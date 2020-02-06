Здоровье
RT на русскомЧисло жертв коронавируса в Китае возросло до 722
Число жертв нового типа коронавируса в Китае возросло до 722 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет по гигиене и здравоохранению КНР.
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Экономика
В Кузбассе ответили на отказ Польши покупать российский уголь
Добываемый в Кузбассе уголь, от которого собирается отказаться Польша, может быть перенаправлен в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
Общество
Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии увеличилось до 61
Армия и оружие
Иран заявил о нанесении серьезного урона базам США ракетными ударами
США не знали о готовящейся иранской ракетной атаке по базам в Ираке и получили серьезный урон, заявил глава генштаба ВС Ирана Абольфазль Шекарчи.
Экономика
Россия и Белоруссия договорились об условиях поставок нефти и газа
Поставки Белоруссии нефти будут осуществляться на прежней коммерческой основе, экспорт газа сохранится на условиях прошлого года, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.
Интернет
Сбой произошел в работе Twitter
Пользователи по всему миру сообщили о сбое в работе соцсети Twitter.
Политика
Володин выразил соболезнования в связи с гибелью Айрата Хайруллина
Экономика
Fitch подтвердило рейтинг России на уровне BBB
Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом, сообщается на сайте рейтингового агентства.
Политика
Трамп уволил свидетельствовавшего в ходе импичмента посла США в ЕС
Президент США Дональд Трамп уволил посла США в ЕС Гордона Сондленда, который давал показания в ходе процесса по импичменту.
Происшествия
На территории посольства США в Индии изнасиловали пятилетнего ребенка
В индийском Нью-Дели задержали 25-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании пятилетней девочки на территории посольства США.
Происшествия
Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве
Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Авто
Двигатели Aurus адаптируют для российской авиации
«К настоящему времени были продемонстрированы пути создания на базе современного автомобильного двигателя проекта «ЕМП» авиационной версии двигателя АПД-500 мощностью 500 л.с. и показана его работоспособность и достижимость необходимых параметров наземными испытаниями», — рассказал Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Политика
США ввели санкции против венесуэльской авиакомпании
Министерство финансов США ввело санкции против венесуэльской авиакомпании Conviasa и ряда её самолётов.
Общество
Хайди Клум блистала на благотворительном вечере amfAR в Нью-Йорке
В Нью-Йорке на днях состоялся ежегодный благотворительный вечер amfAR, который устраивается с целью сбора средств для борьбы со СПИДом, сообщает storinka.com.ua.
Технологии
В Samsung объяснили блокировку смарт-телевизоров в России
Российские пользователи телевизоров Samsung Electronics столкнулись с блокировкой некоторых функций на их устройствах.
Авто
Россия может увеличить поставки газа в Европу благодаря электрокарам
Если продажи электромобилей в Европе всё же начнут пробуксовывать, российский газ может быть дополнительно востребован именно в качестве моторного топлива.
Армия и оружие
ОАК назначила гендиректором «Сухого» руководителя «МиГ»
Футбол
Жано Ананидзе: «При Кононове понял, что это уже не тот „Спартак“»
Жано отметил, что ещё при Кононове понял, что его карьера в "Спартаке" подошла к концу.
Происшествия
На западе Украины два человека ранены в ходе перестрелки
Как сообщил закарпатский журналист Виталий Глагола, раненные — помощник бывшего депутата Верховной рады Украины Михаила Ланьо Артур Пашкуляк и его телохранитель.
Политика
Меркель призвала отменить результаты выборов премьера в Тюрингии
Канцлер ФРГ Ангела Меркель подвергла критике ход и результаты выборов премьер-министра федеральной земли Тюрингия, которые обернулись политическим скандалом из-за правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и призвала отменить результаты голосования.
Технологии
Пользователям Android посоветовали удалить ряд опасных приложений
Шоу-бизнес
52-летняя Ольга Кабо показала точеную фигуру в купальнике
В своём Instagram Ольга Кабо выложила снимок, сделанный в бассейне. Перед камерой Ольга предстала в ярко-красном купальнике.
Гаджеты
Xiaomi Mi 10 первым в мире получит оперативную память LPDDR
Мобильные устройства с новым модулем памяти выпустят уже в первой половине этого года, и первым смартфоном оборудованным чипом LPDDR5, станет Xiaomi Mi 10.
Общество
Аномально высокая погода зафиксирована в Антарктиде
В Антарктиде была зафиксирована аномально высокая для данного региона температура.
Здоровье
В Луизиане 200 человек заразились норовирусом после посещения казино
По меньшей мере 200 человек заразились норовирусом после посещения казино в американском городе Лейк-Чарльз (штат Луизиана), сообщил местный телеканал WVUE.
Общество
Минпромторг заявил о способности России утроить выпуск медмасок
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что российские производители способны нарастить производство защитных масок почти втрое — до 900 млн штук в год.
Происшествия
В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката
Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
Шоу-бизнес
Певец Михаил Муромов обвинил Пугачеву в загубленной карьере
Певец Михаил Муромов в интервью изданию «Собеседник» рассказал о том, народная артистка СССР Алла Пугачева сделала все, чтобы его не показывали по телевидению и загубила его карьеру.
Общество
Нагиев ответил на слова о «некрасивых» мужчинах в России
Ранее модельер высказался о том, что Россия и Бразилия "создают" мировых красавиц, чего нельзя сказать о мужчинах.