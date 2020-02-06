Число жертв нового типа коронавируса в Китае возросло до 722 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет по гигиене и здравоохранению КНР.

Число жертв коронавируса в Китае возросло до 722

Экономика Россия и Белоруссия договорились об условиях поставок нефти и газа Поставки Белоруссии нефти будут осуществляться на прежней коммерческой основе, экспорт газа сохранится на условиях прошлого года, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.

Интернет Сбой произошел в работе Twitter Пользователи по всему миру сообщили о сбое в работе соцсети Twitter.

Экономика Fitch подтвердило рейтинг России на уровне BBB Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом, сообщается на сайте рейтингового агентства.

Происшествия Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.

Авто Двигатели Aurus адаптируют для российской авиации «К настоящему времени были продемонстрированы пути создания на базе современного автомобильного двигателя проекта «ЕМП» авиационной версии двигателя АПД-500 мощностью 500 л.с. и показана его работоспособность и достижимость необходимых параметров наземными испытаниями», — рассказал Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Политика США ввели санкции против венесуэльской авиакомпании Министерство финансов США ввело санкции против венесуэльской авиакомпании Conviasa и ряда её самолётов.

Авто Россия может увеличить поставки газа в Европу благодаря электрокарам Если продажи электромобилей в Европе всё же начнут пробуксовывать, российский газ может быть дополнительно востребован именно в качестве моторного топлива.

Происшествия На западе Украины два человека ранены в ходе перестрелки Как сообщил закарпатский журналист Виталий Глагола, раненные — помощник бывшего депутата Верховной рады Украины Михаила Ланьо Артур Пашкуляк и его телохранитель.

Политика Меркель призвала отменить результаты выборов премьера в Тюрингии Канцлер ФРГ Ангела Меркель подвергла критике ход и результаты выборов премьер-министра федеральной земли Тюрингия, которые обернулись политическим скандалом из-за правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и призвала отменить результаты голосования.

Гаджеты Xiaomi Mi 10 первым в мире получит оперативную память LPDDR Мобильные устройства с новым модулем памяти выпустят уже в первой половине этого года, и первым смартфоном оборудованным чипом LPDDR5, станет Xiaomi Mi 10.

Общество Минпромторг заявил о способности России утроить выпуск медмасок Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что российские производители способны нарастить производство защитных масок почти втрое — до 900 млн штук в год.