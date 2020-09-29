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РБК
РБК

Число жертв коронавируса в мире превысило 1 млн

Во всем мире коронавирусной инфекцией заразились более 33,2 млн человек, следует из данных университета. В первую тройку лидеров по числу инфицированных входят США Индия, и Бразилия. На четвертом месте находится Россия (1,159 млн заболевших, по информации оперативного штаба).В источнике
С чего всё началось
По всему миру в результате коронавируса скончались более 1 млн человек, следует из данных
 американского Университета Джонса Хопкинса, опубликованных во вторник, 29 сентября.
Известия22:04
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Интерфакс

Количество умерших от коронавируса в мире превысило 1 миллион

Интерфакс22:15
Primpress.ru

Коронавирус победили около 25 миллионов человек

Primpress.ru19:35
Kadara.ru

Ситуация с распространением COVID-19 в мире и меры для его сдерживания на сегодня

Kadara.ru00:02
Lenta.ru

Число жертв коронавируса в мире превысило миллион человек

Lenta.ru21:03
Коммерсантъ

Число жертв коронавируса превысило 1 миллион

Коммерсантъ20:51
Взгляд.ру

Число жертв коронавируса в мире превысило 1 млн человек

Взгляд.ру22:03
ИА Красная Весна

Университет Хопкинса: в мире число зараженных COVID-19 превысило 33,1 млн

ИА Красная Веснавчера в 10:47
КП - Беларусь

От коронавируса в мире скончалось уже более одного миллиона человек

КП - Беларусьвчера в 03:22

Минобороны Армении сообщило о наступлении Азербайджана в Карабахе

Вооруженные силы Азербайджана начали широкомасштабное наступление на юге и северо-востоке в Нагорном Карабахе, сообщает в понедельник, 28 сентября, представитель Минобороны Армении Арцун Ованнисян.
Известиявчера в 13:30
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Ученые секвенировали геном исходного штамма пенициллина

Геном исходного штамма пенициллина секвенирован Исследователи из Имперского колледжа Лондона, Международного центра сельского хозяйства и биологических наук (CABI) и Оксфордского университета секвенировали исходный штамм пенициллина, вырастив его из замороженной культуры, хранящейся в CABI.
Discover24вчера в 04:14
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Минтруд планирует увеличить выплаты на детей из малообеспеченных семей

Почти 95 миллиардов рублей потребуется на увеличение пособия для детей от 3 до 7 лет семьям, среднедушевой доход в которых не вырастет до прожиточного минимума при выплате пособия в половину прожиточного минимума на ребенка, сообщила пресс-служба Минтруда РИА Новости.
РИА Новости23:48

Алтайский министр образования благодарен Онищенко

По словам министра, разговор с депутатом Госдумы Геннадием Онищенко был доброжелательный, а "Геннадий Григорьевич, как человек опытный и дальновидный", говорил про следующий этап, который включает в себя работу над качеством и разнообразием меню, модернизацию оборудование и так далее.
Алтапресс23:46

Под Самарой совершил жесткую посадку легкомоторный самолет

Самара, 29 сентября 2020, 06:57 — REGNUM Один человек пострадал в результате жесткой посадки легкомоторного двухместного самолета в районе села Семеновка в Самарской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.
REGNUM23:57
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