Здоровье

Политика СегодняПолитика СегодняЧисло жертв коронавируса в Китае увеличилось до 722 человек

Число жертв коронавируса в Китае достигло 722, при этом 2050 человек прошли лечение и выздоровели, передает в субботу Государственный комитет по гигиене и здравоохранению КНР.
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Почти 40 тыс человек заразились коронавирусом в Китае

Москва 24вчера в 19:02

Число жертв коронавируса в Китае возросло до 722

RT на русском07 февраля в 19:51

Число умерших от коронавирусной пневмонии в Китае выросло до 811

ТАСС08 февраля в 19:14

В КНР число жертв коронавируса 2019-nCoV увеличилось до 722, выздоровели 2050 человек

Вести.Ru07 февраля в 20:22

Число умерших от коронавирусной пневмонии в Китае выросло до 722 человек

Взгляд.ру07 февраля в 20:22

Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 811

Gazeta.SPb08 февраля в 22:41

От коронавируса в Китае умерли уже 636 человек, заражено более 31 тыс

Евразия Daily06 февраля в 21:02
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Фильм «Паразиты» завоевал главный «Оскар»

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По мнению компаний, правительство хочет лишить монополии контроля над инвестпрограммами.
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Вышла новая версия Proton 5.0 для запуска Windows-игр в Linux

Состоялся мажорный релиз проекта Proton 5.0, который уже перевели на Wine 5.0 и добавили немало новых возможностей по части запуска игр.
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Двое российских детей погибли при столкновении катеров на Пхукете

Двое российских детей погибли при столкновении двух скоростных катеров у восточного побережья таиландского острова Пхукет.
ТАСС 01:14
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Мишустин потребовал от правительства не давать необоснованных обещаний

Глава правительства Михаил Мишустин потребовал от министров не давать необоснованных обещаний, передаёт ТАСС.
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Чемпион UFC Джон Джонс одержал победу над Домиником Рейесом

Американский боец MMA Джон Джонс защитил чемпионский пояс UFC в полутяжелом весе, одержав победу над соотечественником Домиником Рейесом.
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Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
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Крашенинников сообщил о возможном изменении нормы о роспуске Госдумы

Пункт, в соответствии с которым президент обязан распустить Госдуму, если она трижды отклонит кандидатуру председателя правительства, может быть исключен из Конституции РФ.
ТАСС вчера в 23:57
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Гимнастка Александра Солдатова рассказала о булимии

Солдатова решила сделать паузу в карьере, чтобы побороть болезнь.
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Здоровье

Врач-онколог назвал провоцирующий рак продукт

По словам врача, избыточное потребление химически обработанного красного мяса и уменьшение количества клетчатке в рационе может спровоцировать развитие рака.
Известия 08 февраля в 16:18
Происшествия

Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске

РИА Новости вчера в 15:29
Общество

Наталья Поклонская объявила себя «русской украинкой» и прошла тест ДНК

Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская сообщила, что прошла ДНК-тест в одной из московских клиник, чтобы «развеять мифы вокруг себя».
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Дочь Ларисы Гузеевой: «Надеюсь, что засну и никогда не проснусь»

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StarHit.ru 08 февраля в 17:00
Общество

Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 130

Число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, увеличилось на 60 человек и достигло 130.
РБК 02:06
Политика

Украинский премьер оправдался за критику Зеленского

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук оправдался за критику украинского лидера Владимира Зеленского.
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В МИД России заявили, что «Северный поток — 2» будет завершён

Замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» будет успешно завершено, несмотря на санкционное давление со стороны США.
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Здоровье

Губернатор Приморья представил нового министра здравоохранения края

Нового министра здравоохранения губернатор Приморья Олег Кожемяко представил членам краевого правительства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.
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Технологии

Samsung объяснил блокировку телевизоров

Некоторые пользователи в России столкнулись с блокировкой телевизоров Samsung, сообщает Газета.ru.
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СК просит отправить в психбольницу убийцу ребенка в Нарьян-Маре

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В МВД назвали причину массовых беспорядков на юге Казахстана

Массовые беспорядки в Казахстане спровоцировал дорожный конфликт. Об этом рассказал заместитель главы МВД Алексей Калайчиди.
ТК Звезда вчера в 04:22
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ВСУ три раза за сутки нарушили режим прекращения огня в ДНР

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Дмитрий Тарасов забрал Анастасию Костенко из роддома

Российский футболист Дмитрий Тарасов встретил свою супругу Анастасию Костенко с новорожденной дочерью из родильного дома.
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Турецкий военный конвой вошел в Идлиб

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Владелец «Пятерочек» по росту бизнеса опередил Amazon

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«Ъ»: в Красноярске мошенники «обманули» банкоматы игрушечными деньгами

Следователи в Красноярском крае завершили расследование кражи, которую мошенники совершили, пополнив свои счета через банкомат игрушечными деньгами.
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Как сообщили сегодня на итоговой коллегии Минэкономики РТ, рост ВРП в текущем году прогнозируется на уровне свыше 102%.
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Армия и оружие

В Пентагоне раскрыли цели ядерных зарядов малой мощности на подлодках

В США объяснили, зачем американские подводные лодки вооружаются ядерными боеголовками малой мощности.
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Здоровье

В России изменился порядок назначения льготных лекарств

Вступили в силу изменения в приказ Минздрава о порядке назначения лекарственных препаратов, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 20:32
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