Коронавирус

Радио МаякРадио МаякЧисло жертв коронавируса в США превысило 50 тысяч

Наиболее тяжелая ситуация в штате Нью-Йорк, где Ковид-19 заразились 263 тыс человек, более 20 тыс скончались.
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Число жертв коронавируса в США превысило 53 тысячи

RT на русскомвчера в 19:17

В США число жертв коронавируса превысило 51 тысячу

Росбалтвчера в 03:08

Число жертв COVID-19 в США превысило 46 тысяч человек

Аргументы и Факты22 апреля в 17:34

Число жертв COVID-19 в США превысило 50 000

REGNUM24 апреля в 13:28

Число жертв коронавируса в США превысило 50 тысяч

Коммерсантъ24 апреля в 11:58

В США число жертв коронавируса превысило 50 тысяч

РИА Новости24 апреля в 11:00

Число жертв коронавируса в США превысило 50 тыс

РБК24 апреля в 20:51
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Армия и оружие

В сети высмеяли поход моряков ВМС Украины

Газета.Ru 02:43
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Общество

Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына

Lenta.ru вчера в 16:36
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Армия и оружие

ВДВ впервые в истории десантировались с высоты 10 км в Арктике

RT на русском 01:44
412
Общество

Матвиенко призвала не планировать поездки за границу в 2020 году

Россиянам следует отказаться от поездок за границу в этому году из-за неясности того, когда именно будет снят карантин.
Sputnik Узбекистан вчера в 02:34
421
Общество

Роспотребнадзор подготовил правила работы парикмахерских и магазинов

В рекомендациях Роспотребнадзора говорится, что владельцам салонов красоты и парикмахерских, прачечных, химчисток и магазинов непродовольственных товаров придется соблюдать несколько правил.
НТВ 24 апреля в 11:03
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Шоу-бизнес

Тодоренко лишили титула «Женщина года» после слов о домашнем насилии

РБК вчера в 12:25
676
Общество

Попова выступила за продление режима самоизоляции в России

Анна Попова ранее заявила о начале популяционных исследований на антитела к коронавирусу в России.
Народные новости 24 апреля в 17:42
4,3K
Общество

В Калининград прибыл вывозной рейс из Испании с российскими моряками

"Самолет с российскими моряками прибыл из Лас-Пальмаса в Калининградский аэропорт Храброво", - сказал представитель штаба.
ТАСС вчера в 16:15
5
Общество

Максима Леонидова задержала полиция за прогулку в парке

АиФ Санкт-Петербург вчера в 07:17
1,2K
Футбол

«Реал» к 2022 году хочет подписать Мбаппе и Холанда

Sport24.ru 02:28
Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 02:53
1,1K
Общество

Еще 128 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Число вылечившихся от коронавируса в Москве за прошедшие сутки увеличилось на 128 и составило 3 175.
ТАСС 03:32
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Политика

Нардеп ВРУ для Atlantic Council заявил о «путинской войне с историей»

Нардеп ВРУ входит во фракцию ПЕС (Партия Европейской солидарности), лидером которой является экс-президент Украины Петр Порошенко.
Военное обозрение 03:41
Шоу-бизнес

Друг Бабкиной на вопрос о состоянии певицы призвал помолиться за нее

Борьба за жизнь Бабкиной продолжается. Он отметил, что состояние у звезды пограничное и призвал поклонников молиться за здоровье певицы.
Народные новости вчера в 09:45
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Политика

Россия поставит Венесуэле более 40 тонн медикаментов

Россия ближе к 9 мая планирует поставить в Венесуэлу более 40 тонн медикаментов для борьбы с коронавирусом, сообщил посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.
Коммерсантъ 03:25
7
Общество

Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:07
1,6K
Шоу-бизнес

Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко

Газета.Ru вчера в 01:34
6
Общество

Глава Минздрава Ростовской области попала в реанимацию

Rostov gazeta вчера в 12:54
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Происшествия

На Кубани за сутки подтвердили 84 случая заражения коронавирусом

Краснодар, 25 апреля 2020, 13:41 — REGNUM 84 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки на территории Краснодарского края, сообщили 25 апреля в региональном оперштабе.
REGNUM вчера в 06:41
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Экономика

Кудрин спрогнозировал спад экономики России до 8%

Спад российской экономики в текущем году может достичь 7-8%, однако после кризиса она восстановится и будет работать нормально.
BFM.ru 02:45
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Религия

Православные христиане встречают Фомину неделю, или Антипасху

Православные верующие на восьмой день после Пасхи отмечают Фомино воскресенье, или Антипасху - согласно церковному учению, в этот день апостол Фома встретился с воскресшим Христом.
РИА Новости 02:34
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Шоу-бизнес

Семенович не устраивают мужчины с доходом в 100 тысяч рублей

Российская певица и телеведущая Анна Семенович рассказала, что не готова заводить отношения с мужчиной, который зарабатывает около 100 тысяч рублей в месяц.
Народные новости 23 апреля в 13:12
165
Общество

В Италии предупредили о закрытии границ для туристов до конца года

Италия до конца года не станет открывать границы для иностранных туристов.
Известия 02:08
90
Общество

Российские банки переводят сотрудников на работу с проживанием

Крупные российские банки приготовились к переводу части сотрудников на работу с проживанием в офисе.
РИА Новости 03:32
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Экономика

«Пришло официальное письмо: раз я был зарегистрирован самозанятым в налоговой, мне отказано в пособии»

Житель Сергиева Посада Николай рассказал, что обратился в центр занятости, чтобы получить статус безработного для пособия, но получил отказ — официально из-за того, что зарегистрирован в налоговой как самозанятый.
BFM.ru 24 апреля в 12:01
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Здоровье

33 новых случая коронавируса выявили в Свердловской области

В субботу, 25 апреля стало известно о 33 новых случаях заражения COVID-19 на территории Среднего Урала.
Kursk.com вчера в 07:15
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Общество

Власти Петербурга уточнили причины смерти медсестер с коронавирусом

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга рассказал о причинах смерти четырех медсестер из неофициального списка, где указаны медработники, умершие от коронавируса.
Коммерсантъ 01:54
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Здоровье

Врач тульской больницы скончался от коронавируса

«Врач-терапевт клинической больницы «РЖД-Медицина» в Туле скончался от двусторонней пневмонии в инфекционном госпитале областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», - сказано в сообщении.
MedikForum.ru вчера в 17:01
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Происшествия

Три человека погибли при крушении легкомоторного самолета в США

iReactor 02:40
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Футбол

СМИ: Рахимов провёл переговоры с двумя московскими клубами

Бывший тренер «Ахмата» Рашид Рахимов может продолжить карьеру в одном из московских клубов. Об этом сообщает Metaratings.ru.
RT на русском вчера в 13:39
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