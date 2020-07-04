Коронавирус

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЧисло жертв коронавируса в России превысило 10 тысяч

За сутки в России скончались 168 пациентов с коронавирусом. Общее число летальных исходов возросло до 10 027.
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Число умерших от коронавируса в России превысило 10 тысяч человек

Деловое.ТВ04:08

Число умерших от коронавируса в России превысило 10 000 человек

Газета Кемерова04:25

Число погибших от коронавируса россиян превысило десять тысяч

Общественная служба новостей04:20

Число жертв коронавируса в России превысило 10 тысяч

Московский Комсомолец04:10

На 11-м месте в мире: Число погибших от COVID в России перешагнуло порог в 10 тысяч человек

Царьград04:37

Официальное число смертей от коронавируса в России превысило 10 тысяч

Эхо Москвы04:03

Число жертв COVID-19 в России превысило 10 тысяч человек

Аргументы недели03:45
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Общество

Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до 2021 года

Роспотребнадзор из-за коронавируса запретил проведение массовых мероприятий в образовательных организациях и других объектах социальной инфраструктуры для детей и молодежи, говорится в постановлении, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru вчера в 12:58
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Автоспорт

Хэмилтон показал лучшее время на 3-й тренировке в Австрии, Квят – 14-й

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в ходе третьей части свободных заездов на Гран-при Австрии, который стал первым этапом чемпионата "Формулы-1" в нынешнем сезоне, российский гонщик "Альфа Таури" Даниил Квят стал 14-м.
РИА Новости 07:30
Политика

Spiegel: Москва потребует от Киева активизации мер по Донбассу

На переговорах по деэскалации конфликта на востоке Украины Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает немецкое издание Spiegel, ознакомившееся с неофициальным рабочим документом российской делегации.
Газета.Ru вчера в 10:02
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП

CT news вчера в 16:28
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Происшествия

В Москве начались задержания участников пикетов у здания ФСБ

Ведомости вчера в 13:24
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Происшествия

В штате Вашингтон автомобиль въехал в толпу протестующих

Известия 08:56
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Космос

Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье

Pro Город НН вчера в 10:57
128
Политика

Путин выступил против полной замены очного обучения на дистанционное

Российские власти не собираются полностью заменять очное обучение дистанционным, заявил президент Владимир Путин.
Коммерсантъ вчера в 09:42
71
Происшествия

СК обжаловал отмену постановления о деле против следователя

Следственный комитет обжаловал решение замгенпрокурора России Виктора Гриня об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении следователя центрального аппарата СК.
RT на русском 09:28
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Религия

В РПЦ назвали превращение собора Святой Софии в мечеть недопустимым

Если Турция все-таки примет решение превратить Собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть, это вызовет глубокую скорбь у православных христиан всего мира, заявил митрополит Иларион в эфире телеканала «Россия 24».
РБК 09:44
23
Происшествия

В Москве обнаружили пятно из нефтепродуктов в реке Сходне

Пятно из нефтепродуктов обнаружили в реке Сходне в Москве. Об этом в субботу, 4 июля, сообщил представитель экстренных служб столицы.
Известия 09:10
Происшествия

Число пострадавших в ДТП в Омске увеличилось до восьми

Число пострадавших в результате наезда автомобиля на пешеходов в Омске увеличилось до восьми.
ТАСС 02:28
11
Политика

Посол США объяснил отсутствие СССР в твите о победителях нацизма

Посол США в России Джон Салливан раскритиковал Россию за реакцию на пост Белого дома о победе Штатов и Британии над нацистами.
РИА Новости вчера в 08:42
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Авто

В сети названы привычки водителей, которые негативно влияют на авто

Самой опасной ошибкой специалисты назвали оставление машины с МКПП на передаче.
ГЛАС.RU 00:23
4
Политика

Трамп посетит шоу фейерверков у горы Рашмор в честь Дня независимости

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп посетит 3 июля шоу фейерверков на территории национального мемориала "Гора Рашмор" по случаю Дня независимости США, передает агентство Associated Press.
Газета.Ru вчера в 09:41
1
Кино

Большой фестиваль мультфильмов пройдет онлайн

Санкт-Петербургские ведомости 07:00
2
Политика

МИД РФ: разведка США участвует в наркоторговле

Разведка США, которая обвиняет Россию в сговоре с членами радикального движения «Талибан» (запрещено в России), участвует в наркотрафике.
Коммерсантъ 07:14
504
Политика

В МИД опровергли заявления о причастности России к радиации в Европе

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков назвал абсолютно безосновательными материалы некоторых западных СМИ о том, что причиной повышения радиационного фона в Северной Европе якобы стали испытания Россией вооружения.
RT на русском 06:04
499
Кино

СМИ: Disney хочет объявить новую трилогию «Звездных войн» неканоничной

Российская газета 02 июля в 11:03
3
Шоу-бизнес

Геннадий Хазанов госпитализирован из-за проблем с работой сердца

Дни24 00:29
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Спорт

WADA ожидает отстранения 50 российских спортсменов

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что после перепроверки данных московской лаборатории организация ожидает дисквалификации более 50 российских спортсменов.
Газета.Ru 09:17
Шоу-бизнес

Прощание с актером Проскуриным состоится 4 июля в Щукинском институте

Прощание с актером Виктором Проскуриным состоится в субботу, 4 июля, в Театральном институте им. Б. Щукина (там учился артист), сообщил ТАСС директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок.
Коммерсантъ 02 июля в 16:58
15
Общество

В США зарегистрирован новый рекорд по числу заразившихся коронавирусом

В США за сутки коронавирусом заразились 57,5 тыс. человек — это самый высокий прирост с начала пандемии, передает The Washington Post.
Коммерсантъ вчера в 22:54
358
Общество

ЦБ извинился за пост об изъятии доходов у населения во время ВОВ

Банк России опубликовал 30 июня пост в Facebook, в котором рассказывалось об изъятии доходов у населения государством во время Великой Отечественной войны.
Коммерсантъ вчера в 10:36
100
Религия

Церковный суд лишил сана захватившего монастырь священника

В епархии надеются, что это случится уже сегодня. Священник много лет контролировал Среднеуральский женский монастырь.
Столица С вчера в 10:26
2,3K
Общество

Первый канал выдал старое видео за празднование принятия поправок

Lenta.ru 08:07
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Единоборства

Макгрегор выразил соболезнования Хабибу Нурмагомедову и его семье

Завершивший карьеру ирландский боец ММА Конор Макгрегор пособолезновал чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову и в связи со смертью его отца Абдулманапа Нурмагомедова.
Mirmol.ru 03:17
6
Происшествия

Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей

Заместителя главы Минобрнауки Марину Лукашевич задержали по делу о мошенничестве на 40 млн рублей.
Известия вчера в 20:43
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Общество

Китайские врачи выявили самые опасные позы для сна

News.ru 09:09
Шоу-бизнес

Асмус и Харламов разводятся из-за пагубных привычек комика

Как сообщает «Слово и Дело», стали известны реальные причины, по которым разводятся популярный комик Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус.
CT news 02 июля в 17:08
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