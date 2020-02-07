Здоровье

Общественное телевидение РоссииОбщественное телевидение РоссииЧисло жертв коронавируса в Китае выросло до 633 человек

Число инфицированных пневмонией, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, в Китае превысило 30,6 тыс. человек, 633 жителя умерли, сообщает ТАСС со ссылкой на китайские СМИ. В провинции Хубэй число погибших увеличилось на 69, там умерли 618 человек.
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Число жертв нового короновируса в Китае выросло до 618

Эхо Москвы06 февраля в 18:04

Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 618

Известия06 февраля в 18:18

В Китае число жертв коронавируса увеличилось до 563

Говорит Москва05 февраля в 23:30

Число жертв коронавируса в Китае выросло до 633 человек

Общественное телевидение России06 февраля в 19:09

В Китае число жертв коронавируса увеличилось до 722 человек

RuNews24.ruвчера в 21:31

Количество жертв коронавируса неуклонно растет

ГЛАС.RUвчера в 04:38
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В результате бытового конфликта в пятницу вечером на юге Казахстана погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
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Гражданка США скончалась от коронавируса в Ухане

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Netflix назвал запрещенные для показа по требованию властей фильмы

Американский стриминговый сервис Netflix обнародовал список фильмов и шоу, запрещенных для показа на платформе в разных странах по требованию властей.
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Поставки Белоруссии нефти будут осуществляться на прежней коммерческой основе, экспорт газа сохранится на условиях прошлого года, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.
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Еще трое пассажиров круизного лайнера в Японии заражены коронавирусом

Еще у троих пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, находящегося на карантине в порту Йокогама в Японии, выявили коронавирус нового типа 2019-nCoV, сообщает пресс-служба японского минздрава.
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Учёные придумали, как хоронить первых колонизаторов на Марсе

Учёные объединились с дизайнерами, чтобы придумать, как хоронить первых колонистов на Марсе.
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Среди других вакансий с высокой зарплатой значатся такие должности, как старший quant-исследователь в столице (от 350 тысяч рублей до вычета налогов), IT-директор в Санкт-Петербурге и директор департамента судебной работы в Москве (по 300 тысяч рублей).
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Посол США в России заявил о низшей точке в отношениях стран за 30 лет

Отношения Москвы и Вашингтона достигли низшей точки с момента окончания холодной войны.
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Под Казанью при крушении вертолета погиб депутат Айрат Хайруллин

Под Казанью при крушении вертолета погиб депутат Госдумы (член партии «Единая Россия»), зампредседателя думского комитета по аграрным вопросам Айрат Хайруллин, сообщают «РИА Новости», ТАСС и РБК со ссылкой на источники.
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Появились удаленные снимки испытаний Россией оружия «Судного дня»

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Режиссер театра и кино, постоянный член жюри КВН Юлий Гусман рассказал, какую пенсию получает.
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Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь

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Около 200 человек в США заразились норовирусом после посещения казино в городе Лейк-Чарльз, штат Луизиана. Об этом сообщает телеканал WVUE.
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Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов встретились на пресс-конференции перед боем.
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Российский голкипер Андрей Василевский обновил рекорд "Тампы" среди вратарей по продолжительности серии матчей НХЛ, в которых команда набирала очки, сообщается на сайте лиги.
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Главный ресурс российского IT-сообщества «Хабрахабр» покинул Россию

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В 2017-м Алина Загитова набрала уже 216,82. Затем дважды выигрывала Александра Трусова — 212,09 и сумасшедшие 233,89 в прошлом году.
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Американцы восхищены эвакуацией граждан РФ из Уханя

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Российских пилотов массово уволят из китайских авиакомпаний

Китайские авиакомпании проведут массовые сокращения и уволят более сотни российских пилотов.
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