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Во всем мире коронавирусной инфекцией заразились более 33,2 млн человек, следует из данных университета. В первую тройку лидеров по числу инфицированных входят США Индия, и Бразилия. На четвертом месте находится Россия (1,159 млн заболевших, по информации оперативного штаба).