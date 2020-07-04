За сутки в России скончались 168 пациентов с коронавирусом. Общее число летальных исходов возросло до 10 027.

Число жертв коронавируса в России превысило 10 тысяч

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