Здоровье

ФАНФАНЖертвами нового коронавируса в Китае стали уже 9 человек

Ранее говорилось о 324 случаях заражения и 6 погибших сообщает РИА Новости. «По состоянию на данный момент, число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 440, девять человек скончались», – говорится в заявлении чиновника.
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До девяти выросло число жертв нового типа коронавируса в Китае

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Число погибших от коронавируса в Китае увеличилось до девяти

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В США выявили первый случай нового типа коронавируса. В Китае уже девять жертв

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Новый короновирус косит китайцев

Вести.UZ00:32
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 04:44, Ашберн
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