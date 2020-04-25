Наиболее тяжелая ситуация в штате Нью-Йорк, где Ковид-19 заразились 263 тыс человек, более 20 тыс скончались.

Число жертв коронавируса в США превысило 50 тысяч

Общество Роспотребнадзор подготовил правила работы парикмахерских и магазинов В рекомендациях Роспотребнадзора говорится, что владельцам салонов красоты и парикмахерских, прачечных, химчисток и магазинов непродовольственных товаров придется соблюдать несколько правил. 275

Общество Еще 128 пациентов вылечились от коронавируса в Москве Число вылечившихся от коронавируса в Москве за прошедшие сутки увеличилось на 128 и составило 3 175. 4

Политика Россия поставит Венесуэле более 40 тонн медикаментов Россия ближе к 9 мая планирует поставить в Венесуэлу более 40 тонн медикаментов для борьбы с коронавирусом, сообщил посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров. 7

Общество Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина. 1,6K

Происшествия На Кубани за сутки подтвердили 84 случая заражения коронавирусом Краснодар, 25 апреля 2020, 13:41 — REGNUM 84 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки на территории Краснодарского края, сообщили 25 апреля в региональном оперштабе. 783

Экономика Кудрин спрогнозировал спад экономики России до 8% Спад российской экономики в текущем году может достичь 7-8%, однако после кризиса она восстановится и будет работать нормально. 88

Религия Православные христиане встречают Фомину неделю, или Антипасху Православные верующие на восьмой день после Пасхи отмечают Фомино воскресенье, или Антипасху - согласно церковному учению, в этот день апостол Фома встретился с воскресшим Христом. 10

Общество Власти Петербурга уточнили причины смерти медсестер с коронавирусом Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга рассказал о причинах смерти четырех медсестер из неофициального списка, где указаны медработники, умершие от коронавируса. 848

Здоровье Врач тульской больницы скончался от коронавируса «Врач-терапевт клинической больницы «РЖД-Медицина» в Туле скончался от двусторонней пневмонии в инфекционном госпитале областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», - сказано в сообщении. 12