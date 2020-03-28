Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаЧисло заболевших коронавирусом в США превысило 100 тысяч человек

В Америке, которая на этой неделе вышла на первое место по числу заразившихся COVID-19, скончались 1544 человека, выздоровели 862. На втором месте в печальном списке заболевших коронавирусом следует Италия - 86 тысяч 498 человек, затем - Китай - 81 тысяча 897 человек.
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Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 100 тыс

ТАСС17:58

Число заражений COVID-2019 в США превысило 100 тысяч

RT на русском18:36

Число инфицированных COVID19 в США перешло за 100 тысяч

Газета.Ru17:59

Число зараженных коронавирусом в США превысило 100 тыс

РБК17:40

В США количество зараженных коронавирусом превысило 90 тысяч

Аргументы недели13:44

В США число заразившихся коронавирусом превысило 100 тысяч человек

РИА Новости17:39

Число заразившихся коронавирусом в США превысило 52 тыс

Эхо Москвы24 марта в 19:06
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Минздрав расширил список возможных лекарств для лечения коронавируса

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RT на русском 08:52
Общество

На Камчатке будут применены меры к несоблюдающим карантин туристам

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Вести.Ru 21:12
Общество

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Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 13:10
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В Италии за сутки погибли 969 человек с подтвержденным коронавирусом Об этом сообщает La Reppublica со ссылкой на пресс-конференцию комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.
РБК 15:07
Политика

Глава МИД Италии оценил российскую помощь стране

Италия не боится попасть в зависимость после оказания Россией гуманитарной помощи пострадавшим от пандемии коронавируса регионам страны, заявил глава МИД страны Луиджи Ди Майо.
РИА Новости 18:04
Игры

Киберпанковый детектив Gamedec собрал нужную сумму на Kickstarter

Всего 36 часов потребовалось польской студии Anshar на то, чтобы собрать нужную сумму на завершение работы над игрой Gamedec.
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Мурашко рассказал о влиянии климата на коронавирус

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что солнце препятствует распространению коронавируса.
Коммерсантъ 19:49
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В Москве из-за коронавируса закроют магазины, кафе и парки

1. В Москве закроются все магазины, кроме аптек и продовольственных — это беспрецедентные меры В столице ограничения будут действовать с 28 марта по 5 апреля 2020 года.
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Хоккей

Шведский хоккеист Линус Умарк покидает «Салават Юлаев»

Чемпион мира 2017 года Линус Умарк выступал в "Салавате Юлаева" с 2015 года. В среду КХЛ приняло решение о закрытии сезона.
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Названы размеры штрафов для нарушителей карантина

Отмечается, что размер штрафа для должностных лиц будет варьироваться от 300 до 500 тысяч рублей.
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Детский врач вернулась из Австрии в Россию и пошла на работу

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В Кремле назвали цель предстоящей нерабочей недели

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ИжевскИнфо.РУ 09:45
Армия и оружие

ВСУ обстреляли из минометов поселок Зайцево в ДНР

Донецк, 27 марта 2020, 10:59 — REGNUM Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Зайцево на севере Горловки в Донецкой Народной Республике.
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Энергетика

На рынке США возникли отрицательные цены на нефть

На рынке США возникли отрицательные цены на нефть.
Lenta.ru 18:27
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Премьер Эстонии обратился к народу на русском языке из-за коронавируса

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в пятницу обратился к народу на русском языке в связи с пандемией коронавируса.
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Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные

Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
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Китай закупил у России рекордный объем нефти – 1,6 млн тонн

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Наука

Сам ты искусственный

Болезнь оказалась сибирской язвой, а ее источником стал завод по производству бактериологического оружия, где по одной из версий, забыли вернуть на место защитный фильтр.
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Названы самые «выносливые» бюджетные автомобили

Эксперты составили список автомобилей, которые способны проехать свыше 400 тысяч километров.
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Салвини пригрозил выходом Италии из ЕС из-за ситуации с коронавирусом

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Жена Льва Лещенко рассказала о его состоянии

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РИА Новости 18:29
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В Карелии из-за коронавируса остановят весь общественный транспорт

В Карелии остановят движение всего общественного транспорта из-за угрозы распространения коронавируса.
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Полноценный авиадвигатель, созданный на базе автомобильного мотора, появится в России через четыре-пять лет в случае успешного завершения опытно-конструкторских работ, сообщил РИА Новости генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ) Михаил Гордин.
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