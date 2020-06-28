Коронавирус
РИА НовостиЧисло жертв коронавируса в мире превысило 500 тысяч человек
Число жертв коронавируса нового типа в мире превысило 500 тысяч человек, сообщает университет Джонса Хопкинса. По данным на 23.58 мск воскресенья умерли 500 108 заболевших, больше всего скончавшихся в США - 125 714. Общее число случаев заражения коронавирусом достигло 10 063 319.
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с чего всё началось
С начала пандемии во всем мире коронавирусом заразились 9 979 535 человек, умерли 498 710 человек, информация опубликована Университетом Джонса Хопкинса.Полит.рувчера в 02:21
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