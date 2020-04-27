Коронавирус
РБКВ Москве умерли еще 65 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки умерли еще 65 пациентов с подтвержденным коронавирусом, сообщает оперативный штаб. У всех была подтверждена пневмония. Таким образом, общее число летальных исходов в столице выросло до 611.
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Наука
Резистентность бактерии к одному антибиотику приводит к резистентности и к другому
Инфекции бактериями с множественной лекарственной устойчивостью, которые устойчивы к двум или более антибиотикам, особенно трудно поддаются лечению.
Хайтек 27 апреля в 16:03
Авто
Lada Xray Cross Instinct уже доступна для покупки
Новая специальная версия LADA XRAY Cross Instinct предлагается в двух вариантах исполнения: с автоматической трансмиссией в сочетании с 1,6-литровым двигателем мощностью 113 л.с. по рекомендуемой розничной цене от 1 048 900 рублей или с механической коробкой передач в сочетании с 1,8-литровым мотором мощностью 122 л.с. — от 988 900 рублей.
Тарантас Ньюс вчера в 07:32
Космос
В Роскосмосе сделали заявление о приближающемся к Земле астероиде
Газета.Ru вчера в 07:37
Здоровье
Попова отметила снижение темпов прироста заразившихся коронавирусом
За два инкубационных периода во время самоизоляции в России значительно снизился темп прироста заболеваемости COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 12:45
Финансы
Курс доллара опустился ниже 73 рублей
Последний раз курс опускался ниже 73 рублей 14 апреля. В 23:33 по мск курс доллара достиг 73,07 рублей, курс евро - 79,45 рублей.
Газета.Ru 16:52
Наука
Ученые рассказали, зачем землеройке самый прочный позвоночник в мире
Ученые провели подробный анализ структуры костей позвоночника землероек Scutisorex somereni, которые обитают в Демократической республике Конго.
Rusargument 16:48
Авто
В России изменились сроки прохождения техосмотра транспортных средств
1 апреля 2020 года в России вступили в силу новые интервалы прохождения техосмотра транспортных средств.
Автоновости дня 00:55
Общество
Главврач Коммунарки выступил за сохранение ограничений
Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко выступил за сохранение ограничений для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 16:19
Экономика
ФРС сохранила базовую процентную ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центробанка страны, сохранила диапазон базовой процентной ставки на уровне 0-0,25% годовых.
Российская газета 14:24
Здоровье
Глава Минздрава предупредил о «коварстве» коронавируса
Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" рассказал о "коварности" новой коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 15:36
Политика
Трубоукладчик «Газпрома» приближается к Балтике
Специализированное судно-трубоукладчик «Академик Черский» прошло большую часть пути с Дальнего Востока до Балтийского моря.
Ведомости 27 апреля в 09:14
Общество
В Петербурге вводится масочный режим с 30 апреля
Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», масочный режим обязывает жителей и гостей Северной столицы носить респираторы, маски или другие средства защиты во время посещения магазинов, аптек, на улице, в общественном транспорте и такси.
ФАН 14:00
Общество
Снятие ограничений в Москве начнется со строителей
Смягчение ограничений, введенных в Москве на фоне коронавируса, начнется со строительной отрасли, сообщил в ходе брифинга в информационном центре по ситуации с COVID-19 заммэра столицы Владимир Ефимов.
Интерфакс 10:28
Политика
Путин поручил подготовить рекомендации для снятия режима самоизоляции
Путин уточнил, что эти рекомендации должны поступить главам субъектов заранее, чтобы у регионов после 11 мая была ещё неделя на подготовку.
Право.ру вчера в 11:43
Общество
Назван регион России с самой благоприятной ситуацией с коронавирусом
В Калининградской области ситуация с эпидемией коронавируса самая благоприятная среди российских регионов, заявил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в эфире программы "60 минут" на канале "Россия-1".
РИА Новости 17:09
Общество
Рабочие устроили бунт на базе «Газпрома» в Якутии
Деловое.ТВ вчера в 09:53
Политика
В России продлили запрет на въезд иностранцев
С 18 марта из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Россия на период до 1 мая закрыла въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства.
REGNUM 06:40
Общество
У министра здравоохранения Тульской области подтвержден коронавирус
Более 100 тульских медиков заразились коронавирусом COVID-19, среди них — глава местного Минздрава Алексей Эрк, сообщает Министерство здравоохранения Тульской области.
Коммерсантъ 14:09
Общество
Воробьев сообщил о выходе Подмосковья на плато по коронавирусу
Подмосковье вышло на плато по числу заражений коронавирусной инфекцией COVID-19, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление губернатора региона Андрея Воробьева.
Ведомости 11:11
Общество
Володин попросил проверить закупку масок в Саратовской области
Спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин направил прокурору области обращение с просьбой проверить закупку региональными властями десяти тысяч медицинских масок по 425 рублей за штуку, сообщается в аккаунте сторонников спикера ГД в Instagram.
РИА Новости 15:43
Здоровье
Советник правительства Италии назвал причину вспышки COVID-19 в стране
Коронавирус прикрылся гриппом Крупный масштаб эпидемии коронавируса COVID-19 в Италии объясняется тем, что вирус проник в страну еще в начале зимы, но обнаружить его на ранних стадиях помешала вспышка гриппа.
РБК 17:00
Общество
СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной
Следственный комитет России (СКР) начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Коммерсантъ 13:13
Общество
Основатель «Царьграда» Малофеев заразился коронавирусом
Учредитель телеканала «Царьград» Константин Малофеев сообщил, что его тест на коронавирус оказался положительным.
Коммерсантъ 12:20
Общество
Власти США заказали 100 тысяч похоронных мешков
Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) США оформило заказ на 100 тысяч похоронных мешков на случай продолжения пандемии.
News.ru 16:45
Кино
Продолжение сериала «Диверсант» покажет Первый канал
Диверсанты отправляются на задание вдвоем.
ИА InterMedia вчера в 06:29
Политика
США не исключают голода в КНДР из-за пандемии
США не исключают возникновения нехватки продовольствия и голода в КНДР из-за пандемии заболевания, вызванного новым коронавирусом.
ТАСС 12:25
Кино
К премии «Оскар» впервые допустят показанные онлайн фильмы
vtomske.ru 01:25
Музыка
Победителя шоу «Маска» Анатолия Цоя обвинили в плагиате
Анатолий Цой стал победителем шоу Напомним, что среди других претендентов на победителя шоу были Лариса Долина, Карина Кокс и Анна Плетнева.
Вокруг ТВ вчера в 16:12
Общество
«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков
«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков на Чаяндинском месторождении в Якутии, которое является ресурсной базой для поставок по газопроводу «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 10:20