудова приняла участие в горячей фотосесии для мужского журнала Maxim.
Shraibikus News 01:36
Шоу-бизнес

Екатерина Волкова сообщила о смертельной болезни

45-летняя популярная российская актриса Екатерина Волкова откровенно призналась Лере Кудрявцевой в ее программе о том, что она долгое время скрывала информацию о своем заболевании.
Ugpressa.ru 23 января в 14:47
Политика

Владислав Сурков ушел с должности помощника президента России

Помощник президента Российской Федерации Владислав Сурков уходит с государственной службы.
REGNUM 01:09
Политика

Пушков отреагировал на публикацию ЦРУ архивных данных о Бандере

Ранее телеканал «Звезда» передавал, что ЦРУ выложило в открытый доступ материал «Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году», в котором назвало Бандеру украинским фашистом и профессиональным агентом Гитлера.
RT на русском вчера в 23:54
Кино

Экранизацию Uncharted перенесли на три месяца

Sony Pictures перенесла экранизацию Uncharted на три месяца. Теперь картина выйдет в США 5 марта 2021 года.
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Шоу-бизнес

Брежнева появилась на премии «Золотой орел» в необычном платье

Известная поп-исполнительница Вера Брежнева наряду с другими представителями шоу-бизнеса посетила церемонию вручения национальной кинопремии «Золотой орел» в Москве.
Пятый канал вчера в 21:25
Футбол

Дубль Холанда помог «Боруссии» разгромить «Кельн»

Футболисты дортмундской "Боруссии" на своем поле добились крупной победы над "Кельном" в рамках 19-го тура чемпионата Германии.
Вести.Ru вчера в 16:52
Общество

Лукашенко: Москва умышленно надавила на Минск налоговым манёвром

Россия специально начала налоговый манёвр, чтобы надавить на Белоруссию, полагает белорусский президент Александр Лукашенко.
REGNUM вчера в 05:17
Армия и оружие

В США провели военные учения с участием российских вертолетов «Ми-24»

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Экономика

Аренда жилья в России подорожает на 10% в 2020 году

В 2020 году цены на арендное жилье в крупных городах России вырастут на 5–10%. Такой прогноз «Известиям» дали в агентствах недвижимости.
Известия 23 января в 18:42
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Воронеже

Столкновение трех автомобилей в Воронеже стало причиной гибели четырех человек и ранения двух, сообщил ТАСС в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области.
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Как уточнил директор по развитию компании KiniFilm Corp, представитель дистрибьютеров Александр Беляков, показ картины будет идти с 25 января по 2 февраля в 37 кинотеатрах США и Канады.
NewInform 02:29
Общество

Госдума оставляет жилье детям при разводе родителей

Госдума в третьем чтении приняла закон, направленный на защиту жилищных прав ребенка при расторжении брака родителей, передает корреспондент ИА REGNUM 23 января.
REGNUM 23 января в 04:12
Общество

Житель Китая госпитализирован в Иркутске с подозрением на коронавирус

Вчера, 24 января, с подозрением на коронавирусную инфекцию в инфекционную больницу Иркутска был доставлен житель Китая, прилетевший в пятницу из Пекина, сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.
Коммерсантъ 01:05
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