В Москве за сутки умерли еще 65 пациентов с подтвержденным коронавирусом, сообщает оперативный штаб. У всех была подтверждена пневмония. Таким образом, общее число летальных исходов в столице выросло до 611.

В Москве умерли еще 65 пациентов с коронавирусом

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