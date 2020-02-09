Здоровье
Эхо МосквыЧисло жертв коронавируса в Китае составило 811 человек
Число жертв коронавируса в Китае составило 811 человек, количество инфицированных превысило 37 тысяч. Большая часть погибших и заболевших в провинции Хубэй. Такие данные приводят власти страны.
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Армия и оружие
США рассказали о столкновениях с российскими ЧВК в Сирии
Гаджеты
Во Франции Apple оштрафовали на €25 млн за замедление старых iPhone
По данным издания, генеральный директорат Франции по вопросам конкуренции, потребления и борьбы с мошенничеством (DGCCRF) оштрафовал Apple на €25 млн из-за того, что компания не предупредила пользователей о замедлении работы старых моделей iPhone после обновления iOS.
Авто
Владельцам автомобилей старше 10 лет могут вернуть налоговые льготы
Владельцам автомобилей старше 10 лет могут вернуть налоговые льготы.
Политика
«Потеряете, как Украину». Ищенко о том, как Белоруссия пугает россиян
Белорусская пропаганда рассказывает, привел пример эксперт, что Москва не любит президента Лукашенко якобы потому, что он борется за восстановление СССР и против российских олигархов, которые хотят отобрать у белорусского народа его достояние.
Культура
Российская певица выступит на «Оскаре»
Политика
Лавров ответил на угрозы США ввести санкции против «Роснефти»
Россия привыкла, что США все время выступают с угрозами, в частности, в адрес российской «Роснефти» и санкциям за взаимодействие с Венесуэлой и ее президентом Николасом Мадуро.
Космос
Ученые предупредили о наступлении мини-ледникового периода из-за снижения солнечной активности
Ученые убеждены, что в скором времени стоит ждать наступления мини-ледникового периода на Земле.
Общество
Онколог назвал основной продукт, способствующий развитию рака
Избыточное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие рака, заявил онколог Андрей Пылев в интервью телеканалу "Звезда".
Здоровье
В Хабаровске введут масочный режим из-за ситуации с коронавирусом
Как пишет ТАСС, городская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций приняла решение ввести масочный режим в Хабаровске из-за участившихся случаев ОРВИ и профилактики заноса коронавируса.
Здоровье
Врач назвал необходимое для здоровья количество секса в неделю
Врач-сексолог Евгений Кульгавчук назвал среднюю норму половой активности в неделю для крепкого здоровья.
Происшествия
В Казахстане восемь человек погибли в массовой драке
Массовая драка в Кордайском районе Жамбылской области на юге Казахстана стала результатом бытового конфликта.
Общество
Самолет МЧС России доставил в Китай гумпомощь
Самолет Ил-76 МЧС России ночью 9 февраля прилетел в Китай с гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом нового типа.
Единоборства
UFC 247: Джон Джонс и Доминик Рейес сделали вес перед титульным боем
Хоккей
Швеция разгромила Россию в матче Евротура
Ранее сообщалось, что сборная Швеции увеличила преимущество над командой России в матче Евротура.
Хоккей
Ковальчук принес победу «Монреалю» в матче против «Торонто»
Встреча прошла в Монреале на арене "Белл Центр" и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 2:1 в дополнительное время.
Здоровье
Число погибших от коронавируса превысило число жертв за эпидемию SARS
Число жертв нового коронавируса за месяц с небольшим превысило общее число погибших за всю эпидемию атипичной пневмонии (SARS) 2002-2003 годов, свидетельствуют статистические данные.
Наука
Китайские ученые обнаружили промежуточного переносчика коронавируса
Как сообщает телеканал CGTN, по мнению ученых, вероятным переносчиком коронавируса являются панголины.
Гаджеты
Huawei распродает смартфоны по скидкам в честь 14 февраля
Китайская компания Huawei в честь Дня Святого Валентина, ожидаемого 14 февраля, распродаёт смартфоны по скидкам.
Футбол
Ниасс отказался уходить в аренду в «Локомотив» из-за денег
Летом у игрока истекает срок действия контракта с командой Анчелотти, и «Локомотив» хотел после аренды подписать его как свободного агента.
Политика
На интеграции России и Белоруссии поставили крест
Что касается интеграции, то на ней, судя по всему поставлен жирный крест.
Политика
Два экс-беркутовца после обмена пленными в Донбассе вернулись в Киев
Двое из пяти бывших сотрудников украинского спецподразделения «Беркут», участвовавших в обмене в Донбассе, вернулись в Киев.
Шоу-бизнес
В срыве своей карьеры Пугачеву обвинил певец Михаил Муромов
Алла Борисовна, опасаясь конкуренции, постаралась «убрать» всех на своем пути.
Шоу-бизнес
В двух российских городах без объяснений отменили концерты Наргиз
Певица Наргиз заявила, что организаторы без объяснений отменили ее концерты в Ростове-на-Дону и Краснодаре.
Общество
HeadHunter: у 7% вакансий зарплата указана выше 100 тысяч рублей
Больше всего — 800 тыс. руб. — работодатели готовы были заплатить гендиректору в Новосибирске (сфера деятельности компании не указана) и главному инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион не указан).
Футбол
Гол Шкурина помог ЦСКА обыграть норвежский «Одд»
Футболисты московского ЦСКА в контрольном матче в Испании переиграли норвежский «Одд».
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Воронежем
Три человека погибли, еще шестеро пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Воронежской области, сообщает в субботу, 8 февраля, РЕН ТВ.
Спорт
Большунов завоевал бронзу в спринте на этапе Кубка мира в Фалуне
На девятом этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в Фалуне (Швеция), завершилась мужская спринтерская гонка классическим стилем.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» лидирует в борьбе за Кулибали
«Манчестер Юнайтед» возглавляет список клубов, заинтересованных в центральном защитнике «Наполи» Калиду Кулибали, утверждает Il Mattino.