Коронавирус
РИА НовостиЧисло жертв коронавируса в мире превысило 500 тысяч человек
Число жертв коронавируса нового типа в мире превысило 500 тысяч человек, сообщает университет Джонса Хопкинса. По данным на 23.58 мск воскресенья умерли 500 108 заболевших, больше всего скончавшихся в США - 125 714. Общее число случаев заражения коронавирусом достигло 10 063 319.
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с чего всё началось
Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину на телеканале «Россия 1» рассказал, как защищается от коронавируса. Он сообщил, что раз в три дня сдает тесты — все они отрицательные.Екатеринбург Онлайнвчера в 06:49
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Более 10 млн человек по всему миру заразились COVID-19, число жертв превысило 500 тыс
Интерфаксвчера в 18:47
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Происшествия
Проценко оценил данные о найденных пакетах для трупов в Коммунарке
Газета.Ru вчера в 18:12
Политика
Граждане 113 стран с января смогут въезжать в РФ без бумажной визы
Граждане 113 стран смогут въезжать в Россию без оформления бумажной визы, сообщил "Ъ" замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
Интерфакс вчера в 14:38
Финансы
В России банки снизили лимит овердрафта по дебетовым картам
По статистике "Эквифакса", на 1 июня нынешнего года в РФ обращалось 903 тыс. карт с овердрафтом, а совокупный лимит по ним был на уровне 13,2 млрд руб. Напомним, на фоне пандемии доля проблемных микрозаймов в России превысила в апреле 40%.
Коммерсантъ вчера в 22:13
Кино
Марго Робби сыграет в новой части «Пиратов Карибского моря»
Австралийская актриса Марго Робби сыграет в новой части "Пиратов Карибского моря".
Piter.tv 00:32
Политика
Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России
В сложившейся геополитической обстановке единственным союзником России остается Белоруссия, сказал белорусский президент Александр Лукашенко в эфире государственного телеканала «Беларусь-1».
Коммерсантъ вчера в 18:09
Технологии
Эксперт рассказал о пользе отключения геолокации на смартфоне
Определение геолокации на смартфонах следует ограничивать или отключать, если человек обеспокоен сбором своих персональных данных, рассказал 29 июня эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко.
Известия вчера в 21:15
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости вчера в 18:20
Путешествия
Сроки начала турсезона в Греции и Кипре для россиян назвали в АТОР
Как заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, после 15 июля принять российских туристов будут готовы Греция, Хорватия и Кипр.
Live24 27 июня в 03:30
Происшествия
В Москве два человека погибли в аварии на МКАД
В Москве на 7-м км МКАД столкнулись легковой автомобиль и грузовик, в результате погибли два человека, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
РБК 01:07
Энергетика
В США объявил о банкротстве добытчик сланцевой нефти Chesapeake Energy
Американская компания Chesapeake Energy, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила о банкротстве.
Известия вчера в 23:30
Армия и оружие
Армия Ливии нанесла авиаудар по войскам правительства
Ливийская национальная армия (ЛНА) нанесла воздушный удар по военной колонне Правительства национального согласия (ПНС), заявили в пресс-службе ЛНА 28 июня на своей странице в Twitter.
ИА Красная Весна вчера в 15:08
Общество
Минкомсвязи предложило сделать портал госуслуг окном для жалоб россиян
Минкомсвязи России предложило сделать портал госуслуг единым окном для жалоб и обращений россиян в органы власти.
Ведомости вчера в 21:29
Происшествия
На территории Вологодской области зафиксировали смерч
Смерч зафиксировали на территории Тарногского района Вологодской области.
ТАСС 27 июня в 11:58
Политика
Япония выступила за сохранение структуры G7
Токио считает крайне важным сохранить сегодняшнюю структуру Группы семи (G7), заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга, комментируя намерение президента США Дональда Трампа пригласить на саммит G7 лидеров России, Индии, Австралии и Южной Кореи.
Взгляд.ру 00:55
Политика
Трамп высказался о причине исключения России из G8
По мнению президента США Дональда Трампа, американская сторона настояла на исключении России из G8 из-за того, что Москва переиграла во внешней политике экс-президента США Барака Обаму.
RT на русском вчера в 22:12
Происшествия
Суд вернул в прокуратуру дело о краже имущества Чубайса
Одинцовский городской суд Подмосковья вернул в прокуратуру дело о краже имущества гендиректора "Роснано" Анатолия Чубайса на 70 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 08:48
Шоу-бизнес
Пугачева в мятной пижаме приняла в гостях Юдашкиных и Буйнова
В гости к Пугачевой пожаловали супруги Валентин и Марина Юдашкины, а также Александр Буйнов.
Московский Комсомолец вчера в 05:36
Общество
Названы регионы РФ с наиболее доступным жильем
Исследование определило регионы страны с наиболее доступным по стоимости жильем. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:28
Здоровье
В Хакасии коронавирус выявлен ещё у 32 человек
Абакан, 29 июня 2020, 05:55 — REGNUM За последние сутки в Хакасии подтверждено 32 новых случая заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 22:55
Футбол
Смолов забил «Барселоне» в матче чемпионата Испании по футболу
Vprognoze.ru 27 июня в 15:27
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 29 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:10
Происшествия
На Талнахской фабрике прекращен слив оборотной воды
Угрозы утечки отходов с Талнахской обогатительной фабрики нет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Норникеля", которому принадлежит предприятие.
Российская газета вчера в 06:22
Здоровье
Врач рассказала о связи шашлыка с развитием рака
Шашлык может способствовать развитию онкологических заболеваний, рассказала врач-диетолог Марина Макиша.
Известия вчера в 18:25
Политика
Действующий президент Польши прошел во второй тур выборов
Явка на прошедшем в воскресенье первом туре составила почти 63%, что является одним из самых высоких показателей за историю выборов в Польше.
Интерфакс 01:14
Единоборства
Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе
Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье одержал победу над соотечественником Дэном Хукером в главном поединке турнира UFC Вегас 4.
Vprognoze.ru вчера в 02:26
Общество
В Нидерландах не нашли источник радиоактивных частиц в Северной Европе
Специалисты Национального института здравоохранения и окружающей среды Нидерландов заявили, что не могут определить происхождение радиоактивных частиц, повышенная концентрация которых была зафиксирована в Северной Европе.
Известия вчера в 17:46
Политика
В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»
В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru 27 июня в 06:22