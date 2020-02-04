Общество

RT на русскомRT на русскомЧисло жертв коронавируса в Китае возросло до 414

Число скончавшихся от последствий заражения новым коронавирусом 2019-nCoV в китайской провинции Хубэй возросло до 414 человек, сообщили в региональном комитете здравоохранения.
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За сутки коронавирус унес жизни еще не менее 64 человек

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Газета.Ruвчера в 17:47

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Число жертв коронавируса возросло до 414

РЕН ТВвчера в 17:38

Число жертв коронавируса в Хубэе выросло до 414 человек

РИА Новостивчера в 17:19

Число жертв коронавируса в Китае возросло до 414

RT на русскомвчера в 17:42

Число умерших из-за коронавируса в китайской провинции Хубэй возросло до 350

ТАСС02 февраля в 17:39
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Число жертв коронавируса в Китае возросло до 425

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МВД предложило новые комбинации для кода регионов на номерах

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Коммерсантъ вчера в 03:00
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