Только за минувшие сутки в провинции Хубэй скончались 24 человека. Там же зарегистрировали порядка 1300 новых случаев заражения. Всего же число заражённых новым коронавирусом в Китае составляет порядка 4500 человек.

Количество жертв от китайского коронавируса превысило 100 человек

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