Коронавирус
Московский КомсомолецЧисло жертв коронавируса в России превысило 10 тысяч
За сутки в России скончались 168 пациентов с коронавирусом. Общее число летальных исходов возросло до 10 027.
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Общество
Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до 2021 года
Роспотребнадзор из-за коронавируса запретил проведение массовых мероприятий в образовательных организациях и других объектах социальной инфраструктуры для детей и молодежи, говорится в постановлении, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru вчера в 12:58
Автоспорт
Хэмилтон показал лучшее время на 3-й тренировке в Австрии, Квят – 14-й
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в ходе третьей части свободных заездов на Гран-при Австрии, который стал первым этапом чемпионата "Формулы-1" в нынешнем сезоне, российский гонщик "Альфа Таури" Даниил Квят стал 14-м.
РИА Новости 07:30
Политика
Spiegel: Москва потребует от Киева активизации мер по Донбассу
На переговорах по деэскалации конфликта на востоке Украины Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает немецкое издание Spiegel, ознакомившееся с неофициальным рабочим документом российской делегации.
Газета.Ru вчера в 10:02
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП
CT news вчера в 16:28
Происшествия
В Москве начались задержания участников пикетов у здания ФСБ
Ведомости вчера в 13:24
Космос
Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
Pro Город НН вчера в 10:57
Политика
Путин выступил против полной замены очного обучения на дистанционное
Российские власти не собираются полностью заменять очное обучение дистанционным, заявил президент Владимир Путин.
Коммерсантъ вчера в 09:42
Происшествия
СК обжаловал отмену постановления о деле против следователя
Следственный комитет обжаловал решение замгенпрокурора России Виктора Гриня об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении следователя центрального аппарата СК.
RT на русском 09:28
Религия
В РПЦ назвали превращение собора Святой Софии в мечеть недопустимым
Если Турция все-таки примет решение превратить Собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть, это вызовет глубокую скорбь у православных христиан всего мира, заявил митрополит Иларион в эфире телеканала «Россия 24».
РБК 09:44
Происшествия
В Москве обнаружили пятно из нефтепродуктов в реке Сходне
Пятно из нефтепродуктов обнаружили в реке Сходне в Москве. Об этом в субботу, 4 июля, сообщил представитель экстренных служб столицы.
Известия 09:10
Происшествия
Число пострадавших в ДТП в Омске увеличилось до восьми
Число пострадавших в результате наезда автомобиля на пешеходов в Омске увеличилось до восьми.
ТАСС 02:28
Политика
Посол США объяснил отсутствие СССР в твите о победителях нацизма
Посол США в России Джон Салливан раскритиковал Россию за реакцию на пост Белого дома о победе Штатов и Британии над нацистами.
РИА Новости вчера в 08:42
Авто
В сети названы привычки водителей, которые негативно влияют на авто
Самой опасной ошибкой специалисты назвали оставление машины с МКПП на передаче.
ГЛАС.RU 00:23
Политика
Трамп посетит шоу фейерверков у горы Рашмор в честь Дня независимости
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп посетит 3 июля шоу фейерверков на территории национального мемориала "Гора Рашмор" по случаю Дня независимости США, передает агентство Associated Press.
Газета.Ru вчера в 09:41
Кино
Большой фестиваль мультфильмов пройдет онлайн
Санкт-Петербургские ведомости 07:00
Политика
МИД РФ: разведка США участвует в наркоторговле
Разведка США, которая обвиняет Россию в сговоре с членами радикального движения «Талибан» (запрещено в России), участвует в наркотрафике.
Коммерсантъ 07:14
Политика
В МИД опровергли заявления о причастности России к радиации в Европе
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков назвал абсолютно безосновательными материалы некоторых западных СМИ о том, что причиной повышения радиационного фона в Северной Европе якобы стали испытания Россией вооружения.
RT на русском 06:04
Кино
СМИ: Disney хочет объявить новую трилогию «Звездных войн» неканоничной
Российская газета 02 июля в 11:03
Спорт
WADA ожидает отстранения 50 российских спортсменов
Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что после перепроверки данных московской лаборатории организация ожидает дисквалификации более 50 российских спортсменов.
Газета.Ru 09:17
Шоу-бизнес
Прощание с актером Проскуриным состоится 4 июля в Щукинском институте
Прощание с актером Виктором Проскуриным состоится в субботу, 4 июля, в Театральном институте им. Б. Щукина (там учился артист), сообщил ТАСС директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок.
Коммерсантъ 02 июля в 16:58
Общество
В США зарегистрирован новый рекорд по числу заразившихся коронавирусом
В США за сутки коронавирусом заразились 57,5 тыс. человек — это самый высокий прирост с начала пандемии, передает The Washington Post.
Коммерсантъ вчера в 22:54
Общество
ЦБ извинился за пост об изъятии доходов у населения во время ВОВ
Банк России опубликовал 30 июня пост в Facebook, в котором рассказывалось об изъятии доходов у населения государством во время Великой Отечественной войны.
Коммерсантъ вчера в 10:36
Религия
Церковный суд лишил сана захватившего монастырь священника
В епархии надеются, что это случится уже сегодня. Священник много лет контролировал Среднеуральский женский монастырь.
Столица С вчера в 10:26
Единоборства
Макгрегор выразил соболезнования Хабибу Нурмагомедову и его семье
Завершивший карьеру ирландский боец ММА Конор Макгрегор пособолезновал чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову и в связи со смертью его отца Абдулманапа Нурмагомедова.
Mirmol.ru 03:17
Происшествия
Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
Заместителя главы Минобрнауки Марину Лукашевич задержали по делу о мошенничестве на 40 млн рублей.
Известия вчера в 20:43
Шоу-бизнес
Асмус и Харламов разводятся из-за пагубных привычек комика
Как сообщает «Слово и Дело», стали известны реальные причины, по которым разводятся популярный комик Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус.
CT news 02 июля в 17:08