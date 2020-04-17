В России за сутки выявлено 4069 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил в эфире «Россия 24» представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом в России Александр Мясников.

В России за сутки выявлено более 4 тысяч заражений коронавирусом

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