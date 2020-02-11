Здоровье
Радио МаякЧисло жертв коронавируса в Китае превысило тысячу человек
В Китае – число жертв коронавируса превысило тысячу человек. Заражены по данным Минздрава КНР, более 42,5 человек. Также власти Китая сообщили, что число вылечившихся от коронавируса в целом по стране достигло почти 4 тысяч.
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Общество
Ведущая «Вестей» рассмеялась, озвучивая сюжет о социальных выплатах
Студийная запись со смехом ведущей не пошла в эфир, но попала в Сеть.
Общество
Алену Водонаеву вызвали в полицию после поста в Instagram
Общество
Названа дата начала перебазирования «Морского старта» из США в Россию
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Опубликованы первые изображения «Русского Прадо» от УАЗ
В Сети появились первые изображения будущего УАЗ «Патриот» новой генерации, который глава «Соллерс» прозвал «Русским Прадо».
Происшествия
В Астрахани учительницу подозревают в сексе с девятиклассником
Следственный комитет России начал проверку в связи с информацией о том, что в Астрахани учительница занималась сексом со своим учеником.
Биатлон
Драчев объявил состав сборной России на чемпионат мира по биатлону
Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев объявил состав сборной России на чемпионат мира.
Шоу-бизнес
Анна Курникова родила третьего ребенка от Энрике Иглесиаса
У 44-летнего Иглесиаса и 38-летней Курниковой растут близнецы – дочь Люси и сын Николас, которых Анна родила в конце 2017 года.
Происшествия
Посольство РФ: Погибшие в Таиланде дети оказались братом и сестрой
Получившие смертельные травмы при столкновении двух катеров у острова Пхукет в Таиланде оказались братом и сестрой из Челябинской области.
Здоровье
В 37 российских регионах превышен эпидпорог гриппа и ОРВИ
В Роспотребнадзоре зафиксировали рост недельных эпидемических порогов гриппа и ОРВИ на территории России.
Политика
В МИД прокомментировали идею о «нормандском» формате с Грузией
Замглавы МИД РФ Андрей Руденко, комментируя озвученную Грузией идею по работе с Россией в формате, аналогичном "нормандскому", сказал, что Москва всегда приветствует развитие двустороннего общения, но дело не в количестве форматов, а в наличии политической воли для решения накопившихся проблем и поиска взаимоприемлемых развязок.
Здоровье
В пяти городах и одном районе Ямала школы закрывают на карантин
На Ямале отмечается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом, в связи с чем, в ряде городов и одном районе с 12 февраля общеобразовательные заведения закрываются на карантин, сообщает интернет-издание «Север-Пресс» со ссылкой на главу ямальского управления Роспотребнадзора Людмилу Нечепуренко.
Общество
В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала
Фракция «Единая Россия» в понедельник, 10 февраля, внесла в нижнюю палату парламента поправки в законопроект о материнском капитале, которые продлевают действие программы до конца 2026 года с ежегодной индексацией.
Экономика
Союзмолоко оценило затраты на маркировку продукции в 96,5 млрд рублей
Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) оценивает затраты предприятий на введение маркировки молочной продукции в первый год в 61,3 млрд рублей, а ежегодные затраты отрасли в 35,2 млрд рублей.
Кино
«Оскар» обновил антирекорд по просмотрам
Рекордно малое число телезрителей смотрели в воскресенье трансляцию 92-й церемонии вручения премии "Оскар" Американской академии киноискусств из голливудского театра Dolby.
Происшествия
Вылетевший в Москву самолет S7 вернулся в Новосибирск
Общество
Удмуртия вошла в число регионов с самыми жестокими коллекторами
Удмуртия вошла в число регионов РФ, где коллекторы ведут себя особенно жестоко по отношению к должникам, сообщает РИА-новости.
Общество
Жительница Тулы рассказала о «взорвавшейся» на кухне колбасе
Жительница Тулы Елена Брусенцева рассказала о том, что у нее «взорвалась» колбаса, которую она купила в местном магазине.
Общество
Похолодание придет в Москву в выходные
Похолодание придет в Москву в выходные дни и установится ясная погода, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Армия и оружие
Турция нанесла массированный удар по армии Сирии
Происшествия
Кинотеатр в Москве эвакуировали во время премьеры фильма «Лед-2»
Кинотеатр "Октябрь" в Москве эвакуировали во время премьеры фильма "Лед-2", сообщает Super.ru.
Общество
В Совфеде оценили заявление «Нафтогаза» о возможном новом иске
Ранее Витренко не исключил подачи нового иска «Нафтогаза» к «Газпрому» по переуступке долговых обязательств «Росукрэнерго».
Происшествия
Участницу Pussy Riot Толоконникову отпустили из полиции в Петербурге
Ранее издатель "Медиазоны" Петр Верзилов сообщил в Твиттере о задержании в Петербурге 13 человек, в том числе участницы Pussy Riot Толоконниковой во время фотосессии.
Армия и оружие
США начали вывод войск из Ирака
США начали выводить свои войска с территории Ирака. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.
Космос
Комета Чурюмова-Герасименко меняет цвет при приближении к Солнцу
Музыка
Писательница Ницой обругала жюри «Евровидения» за русский язык
Украинская писательница Лариса Ницой, известная своим скандальным поведением, раскритиковала исполнителей, которые участвовали в первом полуфинале отбора на "Евровидение-2020".
Политика
Трамп пообещал создать «самые мощные» ядерные силы в мире
В отсутствие договоров о контроле над вооружениями с Россией и Китаем Соединенные Штаты будут создавать "самые мощные" ядерные силы в мире, заявил президент США Дональд Трамп.
Культура
Филипп Киркоров подкараулил Брэда Питта на церемонии «Оскар»
Эстрадный певец, актер, композитор и продюсер Филипп Киркоров побывал на 92-й церемонии награждения лауреатов премии «Оскар».
Общество
В КНР возобновляют работу ключевые производственные предприятия
О постепенном возобновлении работы в ключевых отраслях КНР в условиях распространения коронавируса заявил представитель госкомитета по развитию и реформам КНР Цун Лян 11 февраля на пресс-конференции.
Экономика
Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США
Увеличив экспорт сырой нефти в Соединенные Штаты, Россия грамотно воспользовалась американской санкционной политикой, пишет немецкое издание Die Welt.
Космос