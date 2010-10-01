Здоровье
ТАССЧисло жертв коронавируса в Китае возросло до 425
Количество подтвержденных случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, во вторник составило в Китае более 20,4 тыс. Как говорится в сообщении Государственного комитета по здравоохранению, число летальных исходов возросло до 425.
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Число инфицированных коронавирусом превысило 14 тысяч человек. Более 130 тысяч — под подозрением
URA.Ru01 февраля в 19:50
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