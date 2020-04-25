Коронавирус

Life.ruLife.ruЧисло жертв коронавируса в США превысило 50 тысяч человек

С начала пандемии в Соединённых Штатах умер уже 50 031 пациент с коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Согласно его подсчётам, в стране было зарегистрировано 870 468 случаев CoViD-19.
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В США более 50 тыс. человек умерли из-за коронавируса

ТАСС24 апреля в 10:39

Более 900 тысяч человек заразились коронавирусом в США

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Число жертв коронавируса в США превысило 50 тыс

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В США число жертв коронавируса превысило 50 тысяч

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Число жертв коронавируса в США превысило 53 тысячи

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Армия и оружие

ВДВ России впервые в истории десантировались с высоты 10 км в Арктике

Газета.Ru 01:50
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Общество

У оперировавшего Ким Чен Ына врача дрожали руки

MedikForum.ru вчера в 17:41
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Общество

Патриарх Кирилл направил в Италию 8 тонн медицинских материалов

Патриарх Кирилл направил в итальянскую область Апулия 8 тонн медицинских материалов, сообщил губернатор Микеле Эмильяно.
Коммерсантъ 24 апреля в 18:32
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Происшествия

В Благовещенске неизвестный в маске стрелял в охранника супермаркета

Сегодня в полицию поступило сообщение о том, что в один из магазинов города зашел неизвестный мужчина в темной одежде и маске и произвел несколько выстрелов из неустановленного оружия сторону охранника, ранив его в плечо.
АСН24 01:19
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Кино

3D-мультфильм про Чебурашку создали в Японии

В Японии состоялся показ короткометражного мультфильма о Чебурашке, пишет Anime News Network.
Live24 23 апреля в 02:01
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Происшествия

Главврач красноярского госпиталя выпала с пятого этажа

Красноярск, 26 апреля 2020, 09:15 — REGNUM С пятого этажа упала исполняющая обязанности главного врача госпиталя для ветеранов войн в Красноярском крае, сообщает издание «ТВК Красноярск».
REGNUM 02:15
655
Происшествия

Бывший мэр Пятигорска Травнев задержан

Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего мэра Пятигорска Льва Травнева.
Известия вчера в 08:37
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Армия и оружие

Российские военные моряки получат новый универсальный нож

Российская газета вчера в 07:03
14
Единоборства

Майк Тайсон хочет вернуться на ринг ради благотворительности

Известия 24 апреля в 17:33
1
Происшествия

Власти Петербурга заявили о смерти четырех медсестер с коронавирусом

С начала апреля в Санкт-Петербурге умерли четыре медсестры с коронавирусной инфекцией COVID-19, передает "Интерфакс" со ссылкой на городской комитет по здравоохранению.
Газета.Ru 02:23
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Шоу-бизнес

Тодоренко лишили титула «Женщина года» после слов о домашнем насилии

РБК вчера в 12:25
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Общество

Сегодня исполнилось 34 года со дня аварии на Чернобыльской АЭС

Урал-пресс-информ 02:03
Экономика

Кудрин: российская экономика восстановится после кризиса

Глава российской Счётной палаты Алексей Кудрин в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24» заявил, что спад экономики страны в 2020 году может достичь 7—8%, но она восстановится после кризиса.
RT на русском 02:32
3
Происшествия

На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот

Вести.Ru вчера в 02:46
117
Общество

В Италии предупредили о закрытии границ для туристов до конца года

Италия до конца года не станет открывать границы для иностранных туристов.
Известия 02:08
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Религия

Православные верующие встречают Антипасху

Православные верующие 26 апреля встречают Фомино воскресенье.
Областная газета 01:52
6
Происшествия

В Коммунарке обновили данные по числу пациентов с коронавирусом

Накануне число пациентов на лечении в Коммунарке составляло 604 человека, коронавирус был выявлен у 408 из них.
Известия вчера в 03:20
219
Общество

В Роспотребнадзоре предлагают продлить режим самоизоляции

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России режим самоизоляции необходимо продлить еще на две недели.
АБН 01:54
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Финансы

Россияне стали забирать валюту со вкладов

На фоне падения курса рубля из-за снижения цен на нефть россияне начали забирать валюту с депозитов в банках.
РИА Новости 24 апреля в 12:18
67
Здоровье

Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России

Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава Центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости 24 апреля в 22:23
1,3K
Происшествия

Службу скорой помощи в одной из больниц в Улан-Удэ закрыли на карантин

Весь медицинский персонал службы скорой помощи Городской больницы №4 в Улан-Удэ изолирован в обсерватор из-за вспышки коронавируса в лечебном учреждении, сообщает минздрав республики.
РИА Новости 00:41
4
Политика

Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости 24 апреля в 05:51
3,8K
Политика

Российские военные продезинфицировали дома престарелых в Ломбардии

Всего российские военные врачи-эпидемиологи и специалисты войск РХБЗ Минобороны России совместно с итальянскими военными специалистами провели полную дезинфекцию пансионатов для пожилых людей в более чем 77 населенных пунктах Ломбардии.
РИА Новости вчера в 23:07
18
Политика

Лавров рассказал о запрете государствам ЕС получать помощь от России

Россия направила военных врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты в Италию в конце марта.
РИА Новости вчера в 09:36
2,7K
Общество

Министр здравоохранения Ростовской области попала в больницу

Известия вчера в 14:05
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Религия

В РПЦ опровергли сокрытие информации о зараженных священниках

В РПЦ не скрывают масштабов заражения COVID-19 среди духовенства, однако такие сведения не являются общественно-значимой информацией, сообщил в своем Telegram-канале председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
РИА Новости вчера в 16:22
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Здоровье

В Алтайском крае выявили 68 новых случаев заражения коронавирусом

По информации Оперштаба региона по коронавирусу, новые случаи появились в Барнауле, Рубцовске, Бийске, Поспелихинском, Новичихинском и Змеиногорском районе.
Аргументы и Факты - Алтай 02:26
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Общество

Чехия открыла границы для выезда за рубеж

Правительство Чехии объявило о снятии запрета на свободное перемещение по стране и даже за её пределами: гражданам разрешили выезжать за границу.
Ореанда-Новости вчера в 07:39
438
Общество

В Саратовской области еще 40 человек заболели коронавирусом

На 26 апреля в Саратовской области у 305 человек подтверждена коронавирусная инфекция, из них 34 — выздоровели, 2 — скончались.
Kursk.com 02:27
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Футбол

Дзюба попал в топ-10 футболистов Европы с истекающими контрактами

Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба попал в список десяти лучших игроков Европы, у которых скоро закончится контракт, сообщает портал Football 365.
Газета.Ru вчера в 21:50
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