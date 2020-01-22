Здоровье
ФАНЖертвами нового коронавируса в Китае стали уже 9 человек
Ранее говорилось о 324 случаях заражения и 6 погибших сообщает РИА Новости. «По состоянию на данный момент, число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 440, девять человек скончались», – говорится в заявлении чиновника.
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 04:44, Ашберн
Общество
Новым министром культуры России стала Ольга Любимова
Футбол
Кокорин временно перейдет из «Зенита» в «Сочи»
Общество
В Москве «заминировали» более 30 станций метро
Более 30 станций московского метро получили анонимные сообщения о минировании, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Армия и оружие
В Минобороны объяснили, как устроена защита Москвы от ракет
Боевой цикл системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы продолжается до нескольких десятков минут, а сам противоракетный бой занимает меньше минуты, рассказал в интервью газете "Красная звезда" командир соединения ПРО генерал-майор Сергей Грабчук по случаю 58-летия со дня образования этого воинского формирования.
Политика
Путин назначил Чайку полпредом в Северо-Кавказском федеральном округе
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении бывшего генерального прокурора РФ Юрия Чайки полномочным представителем главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе.
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки
Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя виде.
Технологии
«МегаФон» запускает виртуального оператора интернета
Компания «МегаФон» запускает проект FVNO (Fixed Virtual Network Operator — виртуальный оператор фиксированного интернета) с участием локальных интернет-провайдеров.
Происшествия
Школьника засосало в слив в московском аквапарке
Мальчика накрыло большой волной и засосало в слив, он не мог выбраться самостоятельно и начал захлебываться.
Политика
Мишустин утвердил структуру аппарата правительства
Премьер-министр России Михаил Мишустин провел первые назначения в правительстве. Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте кабмина.
Общество
Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы
Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.
Общество
Комиком из Петербурга заинтересовалась полиция после шуток о Путине
Комик-стендапер Александр Долгополов заявил о том, что в один из клубов Петербурга поступило заявление от правоохранительных органов с просьбой предоставить всю информацию о нем. Возможно, заинтересованность полиции в его персоне связана с выступлением, где он шутил с использованием матерных слов об Иисусе, Деве Марии и Владимире Путине.
Финансы
Новое правительство одобрило первые законопроекты
Новый кабинет министров на первом заседании 21 января одобрил четыре законопроекта и решил внести их в Госдуму.
Общество
Женщинам запретили посещать самый большой бассейн на Северном Кавказе
Руководство спортивного комплекса "Анжи-Арена" в Каспийске (Дагестан) запретило женщинам посещать бассейн, сообщили РИА Новости в спорткомплексе.
Общество
Коллекторов могут допустить к взысканию долгов по ЖКХ
Летом 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который запрещает передавать накопившиеся долги граждан по ЖКХ коллекторам.
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 19 копеек — до 61,73 рубля. Курс евро увеличился на 16 копеек и составил 68,49 рубля.
Здоровье
В январе пензенцы смогут еще дважды бесплатно поплавать в бассейне
Профилактические акции, направленные на укрепление здоровья населения, пройдут в пензенском дворце спорта «Буртасы» 24 и 31 января.
Происшествия
ДНР: Ректор юракадемии задержан за организацию заказного убийства
В Донецке местными правоохранителями по подозрению в организации заказного убийства задержан ректор Донбасской юридической академии.
Общество
Саудовский принц помог хакерам взломать телефон основателя Amazon
К взлому телефона основателя Amazon оказался причастен наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман.
Культура
Владимир Путин поздравил Валентину Талызину с юбилеем
Валентина Талызина отмечает в среду 85-летие. С юбилеем народную артистку РСФСР поздравил президент Владимир Путин.
Здоровье
Израильский врач спрогнозировал глобальную эпидемию из-за коронавируса
По словам врача, израильский минздрав готовит инструкцию для врачей из-за разгула коронавируса в Китае.
Кино
Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века
Происшествия
Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Технологии
Павел Дуров назвал iCloud инструментом для слежки
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал Дурова, Павел назвал iCloud «инструментом для слежки».
Политика
Дмитрий Козак покинет правительство
В новый состав кабинета министров РФ под руководством Михаила Мишустина не войдет нынешний и. о. вице-премьера Дмитрий Козак.
Политика
Путин утвердил Доктрину продовольственной безопасности страны
В документе Путин поручил правительству в трехмесячный срок разработать и утвердить план мероприятий по реализации положений Доктрины продовольственной безопасности.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак поделилась умилительными снимками сына на Мальдивах
На снимках трехлетний Платон лежит на песке на берегу и искренне улыбается солнцу. «Люблю», - лаконично подписала фото Ксения Собчак.
Кино
Кинодеятели поддержали назначение нового министра культуры
В интервью журналистам глава Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов, хорошо знавший Любимову на посту главы департамента кинематографии, отметил, что новый министр «зарекомендовала себя как человек дипломатичный, умеющий работать с людьми, способный решать сложные проблемы не в ущерб окружающим».
Армия и оружие
В Иране убили командира народного ополчения
В иранской провинции Хузестан был убит командир народного ополчения «Басидж» Абдольхосейн Модждами.
Технологии
В России разработают РЛС для обнаружения малых беспилотников
АО "РТИ", разработчик и производитель высокотехнологичной продукции, в течение пяти лет разработает новые радиолокационные станции (РЛС), работающие в терагерцевом диапазоне и способные обнаруживать малые беспилотники.