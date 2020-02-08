Здоровье

Kazanfirst.ruKazanfirst.ruЧисло жертв коронавируса в Китае увеличилось до 722

Количество жертв от вызванной новым вирусом 2019-nCoV пневмонии на территории Китая увеличилось до 722 человек. Об этом сообщил Государственный комитет по гигиене и здравоохранению КНР. По данным ведомства, 2050 заболевших прошли лечение и выздоровели.
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Число умерших от коронавирусной пневмонии в КНР выросло до 722

Количество умерших от пневмонии, вызванной новым вирусом 2019-nCoV, на территории Китая выросло до 722. Об этом сообщает в субботу Государственный комитет по гигиене и здравоохранению КНР. По информации ведомства, 2050 человек в Китае прошли лечение и выздоровели.
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