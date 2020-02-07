Число инфицированных пневмонией, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, в Китае превысило 30,6 тыс. человек, 633 жителя умерли, сообщает ТАСС со ссылкой на китайские СМИ. В провинции Хубэй число погибших увеличилось на 69, там умерли 618 человек.

Число жертв коронавируса в Китае выросло до 633 человек

Общество В Праге площадь перед посольством России назовут в честь Немцова Власти Праги намерены переименовать площадь Pod kaštany (Под каштанами), на которой расположено посольство России в Чехии, в площадь Бориса Немцова, сообщил в пятницу журналистам приматор (глава) столицы Зденек Гржиб.

Политика Гордеев займет пост вице-спикера Госдумы Экс-вице-премьеру Алексею Гордееву будет передан мандат депутата Госдумы Геннадия Кулика и он займет пост вице-спикера палаты.

Музыка Фадеев записал «Гугушу» на русском языке Певец, композитор и продюсер Максим Фадеев опубликовал на своей странице в Instagram тизер «Гугуши» на русском языке.

Кино Netflix назвал запрещенные для показа по требованию властей фильмы Американский стриминговый сервис Netflix обнародовал список фильмов и шоу, запрещенных для показа на платформе в разных странах по требованию властей.

Экономика Россия и Белоруссия договорились об условиях поставок нефти и газа Поставки Белоруссии нефти будут осуществляться на прежней коммерческой основе, экспорт газа сохранится на условиях прошлого года, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.

Общество Еще трое пассажиров круизного лайнера в Японии заражены коронавирусом Еще у троих пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, находящегося на карантине в порту Йокогама в Японии, выявили коронавирус нового типа 2019-nCoV, сообщает пресс-служба японского минздрава.

Общество Названы вакансии с зарплатой в 800 тысяч рублей Среди других вакансий с высокой зарплатой значатся такие должности, как старший quant-исследователь в столице (от 350 тысяч рублей до вычета налогов), IT-директор в Санкт-Петербурге и директор департамента судебной работы в Москве (по 300 тысяч рублей).

Происшествия Под Казанью при крушении вертолета погиб депутат Айрат Хайруллин Под Казанью при крушении вертолета погиб депутат Госдумы (член партии «Единая Россия»), зампредседателя думского комитета по аграрным вопросам Айрат Хайруллин, сообщают «РИА Новости», ТАСС и РБК со ссылкой на источники.

Происшествия Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.

Хоккей Андрей Василевский обновил рекорд в «Тампе» среди вратарей клуба Российский голкипер Андрей Василевский обновил рекорд "Тампы" среди вратарей по продолжительности серии матчей НХЛ, в которых команда набирала очки, сообщается на сайте лиги.