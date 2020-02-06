Здоровье

RT на русскомRT на русскомЧисло жертв коронавируса в Китае возросло до 722

Число жертв нового типа коронавируса в Китае возросло до 722 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет по гигиене и здравоохранению КНР.
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Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 722 человек

Комсомольская правда20:24

Число умерших от коронавируса в Китае увеличилось до 722

Известия20:16

В Китае число жертв коронавируса выросло до 722 человек

РИА Новости19:40

В Китае число погибших от коронавируса увеличилось до 722 человек

Аргументы и Факты20:18

Общее число жертв коронавируса в Китае выросло до 722

Эхо Москвы20:08

В Китае от коронавируса умерли 722 человека, заболели — 31 774

REGNUM19:46

Число погибших от коронавируса в провинции Хубэй возросло

Газета.Ru18:45
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 21:31, Ашберн
Экономика

В Кузбассе ответили на отказ Польши покупать российский уголь

Добываемый в Кузбассе уголь, от которого собирается отказаться Польша, может быть перенаправлен в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
REGNUM 19:08
Общество

Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии увеличилось до 61

Говорит Москва вчера в 23:04
Армия и оружие

Иран заявил о нанесении серьезного урона базам США ракетными ударами

США не знали о готовящейся иранской ракетной атаке по базам в Ираке и получили серьезный урон, заявил глава генштаба ВС Ирана Абольфазль Шекарчи.
Известия 16:55
Экономика

Россия и Белоруссия договорились об условиях поставок нефти и газа

Поставки Белоруссии нефти будут осуществляться на прежней коммерческой основе, экспорт газа сохранится на условиях прошлого года, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.
РИА Новости 18:31
Происшествия

В Кузбассе автобус с детской спортивной командой попал в ДТП

РБК 10:21
Интернет

Сбой произошел в работе Twitter

Пользователи по всему миру сообщили о сбое в работе соцсети Twitter.
Известия 18:34
Политика

Володин выразил соболезнования в связи с гибелью Айрата Хайруллина

Парламентская газета 12:12
Экономика

Fitch подтвердило рейтинг России на уровне BBB

Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом, сообщается на сайте рейтингового агентства.
Коммерсантъ 16:56
Политика

Трамп уволил свидетельствовавшего в ходе импичмента посла США в ЕС

Президент США Дональд Трамп уволил посла США в ЕС Гордона Сондленда, который давал показания в ходе процесса по импичменту.
Российская газета 20:04
Происшествия

На территории посольства США в Индии изнасиловали пятилетнего ребенка

В индийском Нью-Дели задержали 25-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании пятилетней девочки на территории посольства США.
Известия вчера в 21:03
Происшествия

Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве

Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Коммерсантъ 10:48
Авто

Двигатели Aurus адаптируют для российской авиации

«К настоящему времени были продемонстрированы пути создания на базе современного автомобильного двигателя проекта «ЕМП» авиационной версии двигателя АПД-500 мощностью 500 л.с. и показана его работоспособность и достижимость необходимых параметров наземными испытаниями», — рассказал Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Автоновости дня 05 февраля в 04:07
Политика

США ввели санкции против венесуэльской авиакомпании

Министерство финансов США ввело санкции против венесуэльской авиакомпании Conviasa и ряда её самолётов.
RT на русском 14:19
Общество

Хайди Клум блистала на благотворительном вечере amfAR в Нью-Йорке

В Нью-Йорке на днях состоялся ежегодный благотворительный вечер amfAR, который устраивается с целью сбора средств для борьбы со СПИДом, сообщает storinka.com.ua.
Srnsk вчера в 16:05
Технологии

В Samsung объяснили блокировку смарт-телевизоров в России

Российские пользователи телевизоров Samsung Electronics столкнулись с блокировкой некоторых функций на их устройствах.
РИА Новости 06:17
Авто

Россия может увеличить поставки газа в Европу благодаря электрокарам

Если продажи электромобилей в Европе всё же начнут пробуксовывать, российский газ может быть дополнительно востребован именно в качестве моторного топлива.
News.ru 04 февраля в 16:00
Армия и оружие

ОАК назначила гендиректором «Сухого» руководителя «МиГ»

Ведомости вчера в 10:20
Футбол

Жано Ананидзе: «При Кононове понял, что это уже не тот „Спартак“»

Жано отметил, что ещё при Кононове понял, что его карьера в "Спартаке" подошла к концу.
Sport.ru 09:44
Происшествия

На западе Украины два человека ранены в ходе перестрелки

Как сообщил закарпатский журналист Виталий Глагола, раненные — помощник бывшего депутата Верховной рады Украины Михаила Ланьо Артур Пашкуляк и его телохранитель.
REGNUM 06:29
Политика

Меркель призвала отменить результаты выборов премьера в Тюрингии

Канцлер ФРГ Ангела Меркель подвергла критике ход и результаты выборов премьер-министра федеральной земли Тюрингия, которые обернулись политическим скандалом из-за правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и призвала отменить результаты голосования.
ТАСС вчера в 09:35
Технологии

Пользователям Android посоветовали удалить ряд опасных приложений

Политическая Экспертиза 05 февраля в 12:13
Шоу-бизнес

52-летняя Ольга Кабо показала точеную фигуру в купальнике

В своём Instagram Ольга Кабо выложила снимок, сделанный в бассейне. Перед камерой Ольга предстала в ярко-красном купальнике.
Privet-Rostov.ru 11:15
Гаджеты

Xiaomi Mi 10 первым в мире получит оперативную память LPDDR

Мобильные устройства с новым модулем памяти выпустят уже в первой половине этого года, и первым смартфоном оборудованным чипом LPDDR5, станет Xiaomi Mi 10.
ToDay News Ufa вчера в 04:54
Общество

Аномально высокая погода зафиксирована в Антарктиде

В Антарктиде была зафиксирована аномально высокая для данного региона температура.
Газета.Ru 20:31
Здоровье

В Луизиане 200 человек заразились норовирусом после посещения казино

По меньшей мере 200 человек заразились норовирусом после посещения казино в американском городе Лейк-Чарльз (штат Луизиана), сообщил местный телеканал WVUE.
РИА Новости 21:04
Общество

Минпромторг заявил о способности России утроить выпуск медмасок

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что российские производители способны нарастить производство защитных масок почти втрое — до 900 млн штук в год.
RT на русском 10:53
Происшествия

В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката

Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
ТАСС вчера в 17:25
Шоу-бизнес

Певец Михаил Муромов обвинил Пугачеву в загубленной карьере

Певец Михаил Муромов в интервью изданию «Собеседник» рассказал о том, народная артистка СССР Алла Пугачева сделала все, чтобы его не показывали по телевидению и загубила его карьеру.
Московский Комсомолец 09:08
Общество

Нагиев ответил на слова о «некрасивых» мужчинах в России

Ранее модельер высказался о том, что Россия и Бразилия "создают" мировых красавиц, чего нельзя сказать о мужчинах.
РИА Новости вчера в 16:39
Политика

Глава МИД Венесуэлы по-русски поблагодарил Лаврова за визит в страну

РИА Новости 19:45
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