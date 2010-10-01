Общество

Свободная ПрессаСвободная ПрессаЧисло жертв коронавируса в России превысило 12 тысяч

За время эпидемии от COVID-19 умерло 12123 человек (186 за последние сутки), выздоровели 539373 (7681 человек за последние сутки). Наибольшее число новых случаев коронавируса было зафиксировано в Москве — 575, 301 — в Свердловской области.
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Утро 17 июля. За сутки в летальную статистику по России добавилось 186 смертей от коронавируса. Это - наивысший показатель с конца прошлой недели

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Общее число зараженных коронавирусом в России превысило 750 тысяч человек

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В Подмосковье досрочно снимают ограничения, а число по коронавирусу снова «застряло»

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В Шереметьево прокомментировали данные о требующих выплаты рабочих

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Происшествия

В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи

Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты.
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Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна.
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Цена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%

В 2019 году цена выросла на 1,4%, а в 2018 — на 3,4%. Приказ об индексации цен на газ для промышленности пока не обнародован.
Газета.Ru 02:43
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Общество

В Гидрометцентре пообещали жаркую вторую половину лета в России

«Лето ожидается теплым и даже жарким, но неоднородным», — отметил он. Вильфанд пояснил, что россиянам стоит ожидать изменчивую погоду.
РБК вчера в 08:59
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Шоу-бизнес

Стало известно о подработках жены Ефремова после его ареста

Lenta.ru вчера в 21:02
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Экономика

ЦБ аннулировал лицензию у двух московских банков

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В Башкирии обнаружили тело утонувшего мальчика

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Песков заявил, что у России и США нет повода для «медового месяца»

Отношения России и США очень близкими не были никогда, повода для "медового месяца" нет и сейчас.
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«Химки» отказались от выхода в российскую премьер-лигу

Единственным клубом, который покинет РПЛ по итогам нынешнего сезона, станет "Оренбург", занявший последнее место в турнирной таблице.
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Футбол

«Реал Мадрид» выиграл 11-й трофей под руководством Зидана

Всего под руководством Зидана «сливочные» записали себе в актив Суперкубок Испании, по два раза - Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, и три раза - Лигу чемпионов.
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Гарик Харламов ответил на слухи о романе с «пышногрудой» актрисой

Резидент Comedy Club Гарик Харламов ответил на слухи о романе с пышногрудой знаменитостью.
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Экс-супругу Пригожина выселили из квартиры из-за долгов

Для Пригожина случившееся не стало неожиданностью — он давно боялся, что экс-супруга потеряет недвижимость и лишит детей наследства.
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Песков оценил реализацию Киевом Минских соглашений

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает последовательную линию, чтобы вместе с ФРГ и Францией использовать свою часть влияния на Киев для реализации минских соглашений.
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Общество

СМИ сообщили о 75 тысячах случаев коронавируса в США за сутки

Газета The New York Times со ссылкой на собственные подсчёты заявила, что за сутки в США было выявлено более 75 тыс. случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
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Авто

«Автокод» назвал авто с пробегом, от покупки которых стоит отказаться

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Аксенов сообщил об упрощении процедуры доставки топлива в Крым

Приказ Росжелдора об оснащении железнодорожных вагонов, идущих по Крымскому мосту, дорогостоящей электронной пломбой отменен, дефицита топлива на полуострове в разгар курортного сезона не предвидится.
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Шойгу объявил о внезапной проверке войск по поручению Путина

В России по приказу президента Владимира Путина началась внезапная проверка вооруженных сил, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
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Президент России Владимир Путин пока не принял решение об отставке губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Политика

Песков прокомментировал смену статуса Айя-Софии

16 июля министерство культуры Турции сообщило, что собор сохранит статус объекта всемирного наследия после превращения в мечеть.
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Общество

В Красноярске учительница написала ЕГЭ по химии

Накануне свои знания проверяла учительница химии из школы №32 Ольга Юмашева.
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Общество

С Навального взяли подписку о невыезде по делу о клевете на ветерана

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный сообщил, что после допроса по уголовному делу о клевете с него взяли подписку о невыезде.
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Андрей Иванов назначен первым замглавы Минэкономразвития

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства о назначении Андрея Иванова первым заместителем главы Министерства экономического развития.
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В США школьницу отправили в тюрьму за невыполнение домашнего задания

Американская школьница по решению суда отправилась в тюрьму за невыполнение домашнего задания, передает РИА Новости со ссылкой на Detroit Metro Times.
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СКР заявил о неопровержимых доказательствах вины губернатора Фургала

Официальный представитель ведомства Светлана Петренко сказала, что Сергей Фургал причастен к организации двух убийств и одного покушения.
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Армия и оружие

Индийских военных заинтересовал российский «Спрут»

Минобороны Индии занялось срочной закупкой военной техники на фоне развертывания Китаем легких танков Type 15 в приграничных районах.
ИнфоШОС вчера в 10:27
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