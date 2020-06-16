Коронавирус

News.ruNews.ruЧисло жертв коронавируса в США превысило потери в Первой мировой войне

Количество умерших от коронавирусной инфекции в Соединённых Штатах 16 июня превысило боевые потери страны в Первой мировой войне, в которую США вступили в 1917 году.
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Количество жертв COVID-19 в США превысило количество погибших американцев в Первую мировую

Фонтанка.Рувчера в 16:10

Жертв коронавируса в США больше, чем погибших на Первой мировой американских солдат

Комсомольская правдавчера в 16:01

Жертв COVID-19 в США стало больше, чем погибших на Первой мировой американских солдат

Интерфаксвчера в 15:38

Число жертв COVID-19 в США превысило потери страны в Первой мировой войне

Газета.Ruвчера в 15:57

Число умерших из-за коронавируса в США превысило потери страны в Первой мировой войне

ТАССвчера в 15:55

От коронавируса погибло больше американцев, чем в Первой мировой

Телеканал 360°вчера в 15:45

За время пандемии COVID США потеряли больше граждан, чем в Первую мировую

Российская газетавчера в 15:59
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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 05:47, Ашберн
Общество

Аксенов разъяснил новые правила отдыха в Крыму

Сообщалось, что россияне смогут бронировать отдых на полуострове с 1 июля.
Взгляд.ру 05:29
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Здоровье

В России начались клинические испытания вакцины от коронавируса

Клинические исследования двух форм вакцины против вируса SARS-CoV-2 (возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19) начались в России сегодня, 17 июня, сообщает Министерство здравоохранения.
Коммерсантъ 05:12
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Экономика

Жители России стали покупать более дешёвые продукты

Москва, 16 июня 2020, 11:46 — REGNUM После снятия режима самоизоляции жители России стали покупать более дешёвые продукты питания.
REGNUM вчера в 04:46
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Общество

Виктория Боня объяснила слова об «алкоголиках и нищебродах»

REGNUM 00:59
1,4K
Общество

Новое пособие для матерей-одиночек может появиться в России

Москва, 17 июня 2020, 11:27 — REGNUM Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести в России дополнительное пособие для родителей-одиночек.
REGNUM 04:27
2,4K
Путешествия

Санатории на Кубани могут стать обсерваторами

Ранее «Живая Кубань» сообщала, что в Краснодарском крае обсерваторы закроют с 21 июня.
Живая Кубань 02:28
Энергетика

Лукашенко заявил о наличии альтернативы российскому газу

Известия вчера в 10:33
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Футбол

Заседание по пересмотру приговора Кокорину и Мамаеву перенесено

Заседание московского городского суда по пересмотру приговора футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву перенесено на 6 июля.
Вести.Ru 04:02
Политика

США сообщили о передаче Украине военной помощи на $60 млн

«Вчера Управление оборонного сотрудничества посольства США получило оборудование более чем на $60 млн для передачи украинским партнёрам, в том числе рации, боеприпасы и противотанковые ракеты Javelin», — указано в заявлении.
RT на русском 03:52
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал «Пятому каналу» о самочувствии артиста.
Lenta.ru 15 июня в 20:35
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Религия

Монастырь экс-духовника Поклонской перешел на осадное положение

Запрещенный с недавнего времени в служении клирик схиигумен Сергий (Романов) днем 16 июня вместе с казаками захватили Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Пресвятой Богородицы "Спорительница хлебов" в Свердловской области, сообщает портал 66.Ru.
Газета.Ru вчера в 14:03
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Политика

Желание Горбачева отдать Карелию Финляндии назвали ложью

Желание российского политика Михаила Горбачева отдать Карелию в состав Финляндии в «Горбачев-фонде» назвали ложью.
Lenta.ru 05:27
1,1K
Экономика

Банкиры просят отложить импортозамещение ПО

Банкиры просят отложить импортозамещение ПО Банковское сообщество просит на четыре года перенести перевод на отечественное программное обеспечение и оборудование критической информационной инфраструктуры.
Коммерсантъ вчера в 18:37
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Политика

«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 10:29
2,2K
Происшествия

Первоклассник ранил отца во время ссоры с матерью в Подмосковье

Мальчик ранил ножом своего отца во время ссоры с матерью, сообщает о происшествии РЕН ТВ 17 июня.
Известия 04:47
4
Кино

Церемония вручения премии BAFTA в 2021 году перенесена на 11 апреля

В 2021 году церемония пройдет 11 апреля (вместо запланированной на 14 февраля) — ровно за две недели до вручения «Оскара», которое состоится 25 апреля.
Россия – Культура вчера в 05:47
7
Происшествия

Актера Ефремова повезли на допрос

Сотрудники ФСИН в среду, 17 июня, забрали актера Михаила Ефремова на допрос.
Известия 04:37
9
Происшествия

Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина

РИА Новости вчера в 06:40
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Общество

Около 300 тыс. учителей отзовут из отпуска для проведения ЕГЭ

Порядка 300 тыс. школьных учителей в России вызовут из отпуска летом для проведения ЕГЭ.
Известия 03:40
3
Космос

36 инопланетных цивилизаций может существовать в нашей галактике

Evo-rus.com 15 июня в 22:23
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Общество

Прокурор запросил реальные сроки для фигурантов дела «Сети»* в Петербурге

Гособвинитель попросил суд назначить Виктору Филинкову и Юлию Бояршинову 9 и 6 лет колонии соответственно по петербургскому делу "Сети"*, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 05:21
4
Общество

Москвичей предупредили о резком похолодании после аномальной жары

16 июня в Москве объявили штормовое предупреждение после прогнозирования аномальной жары в 30-31 градус.
Lenta.ru 01:27
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Космос

Яркий светящийся объект пролетел в небе над Австралией

Жители Австралии заметили в небе необычный яркий зеленый объект.
Мосмонитор вчера в 11:48
1
Шоу-бизнес

Галкин показал цветущий сад Пугачевой в своем замке

Юморист Максим Галкин опубликовал видео, в котором впервые показал фанатам цветущий сад своего загородного дома.
Экономика сегодня 15 июня в 04:14
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Гаджеты

Появились первые фотографии Samsung Galaxy Watch 3

На страничке Макса Вайнбаха, который является редактором зарубежного ресурса XDA Developers появились изображения Samsung Galaxy Watch 3. Если верить этой утечке, то третье поколение умных часов не сильно отличаются от оригинала – Galaxy Watch.
The GEEK 02:16
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Армия и оружие

В компании «Сухой» заявили об экспортной версии истребителя Су-57

Москва, 16 июня 2020, 16:34 — REGNUM В число перспектив развития авиастроительной компании «Сухой» входит серийное производство экспортной версии истребителя пятого поколения Су-57 и выход на мировой рынок боевых беспилотников, сообщается в годовом отчёте компании за 2019 год, опубликованном 16 июня.
REGNUM вчера в 09:34
35
Происшествия

Воздушный шар с белым крестом в небе встревожил жителей Японии

В Японии неизвестные запустили в небо воздушный шар с прицепленным к нему белым крестом.
News.ru 02:53
Общество

Глава Минздрава Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что полностью карантинные меры в России будут отменены, вероятно, не раньше следующего года.
Газета.Ru вчера в 16:40
1,9K
Общество

В Сиэтле протестующие провозгласили автономию

Военное дело 15 июня в 03:07
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Фигурное катание

Юлия Липницкая подтвердила информацию о беременности

Ранее в Сети появилась информация о том, что Липницкая станет матерью. По сведениям СМИ, ребенок спортсменки родится в ближайшее время.
Вечерняя Москва вчера в 12:40
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