Общество
Свободная ПрессаЧисло жертв коронавируса в России превысило 12 тысяч
За время эпидемии от COVID-19 умерло 12123 человек (186 за последние сутки), выздоровели 539373 (7681 человек за последние сутки). Наибольшее число новых случаев коронавируса было зафиксировано в Москве — 575, 301 — в Свердловской области.
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В Подмосковье досрочно снимают ограничения, а число по коронавирусу снова «застряло»
Суть событийвчера в 04:04
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В Екатеринбурге на Царский крестный ход вышли 10 000 человек
В ночь с 16 на 17 июля в уральской столице прошёл Царский крестных ход. 10 000 человек прошли от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы.
АиФ Урал 03:08
Здоровье
Россиян предупредили о сильной магнитной буре в июле
По словам специалистов, сильная магнитная буря может стать причиной перепадов настроения, головокружения, повышенной тревожности и проблем со сном.
Evo-rus.com 15 июля в 02:17
Политика
Пушков объяснил действия Горбачева «геополитической капитуляцией»
Москва, 16 июля 2020, 06:43 — REGNUM Действия Михаила Горбачева на посту президента СССР, из-за которых объединённая Германия смогла вступить в НАТО, необходимо объяснить геополитической капитуляцией советского лидера, написал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
REGNUM 15 июля в 23:43
Финансы
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос до 81,68 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 45,03 копейки — до 81,6821 рубля, курс доллара поднялся на 48,29 копейки — до 71,7139 рубля, следует из данных Банка России.
ПРАЙМ 07:40
Политика
В Кремле заявили об отсутствии решения Путина по отставке Фургала
Президент России Владимир Путин пока не принял решение об отставке губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
RT на русском 05:57
Шоу-бизнес
Ванесса Паради и Вайнона Райдер поддержали Джонни Деппа в суде
Бывшие девушки голливудского актера Джонни Деппа Ванесса Паради и Вайнона Райдер выступили в суде с защитной речью, они назвали обвинения его экс-супруги Эмбер Херд о домашнем насилии ложными.
OAnews 00:09
Авто
Nissan представил самый маленький кроссовер
Через какое-то время модель может попасть на российский рынок.
Evo-rus.com 06:34
Общество
Рособрнадзор опроверг заявления о слишком сложных ЕГЭ по химии
В Рособрнадзоре сообщили, что экзаменационная модель контрольных измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ по химии прошла общественно-профессиональное обсуждение летом-осенью 2019 года, была утверждена и опубликована в ноябре 2019 года.
ТАСС 07:28
Футбол
КДК РФС оштрафовал Карпина и Кикнадзе
Комитет по этике РФС (КДК РФС) оштрафовал гендиректора "Локомотива" Василия Кикнадзе и главного тренера "Ростова" Валерия Карпина.
Soccer.ru 07:37
Происшествия
В Ярославской области произошло ДТП с военной колонной
РИА Новости 06:38
Политика
Кремль отверг обвинения Лондона в кибератаках по вакцине
Москва не приемлет обвинений Лондона в хакерских атаках по вакцине, а также вмешательстве в выборы 2019-го года.
ТК Звезда вчера в 10:47
Общество
Власти Хабаровского края хотят ввести ограничения из-за коронавируса
Власти Хабаровского края намерены вернуться к ограничительным мерам в регионе из-за распространения коронавирусной инфекции, говорится на сайте правительства региона.
Ведомости 05:36
Политика
Глава Дагестана произвел кадровые перестановки в правительстве региона
В последний раз глава Дагестана Владимир Васильев произвел в правительстве республики новые кадровые назначения 15 июня этого года.
ТАСС вчера в 09:57
Религия
Синод РПЦ призвал сохранить особый статус Святой Софии
Возведенный в VI веке памятник византийской архитектуры, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, храм-музей Святой Софии получил статус музея в 1935 году по решению первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка.
Интерфакс 07:04
Происшествия
В Тверской области девушку ударили отверткой и задушили
Житель Тверской области задержан подозрению в убийстве девушки, которую он, по версии следствия, ударил отверткой в грудь и задушил, а тело спрятал в лесу, сообщает СУСК РФ по региону.
РИА Новости 07:23
Общество
Граждане РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 05:24
Политика
Курганские единороссы возьмут на выборы любимую фразу губернатора
По словам другого собеседника агентства, партия власти перед выборами запустит проект «Вместе 45».
URA.Ru 15 июля в 02:54
Энергетика
Цена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%
В 2019 году цена выросла на 1,4%, а в 2018 — на 3,4%. Приказ об индексации цен на газ для промышленности пока не обнародован.
Газета.Ru 02:43
Общество
Собянин заявил о наличии иммунитета к COVID-19 у 60% москвичей
Более чем у половины жителей Москвы уже сформировался коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции COVID-19, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
РБК 06:29
Общество
В Арктике планируют предоставлять бесплатно земли до 5 лет
ОГТРК Ямал-Регион вчера в 02:01
Происшествия
В Шереметьево прокомментировали данные о требующих выплаты рабочих
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что там собрались более сотни рабочих, которые требуют выплатить им обещанные сверхурочные.
РИА Новости 05:49
Музыка
Пол Маккартни и Ринго Старр записали совместный сингл
Пол Маккартни и Ринго Старр, бывшие участники группы The Beatles, записали новую версию песни A Beautiful Night.
Культуромания 07:44
Шоу-бизнес
Кудрявцева перестала общаться с некоторыми коллегами по шоу-бизнесу
Ведущая чувствует себя моложе 32-летнего супруга Звезда российского ТВ Лера Кудрявцева решила пообщаться со своими подписчиками — в частности, поотвечать на самые популярные и интересные их вопросы.
WomanHit.ru 03:21
Наука
Ученые подтвердили, что люди в Америке появились раньше, чем считалось
Антропологи из США и Великобритании подтвердили, что окаменевшие фекалии, сохранившиеся в пещерах Пэйсли (запад США), остались от людей, живших здесь более двенадцати тысяч лет назад, то есть, еще до появления культуры Кловис, представители которой ранее считались первыми людьми в Америке.
Planet Today вчера в 07:37
Происшествия
В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи
Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты.
РБК вчера в 22:51
Шоу-бизнес
Ольга Бузова разделась для обложки журнала Playboy в четвертый раз
Певица Ольга Бузова выложила на своей страничке в «Инстаграме» обложку с журнала Playboy Russia, для которого она фотографировалась уже в четвертый раз.
CT news 02:21
Политика
Ветераны просят уволить Собчак с «Первого канала»
Российские ветераны потребовали уволить журналистку Ксению Собчак с «Первого канала».
URA.Ru 05:27
Политика
Помпео: США введут новые санкции против «Северного потока — 2»
Вашингтон, 15 июля 2020, 19:25 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока».
REGNUM 15 июля в 12:25
Политика
Путин перенес поездку в Крым на церемонию закладки новых кораблей ВМФ
Президент России Владимир Путин перенес намеченную ранее рабочую поездку в Крым для участия в церемонии закладки военных кораблей и проведет в Москве первое совещание по предстоящему бюджетному процессу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс вчера в 05:17