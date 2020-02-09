Здоровье

РИА НовостиРИА НовостиВ Китае число жертв коронавируса выросло до 722 человек

Число жертв коронавируса в материковом Китае выросло до 722, заражены более 34,5 тысяч человек, выздоровели и выписаны 2050 человек, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР. Днем ранее официально сообщалось о более чем 31,1 тысячи заболевших и 636 умерших.
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В Китае число жертв коронавируса перевалило за 800 человек

Газета.Ru19:57

За сутки 81 человек умер от коронавируса в китайской провинции Хубэй

Интерфакс17:51

Количество жертв коронавируса в Китае достигло 811 человек

Политика Сегодня19:59

Число жертв коронавируса в Китае составило 811 человек

Эхо Москвы20:09

В Китае число жертв коронавируса выросло до 811 человек

РИА Новости19:30

Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 722 человек

Комсомольская правдавчера в 20:24

Число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 722

Красная веснавчера в 20:09
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Культура

Новое шоу Собчак обвинили в плагиате

Gazeta.SPb вчера в 13:28
Армия и оружие

В Афганистане обстреляли американских военных

Американские военные подверглись вооруженной атаке в Афганистане, есть пострадавшие, сообщает в субботу агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя ВС США в Афганистане полковника Сонни Леггетта и неназванного афганского чиновника.
РИА Новости 15:03
Общество

В Ухане от коронавируса умерли первые иностранные граждане

РБК 00:19
Политика

Россия обвинила Норвегию в нарушении договора по архипелагу Шпицберген

Посольство России в Норвегии заявило, что Осло нарушает обязательства по договору об архипелаге Шпицберген.
РБК 16:36
Финансы

Центробанк России понизил ключевую ставку

Банк России опустил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до шести процентов годовых, сказано в сообщении на сайте регулятора.
Lenta.ru вчера в 05:48
Происшествия

Штурм захваченного стрелком торгового центра в Таиланде попал на видео

Lenta.ru 12:24
Политика

Лавров отреагировал на угрозы США ввести санкции против Роснефти

Ранее, как уже сообщал Центр энергетической экспертизы, советник президента США по национальной безопасности Роберт О`Брайен заявил, что поддержка русскими компаниями властей Венесуэлы - это не просто бизнес, а "это аморально, с учетом того, что это несет народу Венесуэлы".
Центр энергетической экспертизы 06 февраля в 20:02
Шоу-бизнес

Алексей Кравченко сделал предложение невесте в студии НТВ

НТВ 08:09
Шоу-бизнес

Юлий Гусман назвал размер своей пенсии

Размер пенсии режиссера Юлия Гусмана оказался ниже, чем у телеведущей Елены Ханги.
РЕН ТВ вчера в 17:55
Политика

Путин назвал полезным день переговоров с Лукашенко

Президент России Владимир Путин сообщил, что практически за час-полтора встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко они затронули много вопросов, представляющих взаимный интерес.
РБК вчера в 08:25
Общество

Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей

Российская газета 06 февраля в 10:36
Футбол

«Спартак» выиграл турнир в Катаре

Московский "Спартак" во второй раз стал обладателем Кубка Матч Премьер, который проходил в Катаре.
Московский Комсомолец 08:03
Общество

Самолет МЧС России доставил в Китай гуманитарную помощь

Самолет МЧС России ночью в воскресенье доставил в Китай гуманитарную помощь в виде средств индивидуальной защиты и медицинских препаратов.
ТАСС 19:40
Политика

Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова

Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
ТАСС вчера в 07:48
Политика

Посол: США прорабатывают предложение Путина о саммите «пятерки» СБ ООН

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 24 января заявлял, что инициативу поддержали КНР и Франция, не получены ответы от США и Великобритании.
РИА Новости 18:42
Политика

Посол рассказал о сроках встречи с США по стратегической стабильности

Конкретные сроки очередной встречи по стратегической стабильности между Россией и США прорабатываются, заявил РИА Новости посол РФ в США Анатолий Антонов.
РИА Новости 18:38
Политика

Ляшко обвинил власти Украины в газовом обмане людей

Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко рассказал о газовом обмане украинцев, заявив, что власти страны вводят людей в заблуждение насчет причин изменения цен на газ.
Lenta.ru 01:30
Фигурное катание

Загитова лишилась первого места в рейтинге лучших фигуристок мира

РИА Новости 12:56
Армия и оружие

Очевидцы поделились воспоминаниями о штурме Грозного в 2000 году

Жителям Грозного приходилось прятаться в подвалах от непрерывных обстрелов, рассказали в 20-ю годовщину штурма чеченской столицы очевидцы тех событий.
Кавказский узел 06 февраля в 08:12
Интернет

Неизвестная ошибка «кошмарит» пользователей Windows 7

Ошибка неизвестного происхождения, из-за которой пользователи Windows 7 не могут безопасно выключить или перезагрузить компьютер, появилась в последние пару дней, 8 февраля сообщает ZDNet.
Красная весна 03:17
Происшествия

Власти Казахстана опровергают очереди на границе с Киргизией

REGNUM 07:11
Шоу-бизнес

Джонни Депп показал суду 87 видео с нападающей Эмбер Херд

Джонни Депп показал в суде 87 записей с камер видеонаблюдения, на которых показал агрессивное поведение своей бывшей жены Эмбер Херд.
Pravda.Ru 03:48
Кино

Джордж Миллер может начать съемки «Безумного Макса 5» уже осенью

Почти пять лет не было никаких новостей о судьбе пятого по счету фильма о приключениях Макса Рокатански, и вот, наконец, ситуация начала проясняться: по информации Geeks WorldWide, Миллер начнет производство картины поздней осенью 2020 года.
Киноафиша России вчера в 04:24
Наука

Медики разрабатывают революционное портативное устройство для измерения давления

Специалисты из Австралии разработали уникальное портативное устройство, которое поможет людям с гипертонией узнавать уровень своего кровяного давления.
Московский Комсомолец в Марий Эл вчера в 11:00
Кино

Представлены свежие кадры второй части 10 сезона «Ходячих мертвецов»

Один из самых долгоиграющих сериалов на телевидении «Ходячие мертвецы» в конце месяца возвращается со второй половиной 10 сезона.
Киноафиша России вчера в 06:09
Общество

Онколог назвал основной продукт, способствующий развитию рака

Избыточное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие рака, заявил онколог Андрей Пылев в интервью телеканалу "Звезда".
РИА Новости 12:40
Футбол

Ниасс отказался уходить в аренду в «Локомотив» из-за денег

Летом у игрока истекает срок действия контракта с командой Анчелотти, и «Локомотив» хотел после аренды подписать его как свободного агента.
ODDS.ru 13:39
Спорт

Швед Арман Дюплантис побил мировой рекорд в прыжках с шестом

РИА Новости 14:45
Политика

Два экс-беркутовца после обмена пленными в Донбассе вернулись в Киев

Двое из пяти бывших сотрудников украинского спецподразделения «Беркут», участвовавших в обмене в Донбассе, вернулись в Киев.
Известия 11:12
Армия и оружие

США создают новые военные базы на северо-востоке Сирии

РЕН ТВ 16:08
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