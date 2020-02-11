Здоровье

Радио МаякРадио МаякЧисло жертв коронавируса в Китае превысило тысячу человек

В Китае – число жертв коронавируса превысило тысячу человек. Заражены по данным Минздрава КНР, более 42,5 человек. Также власти Китая сообщили, что число вылечившихся от коронавируса в целом по стране достигло почти 4 тысяч.
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Число погибших от коронавируса превысило тысячу человек

Дождь00:42

Число погибших от коронавируса в Китае достигло 1000

Газета.Ruвчера в 19:39

Число погибших от коронавируса превысило тысячу

Lenta.ruвчера в 20:03

Коронавирус унёс жизни более тысячи человек в Китае

News.ruвчера в 20:20

Жертвами коронавируса в Китае стали более тысячи человек

Взгляд.рувчера в 20:21

Число умерших от коронавируса в Китае достигло 1016

ТАССвчера в 19:59

Число вылечившихся от коронавируса в Китае выросло до 3996 человек

РИА Новостивчера в 19:31
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Общество

Ведущая «Вестей» рассмеялась, озвучивая сюжет о социальных выплатах

Студийная запись со смехом ведущей не пошла в эфир, но попала в Сеть.
BFM.ru вчера в 11:32
Общество

Алену Водонаеву вызвали в полицию после поста в Instagram

Российская газета вчера в 16:50
Общество

Названа дата начала перебазирования «Морского старта» из США в Россию

Взгляд.ру вчера в 19:25
Авто

Опубликованы первые изображения «Русского Прадо» от УАЗ

В Сети появились первые изображения будущего УАЗ «Патриот» новой генерации, который глава «Соллерс» прозвал «Русским Прадо».
Вечерний курьер вчера в 14:12
Происшествия

В Астрахани учительницу подозревают в сексе с девятиклассником

Следственный комитет России начал проверку в связи с информацией о том, что в Астрахани учительница занималась сексом со своим учеником.
Вести.Ru 01:31
Биатлон

Драчев объявил состав сборной России на чемпионат мира по биатлону

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев объявил состав сборной России на чемпионат мира.
ФАН вчера в 09:12
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Анна Курникова родила третьего ребенка от Энрике Иглесиаса

У 44-летнего Иглесиаса и 38-летней Курниковой растут близнецы – дочь Люси и сын Николас, которых Анна родила в конце 2017 года.
Вести.Ru 01:20
Происшествия

Посольство РФ: Погибшие в Таиланде дети оказались братом и сестрой

Получившие смертельные травмы при столкновении двух катеров у острова Пхукет в Таиланде оказались братом и сестрой из Челябинской области.
Российская газета вчера в 04:46
Здоровье

В 37 российских регионах превышен эпидпорог гриппа и ОРВИ

В Роспотребнадзоре зафиксировали рост недельных эпидемических порогов гриппа и ОРВИ на территории России.
Газета.Ru вчера в 20:15
Политика

В МИД прокомментировали идею о «нормандском» формате с Грузией

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко, комментируя озвученную Грузией идею по работе с Россией в формате, аналогичном "нормандскому", сказал, что Москва всегда приветствует развитие двустороннего общения, но дело не в количестве форматов, а в наличии политической воли для решения накопившихся проблем и поиска взаимоприемлемых развязок.
РИА Новости 01:39
Здоровье

В пяти городах и одном районе Ямала школы закрывают на карантин

На Ямале отмечается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом, в связи с чем, в ряде городов и одном районе с 12 февраля общеобразовательные заведения закрываются на карантин, сообщает интернет-издание «Север-Пресс» со ссылкой на главу ямальского управления Роспотребнадзора Людмилу Нечепуренко.
ФедералПресс 00:25
Общество

В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала

Фракция «Единая Россия» в понедельник, 10 февраля, внесла в нижнюю палату парламента поправки в законопроект о материнском капитале, которые продлевают действие программы до конца 2026 года с ежегодной индексацией.
Известия вчера в 23:12
Экономика

Союзмолоко оценило затраты на маркировку продукции в 96,5 млрд рублей

Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) оценивает затраты предприятий на введение маркировки молочной продукции в первый год в 61,3 млрд рублей, а ежегодные затраты отрасли в 35,2 млрд рублей.
ТАСС вчера в 15:46
Кино

«Оскар» обновил антирекорд по просмотрам

Рекордно малое число телезрителей смотрели в воскресенье трансляцию 92-й церемонии вручения премии "Оскар" Американской академии киноискусств из голливудского театра Dolby.
ТАСС 01:10
Происшествия

Вылетевший в Москву самолет S7 вернулся в Новосибирск

РБК вчера в 22:42
Общество

Удмуртия вошла в число регионов с самыми жестокими коллекторами

Удмуртия вошла в число регионов РФ, где коллекторы ведут себя особенно жестоко по отношению к должникам, сообщает РИА-новости.
АиФ Удмуртия 00:09
Общество

Жительница Тулы рассказала о «взорвавшейся» на кухне колбасе

Жительница Тулы Елена Брусенцева рассказала о том, что у нее «взорвалась» колбаса, которую она купила в местном магазине.
Известия вчера в 23:47
Общество

Похолодание придет в Москву в выходные

Похолодание придет в Москву в выходные дни и установится ясная погода, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Москва 24 00:18
Армия и оружие

Турция нанесла массированный удар по армии Сирии

РИА Новости вчера в 12:20
Происшествия

Кинотеатр в Москве эвакуировали во время премьеры фильма «Лед-2»

Кинотеатр "Октябрь" в Москве эвакуировали во время премьеры фильма "Лед-2", сообщает Super.ru.
Газета.Ru вчера в 15:10
Общество

В Совфеде оценили заявление «Нафтогаза» о возможном новом иске

Ранее Витренко не исключил подачи нового иска «Нафтогаза» к «Газпрому» по переуступке долговых обязательств «Росукрэнерго».
RT на русском вчера в 06:37
Происшествия

Участницу Pussy Riot Толоконникову отпустили из полиции в Петербурге

Ранее издатель "Медиазоны" Петр Верзилов сообщил в Твиттере о задержании в Петербурге 13 человек, в том числе участницы Pussy Riot Толоконниковой во время фотосессии.
Интерфакс вчера в 23:43
Армия и оружие

США начали вывод войск из Ирака

США начали выводить свои войска с территории Ирака. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.
Lenta.ru вчера в 05:56
Космос

Комета Чурюмова-Герасименко меняет цвет при приближении к Солнцу

Машины и Механизмы вчера в 08:38
Музыка

Писательница Ницой обругала жюри «Евровидения» за русский язык

Украинская писательница Лариса Ницой, известная своим скандальным поведением, раскритиковала исполнителей, которые участвовали в первом полуфинале отбора на "Евровидение-2020".
РЕН ТВ вчера в 21:18
Политика

Трамп пообещал создать «самые мощные» ядерные силы в мире

В отсутствие договоров о контроле над вооружениями с Россией и Китаем Соединенные Штаты будут создавать "самые мощные" ядерные силы в мире, заявил президент США Дональд Трамп.
РИА Новости вчера в 22:15
Культура

Филипп Киркоров подкараулил Брэда Питта на церемонии «Оскар»

Эстрадный певец, актер, композитор и продюсер Филипп Киркоров побывал на 92-й церемонии награждения лауреатов премии «Оскар».
Peterburg2.ru вчера в 13:24
Общество

В КНР возобновляют работу ключевые производственные предприятия

О постепенном возобновлении работы в ключевых отраслях КНР в условиях распространения коронавируса заявил представитель госкомитета по развитию и реформам КНР Цун Лян 11 февраля на пресс-конференции.
Красная весна вчера в 23:52
Экономика

Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США

Увеличив экспорт сырой нефти в Соединенные Штаты, Россия грамотно воспользовалась американской санкционной политикой, пишет немецкое издание Die Welt.
Российская газета 00:02
Космос

Зонд Juno нашел мало воды на экваторе Юпитера

ТАСС вчера в 11:28
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