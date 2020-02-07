Здоровье
Общественное телевидение РоссииЧисло жертв коронавируса в Китае выросло до 633 человек
Число инфицированных пневмонией, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, в Китае превысило 30,6 тыс. человек, 633 жителя умерли, сообщает ТАСС со ссылкой на китайские СМИ. В провинции Хубэй число погибших увеличилось на 69, там умерли 618 человек.
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Число жертв коронавируса в Китае выросло до 633 человек
Общественное телевидение России06 февраля в 19:09
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