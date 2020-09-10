Университет Джонса Хопкинса заявил, что число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в мире достигло 900 тыс. Уточняется, что на первом месте по числу умерших находятся США — 190649. На втором и третьем местах — Бразилия (127 464) и Индия (73 890).

Число жертв коронавируса в мире достигло 900 тысяч

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