Коронавирус
News.ruЧисло жертв коронавируса в США превысило потери в Первой мировой войне
Количество умерших от коронавирусной инфекции в Соединённых Штатах 16 июня превысило боевые потери страны в Первой мировой войне, в которую США вступили в 1917 году.
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Количество жертв COVID-19 в США превысило количество погибших американцев в Первую мировую
Фонтанка.Рувчера в 16:10
Жертв коронавируса в США больше, чем погибших на Первой мировой американских солдат
Комсомольская правдавчера в 16:01
Жертв COVID-19 в США стало больше, чем погибших на Первой мировой американских солдат
Интерфаксвчера в 15:38
За время пандемии COVID США потеряли больше граждан, чем в Первую мировую
Российская газетавчера в 15:59
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 05:47, Ашберн
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Сообщалось, что россияне смогут бронировать отдых на полуострове с 1 июля.
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Москва, 17 июня 2020, 11:27 — REGNUM Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести в России дополнительное пособие для родителей-одиночек.
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Вести.Ru 04:02
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США сообщили о передаче Украине военной помощи на $60 млн
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Lenta.ru 15 июня в 20:35
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Желание Горбачева отдать Карелию Финляндии назвали ложью
Желание российского политика Михаила Горбачева отдать Карелию в состав Финляндии в «Горбачев-фонде» назвали ложью.
Lenta.ru 05:27
Экономика
Банкиры просят отложить импортозамещение ПО
Банкиры просят отложить импортозамещение ПО Банковское сообщество просит на четыре года перенести перевод на отечественное программное обеспечение и оборудование критической информационной инфраструктуры.
Коммерсантъ вчера в 18:37
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«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 10:29
Происшествия
Первоклассник ранил отца во время ссоры с матерью в Подмосковье
Мальчик ранил ножом своего отца во время ссоры с матерью, сообщает о происшествии РЕН ТВ 17 июня.
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В 2021 году церемония пройдет 11 апреля (вместо запланированной на 14 февраля) — ровно за две недели до вручения «Оскара», которое состоится 25 апреля.
Россия – Культура вчера в 05:47
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Общество
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Москвичей предупредили о резком похолодании после аномальной жары
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Яркий светящийся объект пролетел в небе над Австралией
Жители Австралии заметили в небе необычный яркий зеленый объект.
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Армия и оружие
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Происшествия
Воздушный шар с белым крестом в небе встревожил жителей Японии
В Японии неизвестные запустили в небо воздушный шар с прицепленным к нему белым крестом.
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Глава Минздрава Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что полностью карантинные меры в России будут отменены, вероятно, не раньше следующего года.
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Юлия Липницкая подтвердила информацию о беременности
Ранее в Сети появилась информация о том, что Липницкая станет матерью. По сведениям СМИ, ребенок спортсменки родится в ближайшее время.
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