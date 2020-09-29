Число жертв коронавируса в мире превысило 1 млн
Во всем мире коронавирусной инфекцией заразились более 33,2 млн человек, следует из данных университета. В первую тройку лидеров по числу инфицированных входят США Индия, и Бразилия. На четвертом месте находится Россия (1,159 млн заболевших, по информации оперативного штаба).В источнике
С чего всё началось
По всему миру в результате коронавируса скончались более 1 млн человек, следует из данных
американского Университета Джонса Хопкинса, опубликованных во вторник, 29 сентября.
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Университет Хопкинса: в мире число зараженных COVID-19 превысило 33,1 млн
ИА Красная Веснавчера в 10:47