За время эпидемии от COVID-19 умерло 12123 человек (186 за последние сутки), выздоровели 539373 (7681 человек за последние сутки). Наибольшее число новых случаев коронавируса было зафиксировано в Москве — 575, 301 — в Свердловской области.

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