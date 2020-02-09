Число жертв коронавируса в Китае составило 811 человек, количество инфицированных превысило 37 тысяч. Большая часть погибших и заболевших в провинции Хубэй. Такие данные приводят власти страны.

Число жертв коронавируса в Китае составило 811 человек

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Политика «Потеряете, как Украину». Ищенко о том, как Белоруссия пугает россиян Белорусская пропаганда рассказывает, привел пример эксперт, что Москва не любит президента Лукашенко якобы потому, что он борется за восстановление СССР и против российских олигархов, которые хотят отобрать у белорусского народа его достояние.

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Общество Онколог назвал основной продукт, способствующий развитию рака Избыточное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие рака, заявил онколог Андрей Пылев в интервью телеканалу "Звезда".

Здоровье В Хабаровске введут масочный режим из-за ситуации с коронавирусом Как пишет ТАСС, городская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций приняла решение ввести масочный режим в Хабаровске из-за участившихся случаев ОРВИ и профилактики заноса коронавируса.