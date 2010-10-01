Здоровье

ТАССТАССЧисло жертв коронавируса в Китае возросло до 425

Количество подтвержденных случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, во вторник составило в Китае более 20,4 тыс. Как говорится в сообщении Государственного комитета по здравоохранению, число летальных исходов возросло до 425.
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Жертвами коронавируса в Китае стали уже 425 человек

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Число жертв коронавируса в Китае выросло до 425 человек

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