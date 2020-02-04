Число скончавшихся от последствий заражения новым коронавирусом 2019-nCoV в китайской провинции Хубэй возросло до 414 человек, сообщили в региональном комитете здравоохранения.

Число жертв коронавируса в Китае возросло до 414

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