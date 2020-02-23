Общество

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЧисло жертв коронавируса в Китае увеличилось до 2442 человек

Госкомитет по вопросам здравоохранения КНР в воскресенье утром обнародовал обновленные данные о жертвах коронавируса нового типа в стране. Число смертельных случаев в результате заболевания увеличилось до 2442, выздоровели 22 888 человек.
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