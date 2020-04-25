с чего всё началось

Количество людей, умерших после заражения коронавирусом, в мире превысило отметку 200 тысяч (всего от COVID-19 скончались 200 698 человек). Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Подавляющее количество больных выявлено в США — 924,5 тысячи.

Число жертв коронавируса в мире превысило 200 тысяч человек

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