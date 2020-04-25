Коронавирус
Радио МаякЧисло жертв коронавируса в США превысило 50 тысяч
Наиболее тяжелая ситуация в штате Нью-Йорк, где Ковид-19 заразились 263 тыс человек, более 20 тыс скончались.
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Армия и оружие
В сети высмеяли поход моряков ВМС Украины
Газета.Ru 02:43
Общество
Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына
Lenta.ru вчера в 16:36
Армия и оружие
ВДВ впервые в истории десантировались с высоты 10 км в Арктике
RT на русском 01:44
Общество
Матвиенко призвала не планировать поездки за границу в 2020 году
Россиянам следует отказаться от поездок за границу в этому году из-за неясности того, когда именно будет снят карантин.
Sputnik Узбекистан вчера в 02:34
Общество
Роспотребнадзор подготовил правила работы парикмахерских и магазинов
В рекомендациях Роспотребнадзора говорится, что владельцам салонов красоты и парикмахерских, прачечных, химчисток и магазинов непродовольственных товаров придется соблюдать несколько правил.
НТВ 24 апреля в 11:03
Общество
Попова выступила за продление режима самоизоляции в России
Анна Попова ранее заявила о начале популяционных исследований на антитела к коронавирусу в России.
Народные новости 24 апреля в 17:42
Общество
В Калининград прибыл вывозной рейс из Испании с российскими моряками
"Самолет с российскими моряками прибыл из Лас-Пальмаса в Калининградский аэропорт Храброво", - сказал представитель штаба.
ТАСС вчера в 16:15
Общество
Максима Леонидова задержала полиция за прогулку в парке
АиФ Санкт-Петербург вчера в 07:17
Футбол
«Реал» к 2022 году хочет подписать Мбаппе и Холанда
Sport24.ru 02:28
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 02:53
Общество
Еще 128 пациентов вылечились от коронавируса в Москве
Число вылечившихся от коронавируса в Москве за прошедшие сутки увеличилось на 128 и составило 3 175.
ТАСС 03:32
Политика
Нардеп ВРУ для Atlantic Council заявил о «путинской войне с историей»
Нардеп ВРУ входит во фракцию ПЕС (Партия Европейской солидарности), лидером которой является экс-президент Украины Петр Порошенко.
Военное обозрение 03:41
Шоу-бизнес
Друг Бабкиной на вопрос о состоянии певицы призвал помолиться за нее
Борьба за жизнь Бабкиной продолжается. Он отметил, что состояние у звезды пограничное и призвал поклонников молиться за здоровье певицы.
Народные новости вчера в 09:45
Политика
Россия поставит Венесуэле более 40 тонн медикаментов
Россия ближе к 9 мая планирует поставить в Венесуэлу более 40 тонн медикаментов для борьбы с коронавирусом, сообщил посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.
Коммерсантъ 03:25
Общество
Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:07
Шоу-бизнес
Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко
Газета.Ru вчера в 01:34
Общество
Глава Минздрава Ростовской области попала в реанимацию
Rostov gazeta вчера в 12:54
Происшествия
На Кубани за сутки подтвердили 84 случая заражения коронавирусом
Краснодар, 25 апреля 2020, 13:41 — REGNUM 84 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки на территории Краснодарского края, сообщили 25 апреля в региональном оперштабе.
REGNUM вчера в 06:41
Экономика
Кудрин спрогнозировал спад экономики России до 8%
Спад российской экономики в текущем году может достичь 7-8%, однако после кризиса она восстановится и будет работать нормально.
BFM.ru 02:45
Религия
Православные христиане встречают Фомину неделю, или Антипасху
Православные верующие на восьмой день после Пасхи отмечают Фомино воскресенье, или Антипасху - согласно церковному учению, в этот день апостол Фома встретился с воскресшим Христом.
РИА Новости 02:34
Шоу-бизнес
Семенович не устраивают мужчины с доходом в 100 тысяч рублей
Российская певица и телеведущая Анна Семенович рассказала, что не готова заводить отношения с мужчиной, который зарабатывает около 100 тысяч рублей в месяц.
Народные новости 23 апреля в 13:12
Общество
В Италии предупредили о закрытии границ для туристов до конца года
Италия до конца года не станет открывать границы для иностранных туристов.
Известия 02:08
Общество
Российские банки переводят сотрудников на работу с проживанием
Крупные российские банки приготовились к переводу части сотрудников на работу с проживанием в офисе.
РИА Новости 03:32
Экономика
«Пришло официальное письмо: раз я был зарегистрирован самозанятым в налоговой, мне отказано в пособии»
Житель Сергиева Посада Николай рассказал, что обратился в центр занятости, чтобы получить статус безработного для пособия, но получил отказ — официально из-за того, что зарегистрирован в налоговой как самозанятый.
BFM.ru 24 апреля в 12:01
Здоровье
33 новых случая коронавируса выявили в Свердловской области
В субботу, 25 апреля стало известно о 33 новых случаях заражения COVID-19 на территории Среднего Урала.
Kursk.com вчера в 07:15
Общество
Власти Петербурга уточнили причины смерти медсестер с коронавирусом
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга рассказал о причинах смерти четырех медсестер из неофициального списка, где указаны медработники, умершие от коронавируса.
Коммерсантъ 01:54
Здоровье
Врач тульской больницы скончался от коронавируса
«Врач-терапевт клинической больницы «РЖД-Медицина» в Туле скончался от двусторонней пневмонии в инфекционном госпитале областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», - сказано в сообщении.
MedikForum.ru вчера в 17:01
Футбол
СМИ: Рахимов провёл переговоры с двумя московскими клубами
Бывший тренер «Ахмата» Рашид Рахимов может продолжить карьеру в одном из московских клубов. Об этом сообщает Metaratings.ru.
RT на русском вчера в 13:39