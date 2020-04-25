С начала пандемии в Соединённых Штатах умер уже 50 031 пациент с коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Согласно его подсчётам, в стране было зарегистрировано 870 468 случаев CoViD-19.

Число жертв коронавируса в США превысило 50 тысяч человек

Происшествия В Благовещенске неизвестный в маске стрелял в охранника супермаркета Сегодня в полицию поступило сообщение о том, что в один из магазинов города зашел неизвестный мужчина в темной одежде и маске и произвел несколько выстрелов из неустановленного оружия сторону охранника, ранив его в плечо. 1

Происшествия Главврач красноярского госпиталя выпала с пятого этажа Красноярск, 26 апреля 2020, 09:15 — REGNUM С пятого этажа упала исполняющая обязанности главного врача госпиталя для ветеранов войн в Красноярском крае, сообщает издание «ТВК Красноярск». 655

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