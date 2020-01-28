Общество
DixiNewsКоличество жертв от китайского коронавируса превысило 100 человек
Только за минувшие сутки в провинции Хубэй скончались 24 человека. Там же зарегистрировали порядка 1300 новых случаев заражения. Всего же число заражённых новым коронавирусом в Китае составляет порядка 4500 человек.
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Шоу-бизнес
Пропавшая в Мексике Наталья Андрейченко нашлась
Происшествия
Найден отец, оставивший детей в Шереметьево
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что найден отец двух мальчиков, оставленных в воскресенье отцом в аэропорту Шереметьево.
Политика
Трамп и Нетаньяху обсудили «сделку века»
Президент США Дональд Трамп провел в понедельник в Белом доме с и.о. премьер-министра Израиля Биньямином Нетаньяху продуктивную встречу, на которой обсуждалась так называемая сделка века - план по урегулированию палестино-израильского конфликта.
Политика
РБК: глава Чувашии уйдет в отставку после двух скандалов
Глава Чувашии Михаил Игнатьев уйдет в отставку на фоне двух скандалов.
Политика
Трамп отреагировал на слова Болтона по вопросу военной помощи Украине
Президент США Дональд Трамп опроверг утверждения его бывшего помощника по национальной безопасности Джона Болтона, который связал выделение военной помощи Украине с расследованием Киева по делу бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына.
Здоровье
Роспотребнадзор поручил подготовиться к возможной вспышке коронавируса
Главный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление с рекомендацией утвердить меры по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, вспышка которой произошла в Китае.
Политика
Президент Украины обвинил СССР в развязывании Второй мировой
Общество
База клиентов «Красного и белого» опубликована в Сети
Сообщается, что раньше базу продавали за 15 тысяч рублей, но позднее она стала доступна для скачивания на безвозмездной основе.
Игры
В DOOM Eternal вообще не будет микротранзакций и виртуального магазина
Творческий руководитель DOOM Eternal Хьюго Мартин в переписке на Facebook подтвердил, что в шутере не будет ни микротранзакций, ни даже виртуального магазина.
Общество
В Москве начался самый сильный с начала зимы снегопад
Обещанный синоптиками самый сильный с начала зимы снегопад начался в Москве в ночь на вторник, 28 января, передает корреспондент РИА Новости.
Культура
Крупнейшая выставка работ Сальвадора Дали открывается в Москве
Выставка работ Дали продлится до 25 марта.
Происшествия
Житель Камчатки сломал челюсть восьмилетнему сыну
На Камчатке возбуждено уголовное дело в отношении жителя поселка Оссора Карагинского района за то, что он сломал челюсть своему восьмилетнему сыну, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МВД по региону.
Армия и оружие
Американские войска полностью отрезали Россию от военной авиабазы в Сирии
Следует уточнить, что недавно появилась информация о том, что американские военные предоставили России доступ к военному аэродрому в Эль-Камышли, однако, из-за блокирования дорог, российским транспортным средствам приходится совершать многокилометровый крюк, однако, с учётом появления здесь военной базы ВС США, специалисты полагают, что доступ к аэродрому в Эль-Камышли будет полностью закрыт.
Авто
Автоэксперт перечислил ошибки при торможении в гололед
Общество
Компаниям и ИП утвердили новый отчет о сотрудниках
Правление ПФР утвердило новый отчет для работодателей. Речь идет о так называемой электронной трудовой книжке.
Политика
Мишустин уволил замглавы Минздрава Елену Бойко
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя главы Минздрава Елену Бойко по ее собственному желанию.
Политика
Der Spiegel приписал освобождение Освенцима армии США
Немецкий журнал Der Spiegel "по ошибке" опубликовал в одной из социальных сетей пост о том, что концлагерь "Аушвиц" (Освенцим) якобы был освобожден американской армией, сообщает RT.
Теннис
Медведев проиграл Вавринке в пяти сетах на Australian Open
Проигравший спортсмену из Швейцарии Станисласу Вавринке российский теннисист Даниил Медведев вылетел с турнира Australian Open.
Происшествия
Су-30 потерпел крушение в Алжире
Общество
Более 160 человек вернулись из Хэйхэ в Россию по временному коридору
По временному коридору на закрытом до 1 февраля международном пункте пропуска "Благовещенск-Хэйхэ (КНР)" вернулись в Россию 169 человек, признаков инфекционных заболеваний у них не выявлено, сообщает правительство Амурской области.
Футбол
Василий Уткин назвал зарплату Кокорина в «Зените»
Нападающий Александр Кокорин зарабатывает в "Зените" 20 тыс. руб. Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" сообщил телекомментатор Василий Уткин.
Гаджеты
Утечка: NVIDIA готовит мобильные видеокарты GTX 1650 Super и GTX 1650 Ti
В любом случае, NVIDIA пытается уменьшить рост влияния AMD на мобильном графическом направлении.
Общество
Украинку, возмутившуюся сериалом на русском, высадили из автобуса
Украинская волонтерка Ярина Черноуз пожаловалась, что водитель междугороднего пассажирского автобуса, выполнявшего рейс из Луцка в Киев, отказался выключить сериал на русском языке.
Общество
Артем Чайка продал долю в крупном железнодорожном операторе
Сын бывшего генпрокурора России Артем Чайка вышел из числа аукционеров крупного железнодорожного оператора «Модум-Транс».
Единоборства
Тренер Нурмагомедова предсказал поражение Хабиба в бою с Фергюсоном
Общество
Гордума единогласно утвердила новые правила отчета мэра Екатеринбурга
Напомним, о необходимости принятия положения об отчете в гордуме заговорили летом прошлого года, когда мэр несколько месяцев отказывался представить им свой доклад.
Экономика
Счетная палата раскритиковала работу ЦБ по развитию финансового рынка
СП исследовала две программы Центробанка по основным направлениям развития финансового рынка на 2016-2018 годы и на 2019-2021 годы.
Шоу-бизнес
Татьяна Власова раскрыла, как умирала единственная дочь Джигарханяна
Бывшая супруга легендарного артиста Армена Джигарханяна Татьяна Власова откровенно рассказала об ужасной трагедии, вследствие которой артист потерял свою единственную дочь.
Происшествия
В метро Екатеринбурга произошла массовая драка из-за шапки
Гаджеты
Google снова улучшила свой видеочат Google Duo
Google Duo позволяет осуществлять голосовые вызовы, совершать видеозвонки, а также отправлять записанные сообщения (аудио или видео).