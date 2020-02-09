Здоровье

Эхо МосквыЭхо МосквыЧисло жертв коронавируса в Китае составило 811 человек

Число жертв коронавируса в Китае составило 811 человек, количество инфицированных превысило 37 тысяч. Большая часть погибших и заболевших в провинции Хубэй. Такие данные приводят власти страны.
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Число жертв коронавируса в Китае достигло 811 человек

Российская газета19:12

Число жертв коронавируса в Китае составило 811 человек

Эхо Москвы20:09

СМИ: число жертв коронавируса в Китае выросло до 803

Московский Комсомолец18:30

Количество жертв нового коронавируса превысило 800 человек

Коммерсантъ18:08

Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй возросло до 780

RT на русском18:07

Число погибших от коронавируса в провинции Хубэй достигло 780

Известия18:29

В провинции Хубэй число жертв коронавируса выросло до 780 человек

РИА Новости17:29
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США рассказали о столкновениях с российскими ЧВК в Сирии

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По данным издания, генеральный директорат Франции по вопросам конкуренции, потребления и борьбы с мошенничеством (DGCCRF) оштрафовал Apple на €25 млн из-за того, что компания не предупредила пользователей о замедлении работы старых моделей iPhone после обновления iOS.
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Авто

Владельцам автомобилей старше 10 лет могут вернуть налоговые льготы

Владельцам автомобилей старше 10 лет могут вернуть налоговые льготы.
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«Потеряете, как Украину». Ищенко о том, как Белоруссия пугает россиян

Белорусская пропаганда рассказывает, привел пример эксперт, что Москва не любит президента Лукашенко якобы потому, что он борется за восстановление СССР и против российских олигархов, которые хотят отобрать у белорусского народа его достояние.
Украина.ру вчера в 02:45
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Российская певица выступит на «Оскаре»

ТВ Центр вчера в 13:24
Политика

Лавров ответил на угрозы США ввести санкции против «Роснефти»

Россия привыкла, что США все время выступают с угрозами, в частности, в адрес российской «Роснефти» и санкциям за взаимодействие с Венесуэлой и ее президентом Николасом Мадуро.
Капитал страны вчера в 00:49
Космос

Ученые предупредили о наступлении мини-ледникового периода из-за снижения солнечной активности

Ученые убеждены, что в скором времени стоит ждать наступления мини-ледникового периода на Земле.
Территория новостей вчера в 00:54
Происшествия

Число пострадавших при стрельбе в Таиланде превысило 63 человека

РБК 21:36
Общество

Онколог назвал основной продукт, способствующий развитию рака

Избыточное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие рака, заявил онколог Андрей Пылев в интервью телеканалу "Звезда".
РИА Новости 12:40
Здоровье

В Хабаровске введут масочный режим из-за ситуации с коронавирусом

Как пишет ТАСС, городская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций приняла решение ввести масочный режим в Хабаровске из-за участившихся случаев ОРВИ и профилактики заноса коронавируса.
Инфорос вчера в 08:27
Здоровье

Врач назвал необходимое для здоровья количество секса в неделю

Врач-сексолог Евгений Кульгавчук назвал среднюю норму половой активности в неделю для крепкого здоровья.
iReactor 05 февраля в 20:18
Происшествия

В Казахстане восемь человек погибли в массовой драке

Массовая драка в Кордайском районе Жамбылской области на юге Казахстана стала результатом бытового конфликта.
РИА Новости 06:22
Общество

Самолет МЧС России доставил в Китай гумпомощь

Самолет Ил-76 МЧС России ночью 9 февраля прилетел в Китай с гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом нового типа.
Газета.Ru 21:51
Единоборства

UFC 247: Джон Джонс и Доминик Рейес сделали вес перед титульным боем

Чемпионат вчера в 13:17
Хоккей

Швеция разгромила Россию в матче Евротура

Ранее сообщалось, что сборная Швеции увеличила преимущество над командой России в матче Евротура.
RT на русском 12:47
Хоккей

Ковальчук принес победу «Монреалю» в матче против «Торонто»

Встреча прошла в Монреале на арене "Белл Центр" и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 2:1 в дополнительное время.
Газета.Ru 21:55
Здоровье

Число погибших от коронавируса превысило число жертв за эпидемию SARS

Число жертв нового коронавируса за месяц с небольшим превысило общее число погибших за всю эпидемию атипичной пневмонии (SARS) 2002-2003 годов, свидетельствуют статистические данные.
РИА Новости 21:40
Наука

Китайские ученые обнаружили промежуточного переносчика коронавируса

Как сообщает телеканал CGTN, по мнению ученых, вероятным переносчиком коронавируса являются панголины.
Gazeta.SPb 11:51
Гаджеты

Huawei распродает смартфоны по скидкам в честь 14 февраля

Китайская компания Huawei в честь Дня Святого Валентина, ожидаемого 14 февраля, распродаёт смартфоны по скидкам.
Актуальные Новости 00:14
Футбол

Ниасс отказался уходить в аренду в «Локомотив» из-за денег

Летом у игрока истекает срок действия контракта с командой Анчелотти, и «Локомотив» хотел после аренды подписать его как свободного агента.
ODDS.ru 13:39
Политика

На интеграции России и Белоруссии поставили крест

Что касается интеграции, то на ней, судя по всему поставлен жирный крест.
Московский Комсомолец вчера в 18:06
Политика

Два экс-беркутовца после обмена пленными в Донбассе вернулись в Киев

Двое из пяти бывших сотрудников украинского спецподразделения «Беркут», участвовавших в обмене в Донбассе, вернулись в Киев.
Известия 11:12
Шоу-бизнес

В срыве своей карьеры Пугачеву обвинил певец Михаил Муромов

Алла Борисовна, опасаясь конкуренции, постаралась «убрать» всех на своем пути.
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Шоу-бизнес

В двух российских городах без объяснений отменили концерты Наргиз

Певица Наргиз заявила, что организаторы без объяснений отменили ее концерты в Ростове-на-Дону и Краснодаре.
РИА Новости 20:31
Общество

HeadHunter: у 7% вакансий зарплата указана выше 100 тысяч рублей

Больше всего — 800 тыс. руб. — работодатели готовы были заплатить гендиректору в Новосибирске (сфера деятельности компании не указана) и главному инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион не указан).
Коммерсантъ 00:29
Футбол

Гол Шкурина помог ЦСКА обыграть норвежский «Одд»

Футболисты московского ЦСКА в контрольном матче в Испании переиграли норвежский «Одд».
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Происшествия

Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Воронежем

Три человека погибли, еще шестеро пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Воронежской области, сообщает в субботу, 8 февраля, РЕН ТВ.
Известия вчера в 19:55
Спорт

Большунов завоевал бронзу в спринте на этапе Кубка мира в Фалуне

На девятом этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в Фалуне (Швеция), завершилась мужская спринтерская гонка классическим стилем.
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«Манчестер Юнайтед» лидирует в борьбе за Кулибали

«Манчестер Юнайтед» возглавляет список клубов, заинтересованных в центральном защитнике «Наполи» Калиду Кулибали, утверждает Il Mattino.
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