Общество

RT на русскомRT на русскомЧисло жертв коронавируса в Китае возросло до 414

Число скончавшихся от последствий заражения новым коронавирусом 2019-nCoV в китайской провинции Хубэй возросло до 414 человек, сообщили в региональном комитете здравоохранения.
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Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй увеличилось до 414

Комсомольская правда18:25

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РБК19:16

Число погибших от коронавируса в провинции Хубэй достигло 414 человек

Газета.Ru17:47

Число жертв коронавируса возросло до 414

РЕН ТВ17:38

Число жертв коронавируса в Хубэе выросло до 414 человек

РИА Новости17:19

Число погибших от коронавируса в Хубэе достигло 414 человек

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