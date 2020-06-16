Количество умерших от коронавирусной инфекции в Соединённых Штатах 16 июня превысило боевые потери страны в Первой мировой войне, в которую США вступили в 1917 году.

Число жертв коронавируса в США превысило потери в Первой мировой войне

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Политика США сообщили о передаче Украине военной помощи на $60 млн «Вчера Управление оборонного сотрудничества посольства США получило оборудование более чем на $60 млн для передачи украинским партнёрам, в том числе рации, боеприпасы и противотанковые ракеты Javelin», — указано в заявлении.

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