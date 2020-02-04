Общество
RT на русскомЧисло жертв коронавируса в Китае возросло до 414
Число скончавшихся от последствий заражения новым коронавирусом 2019-nCoV в китайской провинции Хубэй возросло до 414 человек, сообщили в региональном комитете здравоохранения.
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Общество
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Министерство юстиции Украины изучает возможность подачи новых исков против России в международные суды.
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Турция сообщила о нейтрализации 76 сирийских военных в Идлибе
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Эрдоган в Киеве произнёс бандеровское приветствие
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время официальной церемонии встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве поздоровался с почётным караулом приветствием «Слава Украине!», сообщило 3 февраля информационное агентство УНИАН.
Армия и оружие
Госиспытания танка «Армата» планируют завершить в 2020 году
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Собчак станет ведущей вечернего шоу на «Первом канале»
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Число жертв коронавируса в Китае возросло до 425
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Общество
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Общество
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Армия и оружие
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» сбил малый беспилотник, летевший со стороны Средиземного моря к российскому аэродрому Хмеймим в Сирии.
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В России могут начать выдавать номера с трехзначными кодами регионов, которые начитаются с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9, выяснил "Ъ".