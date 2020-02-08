Число жертв нового типа коронавирусной инфекции в китайской провинции Хубэй достигло 699 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения.

Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй возросло до 699

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