Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ России за сутки выявлено более 4 тысяч заражений коронавирусом

В России за сутки выявлено 4069 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил в эфире «Россия 24» представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом в России Александр Мясников.
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От коронавируса в России умерли 273 человека. Общее количество заразившихся в стране превысило 32 тысячи

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В России за сутки выявлено 4069 новых случаев заражения коронавирусом

Интерфакс04:00
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Общество

В России за сутки выявили 4069 новых случаев заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в России зафиксировано 4 069 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, заявил официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников.
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Во вторник 15 апреля Алле Пугачевой исполнился 71 год.
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После многочисленных жалоб предпринимателей на отказы, глава Минэкономразвития сам обратился за «нулевым» кредитом в два крупнейших банка.
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