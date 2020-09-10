Коронавирус

RT на русскомRT на русскомЧисло жертв коронавируса в мире достигло 900 тысяч

Университет Джонса Хопкинса заявил, что число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в мире достигло 900 тыс. Уточняется, что на первом месте по числу умерших находятся США — 190649. На втором и третьем местах — Бразилия (127 464) и Индия (73 890).
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В мире число жертв коронавируса превысило 900 тысяч

Российская газетавчера в 19:02

Коронавирус поставил новый печальный рекорд

Вести.Ruвчера в 20:03

Число жертв COVID-19 в мире превысило 900 тыс. человек

РБКвчера в 19:24

Число умерших из-за коронавируса в мире достигло 900 тыс

ТАССвчера в 19:07

Число умерших от Covid-19 приближается к миллиону

Евразия Dailyвчера в 21:15

Число жертв коронавируса в мире превысило 900 тысяч человек

РИА Новостивчера в 18:50

Во всем мире коронавирус выявили у 27,5 млн человек

Общественное телевидение Россиивчера в 02:31
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Кино

Вышел фильм «Процесс» с Михаилом Ефремовым в роли адвоката

Режиссер Сергей Кальварский снял короткометражный фильм «Процесс» для «Новой Газеты», картина уже выложена на официальном YouTube-канале издания.
RuNews24.ru вчера в 09:21
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Политика

Блумберг сообщил о блокировке санкций Евросоюза против Белоруссии

Кипр заблокировал принятие Евросоюзом санкций против Белоруссии, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
РИА Новости вчера в 23:39
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Политика

Россия выразила протест послу за позицию Германии по Навальному

«Послу заявлен решительный протест в связи с выдвижением Федеральным правительством ФРГ голословных обвинений и ультиматумов в адрес России в контексте заболевания и госпитализации российского гражданина А.Навального», — сообщили в МИДе.
РБК вчера в 10:45
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Общество

Ефремов заявил, что адвокат Пашаев его подставил

РИА Новости вчера в 13:35
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Общество

На Урале основателя паблика об АУЕ приговорили к семи годам колонии

ТАСС вчера в 07:40
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Наука

Lancet обратился к создателям российской вакцины от коронавируса

Ведущий международный научный журнал Lancet предложил авторам исследования по российской вакцине от коронавируса "Спутник-V" ответить на вопросы коллег, усомнившихся в выводах российских ученых, заявил РИА Новости в среду представитель издания.
РИА Новости 00:26
Политика

Тихановской вручили награду на международном форуме в Польше

Специальную награду Международного экономического форума в Польше получила бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская 9 сентября, сообщает РИА Новости.
ИА Красная Весна вчера в 16:24
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Общество

Адвокат Ефремова признан виновным

Адвокат актера Михаила Ефремова, приговоренного к 8 годам колонии за пьяное ДТП, Эльман Пашаев признан виновным в нарушении этики.
Уралинформбюро 00:18
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Политика

Итоги переговоров РФ и Украины назвали дипломатическим провалом Киева

Киев, 10 сентября 2020, 06:25 — REGNUM Невыполнение обещаний которые дал глава Украины Владимир Зеленский президенту РФ Владимиру Путину в рамках саммита «нормандской четверки» в Париже являются «дипломатическим провалом» Киева, считает бывший глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.
REGNUM вчера в 23:25
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Политика

Власти ФРГ: Навальный выжил благодаря быстрой реакции омских врачей

Газета.Ru вчера в 14:41
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Политика

Экс-депутат Рады заявил о возможном прекращении существования Украины

Ранее бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что украинские власти боятся возвращения Донбасса под свой контроль.
РБК вчера в 22:36
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Авто

Geely начнет выпускать в Белоруссии две новые модели

В России хэтчбек уже доступен для заказа, а кросс-купе появится у дилеров до конца нынешнего года.
Informus.ru вчера в 13:12
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Происшествия

На теле убитой аспирантки Ещенко нашли следы удушения

Газета.Ru вчера в 16:52
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Фигурное катание

Загитова снялась с контрольных прокатов сборной России

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Пхенчхана, Алина Загитова снялась с контрольных прокатов сборной России, которые пройдут 12 и 13 сентября.
Газета.Ru вчера в 13:02
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Происшествия

В Сургуте четыре человека погибли при столкновении катера с баржей

Катер и баржа столкнулись на реке в Сургуте (ХМАО), в результате погибли четыре человека, говорится в сообщении Следственного комиета.
РБК вчера в 14:33
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Путешествия

Туристы из РФ пожаловались на обман из-за названия отеля в Турции

REGNUM 00:56
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Происшествия

В Дагестане начали проверку после смерти невесты в день свадьбы

Махачкала, 10 сентября 2020, 04:04 — REGNUM Доследственная проверка начата по факту смерти невесты в день свадьбы в дагестанском селе Мургук, сообщает пресс-служба управления СК РФ по республике.
REGNUM вчера в 21:04
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Происшествия

В Забайкалье вор раздал нуждающимся около 800 тысяч украденных рублей

Российская газета 01:02
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Шоу-бизнес

Реалити-шоу о семье Кардашьян закрывается после 20 сезонов

Сообщается, что последние серии проекта будут показаны в начале 2021 года.
Evo-rus.com вчера в 06:44
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Политика

Экс-глава офиса Зеленского из-за угроз покинул Украину

Андрей Богдан, бывший глава офиса президента Украины Владимира Зеленского заявил, что покинул страну.
Москва 24 вчера в 19:08
Недвижимость

Спрос на недвижимость в Екатеринбурге во время пандемии вырос на 45%

Президент Гильдии строителей Урала Вячеслав Трапезников рассказал, что в целом, несмотря на все трудности — пандемию, эскроу-реформы, снижение покупательской способности и девальвацию рубля, — интерес жителей Екатеринбурга к покупке жилья остался высоким, а спрос — стабильным.
Екатеринбург Онлайн 00:00
Общество

Член КС Белоруссии опровергла данные о подготовке переворота в стране

РИА Новости вчера в 05:35
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Общество

Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре

«Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет», — говорится в сообщении.
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Шоу-бизнес

Моргенштерн получил премию «Женщина года»

Evo-rus.com вчера в 08:15
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Здоровье

Медикам изменят режим работы для профилактики коронавируса

Власти планируют разработать новые рекомендации по ротации смен медработников и нахождению в «красной зоне», чтобы предотвратить массовые заражения медиков коронавирусом, сообщила газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).
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Политика

Дмитрий Медведев предложил ввести базовый доход для россиян

На сегодняшний день базовый доход выплачивают населению некоторые страны.
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Шоу-бизнес

Рудковская порадовала поклонников стройными ногами

На снимках, обработанных в фотошопе, фигура Рудковской выглядит неестественно. Ноги вытянуты слишком сильно, отчего пропорции тела нарушены.
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Хоккей

Гол Кучерова стал решающим для победы «Тампы» над «Айлендерс»

Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» из Флориды одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» во втором матче финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) благодаря голу российского нападающего Никиты Кучерова.
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Шоу-бизнес

42-летнюю Ольгу Орлову критикуют за фото в купальнике

Недавно Орлова опубликовала очередную фотографию из Турции, на которой предстала в довольно откровенном купальнике синего цвета.
CT news вчера в 10:03
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Происшествия

Пять машин и грузовик столкнулись на ТТК в Москве

Газета.Ru 01:27
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