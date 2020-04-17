Коронавирус
RT на русскомВ России за сутки выявлено более 4 тысяч заражений коронавирусом
В России за сутки выявлено 4069 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил в эфире «Россия 24» представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом в России Александр Мясников.
Читать в источнике
Оценить347
Подробнее о событии
Показать все источники
Новые случаи заражения коронавирусом в России на 17 апреля 2020: 4069 человек заболело за сутки
Комсомольская правда04:17
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 04:49, Ашберн
Общество
В России за сутки выявили 4069 новых случаев заражения коронавирусом
За прошедшие сутки в России зафиксировано 4 069 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, заявил официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников.
Rambler News Service 03:49
Общество
В Иркутске собаку отправили на карантин без права выгула
РИА Новости 04:38
Общество
Переболевшие коронавирусом доноры плазмы в Москве получат выплаты
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова призвала переболевших коронавирусом стать донорами плазмы крови в связи с испытанием нового метода борьбы с инфекцией.
RT на русском 04:10
Политика
Путин перед заседанием правительства выступит с обращением
Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 15 апреля в 07:11
Общество
В Саратовской области пропускной режим начнет действовать с 20 апреля
Саратов, 17 апреля 2020, 10:27 — REGNUM В ходе заседания оперативного штаба при правительстве Саратовской области принято окончательное решение о введении пропускного режима на территории региона с 20 апреля.
REGNUM 03:27
Общество
В Тульской области еще 25 жителей заразились коронавирусом
За минувшие сутки в Тульской области выявлено 25 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Тульские Известия 04:24
Наука
Установлена температура гибели коронавируса
Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
Происшествия
Число заболевших коронавирусом в Калининградской области превысило 100
За последние сутки в Калининградской области подтверждено 12 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших достигло 104.
Новый Калининград.Ru 04:20
Общество
МЧС посоветовало не носить маски на улице
В ведомстве рекомендовали в условиях пандемии отказаться от ношения защитных масок на улице, поскольку это нецелесообразно.
BFM.ru 01:52
Общество
Всероссийские проверочные работы перенесли на осень
Министерство просвещения перенесло всероссийские проверочные работы на начало следующего учебного года, заявил министр просвещения Сергей Кравцов на брифинге в правительстве.
Ведомости 03:44
Шоу-бизнес
Стало известно, кто стал возлюбленной комика Александра Гудкова
Известный комик Александр Гудков несколько раз был замечен в компании некой девушки, которая, по мнению поклонников юмориста, и является его возлюбленной.
Evo-rus.com 04:28
Религия
Загадка Страстной пятницы: почему Пилат боялся распять Христа
У православных христиан наступила Страстная пятница — самый скорбный день, когда вспоминают страдания Христа и Его смерть на кресте.
РИА Новости 01:00
Футбол
Глушаков рассказал о драке с Широковым на Евро-2016
Игрок «Ахмата» Денис Глушаков вспомнил о конфликте в национальной команде России на Евро-2016.
Vprognoze.ru вчера в 04:26
Общество
ФНС предложила внести доходы россиян в единый реестр
ФНС предложила создать единый реестр с данными о россиянах, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 14:23
Общество
«Союз МС-15» приземлился в Казахстане
Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля «Союз МС-15» с россиянином и двумя американцами — членами экипажа Международной космической станции (МКС) — приземлился в степи в 147 км юго-восточнее города Жезказган в Казахстане в пятницу.
Известия 01:29
Общество
Главврач больницы в Коммунарке подвел итоги полутора месяцев работы
Главврач больницы Денис Проценко рассказал, чего удалось добиться его коллегам за 45 дней работы.
NewInform вчера в 01:41
Общество
Перечислены регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
За последние сутки в России выявили 4069 случаев коронавируса в 81 регионе, таким образом число заражений по всей стране достигло 32 007.
Lenta.ru 04:25
Культура
Коммунисты потребовали запретить сериал «Зулейха открывает глаза»
Piter.tv вчера в 02:04
Шоу-бизнес
Галкин показал домашнюю Пугачеву в ее 71-й день рождения
Во вторник 15 апреля Алле Пугачевой исполнился 71 год.
Слово и Дело 15 апреля в 12:10
Происшествия
Мэр Данилова погиб вместе с женой при пожаре
РИА Новости 03:24
Происшествия
В Новосибирске зарегистрированы 12 новых пациентов с коронавирусом
Четыре случая — контакты с уже выявленными пациентами, ещё семь человек за пределы области не выезжали, с пациентами с коронавирусом не контактировали.
REGNUM 02:46
Общество
Глава Пятигорска ушел в отставку из-за ситуации с коронавирусом
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал, что глава Пятигорска Андрей Скрипник ушел в отставку.
Мой Брянск 00:11
Армия и оружие
Последний штурм: 75 лет назад началась Берлинская операция
16 апреля 1945 года началась Берлинская операция. Ее итогом стало падение Берлина и окончание Великой Отечественной войны.
Российская газета вчера в 02:45
Игры
Crytek работает над Crysis Remastered
Городской портал Новый Нижний вчера в 09:00
Общество
Посол КНР: В Ухань коронавирус был завезен извне
Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй рассказал, что коронавирус могли завезти в Ухань извне.
Дни24 04:12
Шоу-бизнес
Вера Брежнева продемонстрировала стройную фигуру
Gazeta.SPb вчера в 18:01
Происшествия
В ФСБ рассказали о планах готовившего нападение на школу подростка
16 апреля ФСБ России задержала жителя Красноярска 2006 года рождения, готовившего нападение на школу.
RT на русском 00:19
Общество
«Аэрофлот» приостанавливает продажу авиабилетов на международные рейсы
Авиакомпания "Аэрофлот" приостановила продажи на международные авиарейсы до "тех пор, пока не наступит определенность с возобновлением международного воздушного сообщения".
ТАСС 03:20
Общество
Акушерку в Краснодаре уволили за шутку о медицинских масках
В Краснодаре акушерку одного из местных роддомов Наталью Космынину уволили за шутку о медицинских масках.
Взгляд.ру 02:17
Экономика
Глава Минэкономразвития не смог получить кредит в банке
После многочисленных жалоб предпринимателей на отказы, глава Минэкономразвития сам обратился за «нулевым» кредитом в два крупнейших банка.
Рифей-Пермь вчера в 03:35