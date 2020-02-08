Число жертв коронавируса в Китае достигло 722, при этом 2050 человек прошли лечение и выздоровели, передает в субботу Государственный комитет по гигиене и здравоохранению КНР.

Число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 722 человек

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