Госкомитет по вопросам здравоохранения КНР в воскресенье утром обнародовал обновленные данные о жертвах коронавируса нового типа в стране. Число смертельных случаев в результате заболевания увеличилось до 2442, выздоровели 22 888 человек.

Число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 2442 человек

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