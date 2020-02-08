Здоровье
Политика СегодняЧисло жертв коронавируса в Китае увеличилось до 722 человек
Число жертв коронавируса в Китае достигло 722, при этом 2050 человек прошли лечение и выздоровели, передает в субботу Государственный комитет по гигиене и здравоохранению КНР.
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В КНР число жертв коронавируса 2019-nCoV увеличилось до 722, выздоровели 2050 человек
Вести.Ru07 февраля в 20:22
От коронавируса в Китае умерли уже 636 человек, заражено более 31 тыс
Евразия Daily06 февраля в 21:02
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