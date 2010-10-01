Общество
Свободная ПрессаЧисло жертв коронавируса в России превысило 12 тысяч
За время эпидемии от COVID-19 умерло 12123 человек (186 за последние сутки), выздоровели 539373 (7681 человек за последние сутки). Наибольшее число новых случаев коронавируса было зафиксировано в Москве — 575, 301 — в Свердловской области.
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В Подмосковье досрочно снимают ограничения, а число по коронавирусу снова «застряло»
Суть событийвчера в 04:04
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«Авангард» на своем официальном сайте объявил о подписании однолетнего контракта с чешским нападающим Иржи Секачем.
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Моя Москва.онлайн 00:22
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Диетолог разрешил есть чипсы, но контролировать их количество
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ToDay News Ufa вчера в 01:31
Происшествия
В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи
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РБК вчера в 22:51
Политика
Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий
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Известия вчера в 15:55
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Цена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%
В 2019 году цена выросла на 1,4%, а в 2018 — на 3,4%. Приказ об индексации цен на газ для промышленности пока не обнародован.
Газета.Ru 02:43
Общество
В Гидрометцентре пообещали жаркую вторую половину лета в России
«Лето ожидается теплым и даже жарким, но неоднородным», — отметил он. Вильфанд пояснил, что россиянам стоит ожидать изменчивую погоду.
РБК вчера в 08:59
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Стало известно о подработках жены Ефремова после его ареста
Lenta.ru вчера в 21:02
Экономика
ЦБ аннулировал лицензию у двух московских банков
Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у двух московских банков – Проминвестбанка и «Кузнецкого моста», говорится на сайте регулятора.
Ведомости 04:46
Политика
Песков заявил, что у России и США нет повода для «медового месяца»
Отношения России и США очень близкими не были никогда, повода для "медового месяца" нет и сейчас.
ТАСС 04:28
Футбол
«Химки» отказались от выхода в российскую премьер-лигу
Единственным клубом, который покинет РПЛ по итогам нынешнего сезона, станет "Оренбург", занявший последнее место в турнирной таблице.
Вести.Ru 04:54
Футбол
«Реал Мадрид» выиграл 11-й трофей под руководством Зидана
Всего под руководством Зидана «сливочные» записали себе в актив Суперкубок Испании, по два раза - Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, и три раза - Лигу чемпионов.
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Шоу-бизнес
Гарик Харламов ответил на слухи о романе с «пышногрудой» актрисой
Резидент Comedy Club Гарик Харламов ответил на слухи о романе с пышногрудой знаменитостью.
Lenta.ru 05:54
Шоу-бизнес
Экс-супругу Пригожина выселили из квартиры из-за долгов
Для Пригожина случившееся не стало неожиданностью — он давно боялся, что экс-супруга потеряет недвижимость и лишит детей наследства.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает последовательную линию, чтобы вместе с ФРГ и Францией использовать свою часть влияния на Киев для реализации минских соглашений.
РИА Новости 05:57
Общество
СМИ сообщили о 75 тысячах случаев коронавируса в США за сутки
Газета The New York Times со ссылкой на собственные подсчёты заявила, что за сутки в США было выявлено более 75 тыс. случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 23:54
Авто
«Автокод» назвал авто с пробегом, от покупки которых стоит отказаться
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Транспорт
Аксенов сообщил об упрощении процедуры доставки топлива в Крым
Приказ Росжелдора об оснащении железнодорожных вагонов, идущих по Крымскому мосту, дорогостоящей электронной пломбой отменен, дефицита топлива на полуострове в разгар курортного сезона не предвидится.
ТАСС 06:25
Армия и оружие
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Газета.Ru 06:04
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RT на русском 05:57
Политика
Песков прокомментировал смену статуса Айя-Софии
16 июля министерство культуры Турции сообщило, что собор сохранит статус объекта всемирного наследия после превращения в мечеть.
Известия 04:43
Общество
В Красноярске учительница написала ЕГЭ по химии
Накануне свои знания проверяла учительница химии из школы №32 Ольга Юмашева.
ИА 1-Line вчера в 22:31
Общество
С Навального взяли подписку о невыезде по делу о клевете на ветерана
Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный сообщил, что после допроса по уголовному делу о клевете с него взяли подписку о невыезде.
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Политика
Андрей Иванов назначен первым замглавы Минэкономразвития
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства о назначении Андрея Иванова первым заместителем главы Министерства экономического развития.
Московский Комсомолец 05:14
Общество
В США школьницу отправили в тюрьму за невыполнение домашнего задания
Американская школьница по решению суда отправилась в тюрьму за невыполнение домашнего задания, передает РИА Новости со ссылкой на Detroit Metro Times.
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СКР заявил о неопровержимых доказательствах вины губернатора Фургала
Официальный представитель ведомства Светлана Петренко сказала, что Сергей Фургал причастен к организации двух убийств и одного покушения.
Говорит Москва вчера в 10:40
Армия и оружие
Индийских военных заинтересовал российский «Спрут»
Минобороны Индии занялось срочной закупкой военной техники на фоне развертывания Китаем легких танков Type 15 в приграничных районах.
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