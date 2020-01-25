Общество
Телеканал 360°Число жертв коронавируса в Китае превысило 40 человек
Все погибшие в провинции — жители города Ухань, где вирус был обнаружен впервые, пишет Global Times со ссылкой на местные власти. Еще два человека скончались за пределами провинции Хубэй, пишет РИА «Новости». И таким образом, общее число жертв коронавируса достигло 41.
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Энергетика
Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией по газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией о порядке формирования цен при поставке газа.
Общество
Российские студенты отмечают сегодня Татьянин день
С 2005 года день 25 января в нашей стране официально отмечается как "День российского студенчества".
Шоу-бизнес
Цискаридзе назвал жизнь Волочковой «большой трагедией»
Цискаридзе назвал жизнь Волочковой "большой трагедией" Танцовщик сокрушается из-за судьбы бывшей балерины Большого театра.
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СК начал проверку после обрушения кровли завода в Кузбассе
Причины частичного обрушения кровли одного из цехов Кузбасского вагоноремонтного предприятия "Новотранс" в Прокопьевске выясняют следователи.
Теннис
Рублев победил Гоффена в третьем раунде Australian Open
Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии, проходящего в Мельбурне.
Космос
Вода на Марсе оказалась пригодной для жизни
Политика
Путин поднял фуражку офицера палестинской гвардии
Политика
Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным
«Единая Россия» (ЕР) поставит вопрос об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева из партии и его соответствии занимаемой должности, приводит пресс-служба слова секретаря генерального совета партии Андрея Турчака.
Общество
Конституция РФ фиксирует индексацию пенсий работающим пенсионерам
Политика
Зеленский заявил о вечном шраме в отношениях между Украиной и Россией
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью «Девятому каналу» израильского телевидения заявил, что конфликт с Россией — «большая беда, которая навсегда оставит шрам» в отношениях двух стран.
Происшествия
Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 21
По последним данным, 21 человек погиб и 1030 пострадали в результате сильного землетрясения на востоке Турции, сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациями и стихийным бедствиям (AFAD) страны.
Гаджеты
Популярные смартфоны Nokia 7.2 и Nokia 6.2 резко подешевели
За 175 долларов (скидка 49 долларов) покупатель Nokia 6.2 получает: 6,3-дюймовый дисплей FullHD; SoC Snapdragon 636; 4 ГБ оперативной памяти; 64 ГБ флэш-памяти; фронтальная камера на 8 Мп; аккумулятор емкостью 3500 мАч.
Космос
НАСА сообщило о приближении к Земле потенциально опасного астероида
Астероид 163373, который классифицируется как потенциально опасный, приближается к Земле.
Политика
Помпео раскритиковал американскую ведущую после вопроса об Украине
Американский госсекретарь Майк Помпео раскритиковал ведущую Мэри Луиз Келли после того, как она начала задавать ему вопросы о политике и об Украине, сообщает радиостанция NPR.
Наука
В Британии восстановили голос 3000-летней мумии
Историки и инженеры из Великобритании восстановили голос жившего три тысячи лет назад древнеегипетского жреца по имени Несьямун.
Политика
В Сети появилась новая запись «прослушки» c совещания премьера Украины
На YouTube-канале "Стенограма наради" появилась новая запись, якобы сделанная на совещании у премьер-министра Украины Алексея Гончарука в сентябре 2019 года.
Шоу-бизнес
Наталья Рудова снялась обнаженной в бассейне для мужского журнала
36-летняя российская актриса Наталья Рудова приняла участие в горячей фотосесии для мужского журнала Maxim.
Шоу-бизнес
Екатерина Волкова сообщила о смертельной болезни
45-летняя популярная российская актриса Екатерина Волкова откровенно призналась Лере Кудрявцевой в ее программе о том, что она долгое время скрывала информацию о своем заболевании.
Политика
Владислав Сурков ушел с должности помощника президента России
Помощник президента Российской Федерации Владислав Сурков уходит с государственной службы.
Политика
Пушков отреагировал на публикацию ЦРУ архивных данных о Бандере
Ранее телеканал «Звезда» передавал, что ЦРУ выложило в открытый доступ материал «Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году», в котором назвало Бандеру украинским фашистом и профессиональным агентом Гитлера.
Кино
Экранизацию Uncharted перенесли на три месяца
Sony Pictures перенесла экранизацию Uncharted на три месяца. Теперь картина выйдет в США 5 марта 2021 года.
Шоу-бизнес
Брежнева появилась на премии «Золотой орел» в необычном платье
Известная поп-исполнительница Вера Брежнева наряду с другими представителями шоу-бизнеса посетила церемонию вручения национальной кинопремии «Золотой орел» в Москве.
Футбол
Дубль Холанда помог «Боруссии» разгромить «Кельн»
Футболисты дортмундской "Боруссии" на своем поле добились крупной победы над "Кельном" в рамках 19-го тура чемпионата Германии.
Общество
Лукашенко: Москва умышленно надавила на Минск налоговым манёвром
Россия специально начала налоговый манёвр, чтобы надавить на Белоруссию, полагает белорусский президент Александр Лукашенко.
Армия и оружие
В США провели военные учения с участием российских вертолетов «Ми-24»
Учения с участием двух вертолетов российского производства «Ми-24» провели Военно-воздушные силы США, 24 января сообщает Business Insider.
Экономика
Аренда жилья в России подорожает на 10% в 2020 году
В 2020 году цены на арендное жилье в крупных городах России вырастут на 5–10%. Такой прогноз «Известиям» дали в агентствах недвижимости.
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Воронеже
Столкновение трех автомобилей в Воронеже стало причиной гибели четырех человек и ранения двух, сообщил ТАСС в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области.
Кино
Российский фильм «Холоп» начали показывать в кинотеатрах США и Канады
Как уточнил директор по развитию компании KiniFilm Corp, представитель дистрибьютеров Александр Беляков, показ картины будет идти с 25 января по 2 февраля в 37 кинотеатрах США и Канады.
Общество
Госдума оставляет жилье детям при разводе родителей
Госдума в третьем чтении приняла закон, направленный на защиту жилищных прав ребенка при расторжении брака родителей, передает корреспондент ИА REGNUM 23 января.
Общество
Житель Китая госпитализирован в Иркутске с подозрением на коронавирус
Вчера, 24 января, с подозрением на коронавирусную инфекцию в инфекционную больницу Иркутска был доставлен житель Китая, прилетевший в пятницу из Пекина, сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.