Общество
Московский КомсомолецЧисло жертв коронавируса в Китае увеличилось до 2442 человек
Госкомитет по вопросам здравоохранения КНР в воскресенье утром обнародовал обновленные данные о жертвах коронавируса нового типа в стране. Число смертельных случаев в результате заболевания увеличилось до 2442, выздоровели 22 888 человек.
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 02:13, Ашберн
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В двухслойном графене с поворотом на «магический» угол обнаружили редкую линейную зависимость электрического сопротивления от температуры вблизи абсолютного нуля.
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Общество
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Commerzbank ожидает провал евро до $1.06
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Оказалось, что снижение активности этой части мозга с помощью низкочастотной транскраниальной магнитной стимуляции ускоряет реакцию на стимулы, которые мигают на низких частотах.
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Агента Сане подозревают в отмывании денег
Чуть больше месяца назад нападающий «Манчестер Сити» Лерой Сане сменил агента на фоне слухов о том, что футболист может перейти в «Баварию» по окончании сезона.
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Мурманского подростка подозревают в попытке убийства ребенка
Как сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Мурманской области, по данным следствия, на улице Новой в Кандалакше подросток избил и попытался задушить 11-летнего мальчика.
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Число людей, заражающихся вирусом в европейский странах продолжало расти - это третий смертельный случай в Италии за последнюю неделю.
Армия и оружие
В США оценили преимущества «странного» российского калибра
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Общество
Турция закрыла границу с Ираном из-за распространения коронавируса
Власти Турции приняли решение закрыть границу с Ираном в связи с ростом в исламской республике числа заболеваний, вызванных коронавирусом нового типа.
Энергетика
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Специалисты разработали препарат на основе клеток крови пациента
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