В Китае – число жертв коронавируса превысило тысячу человек. Заражены по данным Минздрава КНР, более 42,5 человек. Также власти Китая сообщили, что число вылечившихся от коронавируса в целом по стране достигло почти 4 тысяч.

Число жертв коронавируса в Китае превысило тысячу человек

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