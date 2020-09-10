Коронавирус
RT на русскомЧисло жертв коронавируса в мире достигло 900 тысяч
Университет Джонса Хопкинса заявил, что число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в мире достигло 900 тыс. Уточняется, что на первом месте по числу умерших находятся США — 190649. На втором и третьем местах — Бразилия (127 464) и Индия (73 890).
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Кино
Вышел фильм «Процесс» с Михаилом Ефремовым в роли адвоката
Режиссер Сергей Кальварский снял короткометражный фильм «Процесс» для «Новой Газеты», картина уже выложена на официальном YouTube-канале издания.
RuNews24.ru вчера в 09:21
Политика
Блумберг сообщил о блокировке санкций Евросоюза против Белоруссии
Кипр заблокировал принятие Евросоюзом санкций против Белоруссии, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
РИА Новости вчера в 23:39
Политика
Россия выразила протест послу за позицию Германии по Навальному
«Послу заявлен решительный протест в связи с выдвижением Федеральным правительством ФРГ голословных обвинений и ультиматумов в адрес России в контексте заболевания и госпитализации российского гражданина А.Навального», — сообщили в МИДе.
РБК вчера в 10:45
Общество
Ефремов заявил, что адвокат Пашаев его подставил
РИА Новости вчера в 13:35
Наука
Lancet обратился к создателям российской вакцины от коронавируса
Ведущий международный научный журнал Lancet предложил авторам исследования по российской вакцине от коронавируса "Спутник-V" ответить на вопросы коллег, усомнившихся в выводах российских ученых, заявил РИА Новости в среду представитель издания.
РИА Новости 00:26
Политика
Тихановской вручили награду на международном форуме в Польше
Специальную награду Международного экономического форума в Польше получила бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская 9 сентября, сообщает РИА Новости.
ИА Красная Весна вчера в 16:24
Общество
Адвокат Ефремова признан виновным
Адвокат актера Михаила Ефремова, приговоренного к 8 годам колонии за пьяное ДТП, Эльман Пашаев признан виновным в нарушении этики.
Уралинформбюро 00:18
Политика
Итоги переговоров РФ и Украины назвали дипломатическим провалом Киева
Киев, 10 сентября 2020, 06:25 — REGNUM Невыполнение обещаний которые дал глава Украины Владимир Зеленский президенту РФ Владимиру Путину в рамках саммита «нормандской четверки» в Париже являются «дипломатическим провалом» Киева, считает бывший глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.
REGNUM вчера в 23:25
Политика
Власти ФРГ: Навальный выжил благодаря быстрой реакции омских врачей
Газета.Ru вчера в 14:41
Политика
Экс-депутат Рады заявил о возможном прекращении существования Украины
Ранее бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что украинские власти боятся возвращения Донбасса под свой контроль.
РБК вчера в 22:36
Авто
Geely начнет выпускать в Белоруссии две новые модели
В России хэтчбек уже доступен для заказа, а кросс-купе появится у дилеров до конца нынешнего года.
Informus.ru вчера в 13:12
Происшествия
На теле убитой аспирантки Ещенко нашли следы удушения
Газета.Ru вчера в 16:52
Фигурное катание
Загитова снялась с контрольных прокатов сборной России
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Пхенчхана, Алина Загитова снялась с контрольных прокатов сборной России, которые пройдут 12 и 13 сентября.
Газета.Ru вчера в 13:02
Происшествия
В Сургуте четыре человека погибли при столкновении катера с баржей
Катер и баржа столкнулись на реке в Сургуте (ХМАО), в результате погибли четыре человека, говорится в сообщении Следственного комиета.
РБК вчера в 14:33
Происшествия
В Дагестане начали проверку после смерти невесты в день свадьбы
Махачкала, 10 сентября 2020, 04:04 — REGNUM Доследственная проверка начата по факту смерти невесты в день свадьбы в дагестанском селе Мургук, сообщает пресс-служба управления СК РФ по республике.
REGNUM вчера в 21:04
Происшествия
В Забайкалье вор раздал нуждающимся около 800 тысяч украденных рублей
Российская газета 01:02
Шоу-бизнес
Реалити-шоу о семье Кардашьян закрывается после 20 сезонов
Сообщается, что последние серии проекта будут показаны в начале 2021 года.
Evo-rus.com вчера в 06:44
Политика
Экс-глава офиса Зеленского из-за угроз покинул Украину
Андрей Богдан, бывший глава офиса президента Украины Владимира Зеленского заявил, что покинул страну.
Москва 24 вчера в 19:08
Недвижимость
Спрос на недвижимость в Екатеринбурге во время пандемии вырос на 45%
Президент Гильдии строителей Урала Вячеслав Трапезников рассказал, что в целом, несмотря на все трудности — пандемию, эскроу-реформы, снижение покупательской способности и девальвацию рубля, — интерес жителей Екатеринбурга к покупке жилья остался высоким, а спрос — стабильным.
Екатеринбург Онлайн 00:00
Общество
Член КС Белоруссии опровергла данные о подготовке переворота в стране
РИА Новости вчера в 05:35
Общество
Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре
«Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 09:30
Шоу-бизнес
Моргенштерн получил премию «Женщина года»
Evo-rus.com вчера в 08:15
Здоровье
Медикам изменят режим работы для профилактики коронавируса
Власти планируют разработать новые рекомендации по ротации смен медработников и нахождению в «красной зоне», чтобы предотвратить массовые заражения медиков коронавирусом, сообщила газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).
Ведомости 00:53
Политика
Дмитрий Медведев предложил ввести базовый доход для россиян
На сегодняшний день базовый доход выплачивают населению некоторые страны.
Evo-rus.com 00:54
Шоу-бизнес
Рудковская порадовала поклонников стройными ногами
На снимках, обработанных в фотошопе, фигура Рудковской выглядит неестественно. Ноги вытянуты слишком сильно, отчего пропорции тела нарушены.
Цензуры.Нет вчера в 11:47
Хоккей
Гол Кучерова стал решающим для победы «Тампы» над «Айлендерс»
Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» из Флориды одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» во втором матче финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) благодаря голу российского нападающего Никиты Кучерова.
Известия 00:34
Шоу-бизнес
42-летнюю Ольгу Орлову критикуют за фото в купальнике
Недавно Орлова опубликовала очередную фотографию из Турции, на которой предстала в довольно откровенном купальнике синего цвета.
CT news вчера в 10:03