Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиЧисло жертв коронавируса в мире превысило 500 тысяч человек

Число жертв коронавируса нового типа в мире превысило 500 тысяч человек, сообщает университет Джонса Хопкинса. По данным на 23.58 мск воскресенья умерли 500 108 заболевших, больше всего скончавшихся в США - 125 714. Общее число случаев заражения коронавирусом достигло 10 063 319.
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с чего всё началось
С начала пандемии во всем мире коронавирусом заразились 9 979 535 человек, умерли 498 710 человек, информация опубликована
 Университетом Джонса Хопкинса.
Полит.рувчера в 02:21

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Число жертв коронавируса во всём мире превысило 500 тысяч человек

Life.ruвчера в 19:27

Число смертей от COVID-19 в мире приблизилось к полумиллиону

Национальная служба новостей26 июня в 01:54

В Нигерии число случаев заражения коронавирусом превысило 24 тысячи

ИА Красная Веснавчера в 13:24

Число заболевших КОВИД в мире превысило 10 млн человек

Невские Новостивчера в 08:08

Коронавирусом в мире заразились почти 10 млн человек, количество жертв приблизилось к 500 тысячам

Полит.рувчера в 02:21

Число зараженных COVID-19 в мире выросло до 9,9 миллиона: новые данные

Sputnik Армения27 июня в 02:13

Число жертв коронавируса в мире превысило 500 тысяч человек

РИА Новостивчера в 17:09
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
Политика

Поздравляя с Днем Конституции, Зеленский упустил два региона

Поздравляя граждан с Днем Конституции, президент Украины Владимир Зеленский упомянул 25 областей, хотя в Основном законе говорится о 27 субъектах, пишет газета "Известия".
Газета.Ru вчера в 15:49
22
Экономика

За либерализацию малой авиации выступила интернет-торговля

За либерализацию малой авиации выступила интернет-торговля Малая авиация предпринимает очередную попытку ослабить ограничения на участие малого бизнеса в коммерческих перевозках.
Коммерсантъ вчера в 18:04
Интернет

Новая версия браузера Google Chrome стала экономнее расходовать память

Новая версия браузера Google Chrome стала экономнее расходовать оперативную память компьютера.
UfacityNews.ru вчера в 16:37
6
Общество

Опубликованы лучшие снимки НЛО за 40 лет

Обнародованы лучшие снимки НЛО за 40 лет. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на The Mirror.
Москва 24 вчера в 19:22
6
Энергетика

В США объявил о банкротстве добытчик сланцевой нефти Chesapeake Energy

Американская компания Chesapeake Energy, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила о банкротстве.
Известия вчера в 23:30
29
Здоровье

Диетолог рассказала о связи между шашлыком и развитием рака

Употребление в пищу шашлыка может стать одним из факторов развития онкологических заболеваний, рассказала диетолог Марина Макиша.
Вечерняя Москва вчера в 19:23
21
Общество

PepsiCo на два месяца откажется от рекламы в Facebook

По данным телеканала Fox News, корпорация прекратит размещать рекламу на платформе соцсети в период с начала июля до конца августа.
RuNews24.ru вчера в 23:27
1
Здоровье

Количество заражённых коронавирусом в Хакасии продолжает расти

В Хакасии за последние сутки коронавирус подтвердился у ещё 32 человек, сообщил губернатор Валентин Коновалов в соцсетях.
Московский Комсомолец Хакасия вчера в 22:30
141
Общество

Работающие пенсионеры в России получат по 12 тыс. рублей в июне

Ряду категорий работающих пенсионеров в России будет выплачено дополнительно по 12 тысяч рублей.
Общественная служба новостей вчера в 07:09
67
Финансы

Союзники США резко отреагировали на массовую печать долларов

Зарубежные партнеры Соединенных Штатов стали резко сокращать вложения в госдолг США из-за печати нескольких триллионов долларов, сообщает издание Sohu.
Экономика сегодня вчера в 08:56
18
Происшествия

Владелец базы отдыха в Мурманской области открыл огонь по полицейским

Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении владельца одной из баз отдыха, который подозревается в том, что в ходе конфликта с отдыхающими, вызвавшими правоохранителей, устроил стрельбу по полицейским, никто не пострадал, сообщили в региональном СУ СК России.
РИА Новости вчера в 09:23
105
Политика

Белый дом заявил об отсутствии у Трампа данных о сговоре РФ и талибов

Разведка США не докладывала президенту Дональду Трампу о том, что Россия якобы предлагала награду связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.
Известия 27 июня в 22:53
270
Общество

Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре на Урале

РБК вчера в 15:32
631
Происшествия

В результате сильных ливней в Китае погибли 12 человек

По меньшей мере 12 человек погибли в результате сильных ливней и урагана, которые в последние дни обрушились на китайскую провинцию Сычуань.
РБК вчера в 23:04
Шоу-бизнес

Жорин отреагировал на слова Костенко в деле об алиментах Тарасова

Костенко считает приговор нечестным по отношению к своим детям. Жорин отреагировал на слова Костенко в деле об алиментах.
ВладТайм вчера в 03:11
8
Экономика

Граждан ждут дополнительные финансовые расходы с 1 июля

Россиян уже с 1 июля ждут дополнительные финансовые расходы в связи с нововведениями в законодательстве, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru вчера в 16:00
8
Наука

Доказана связь между размером ноги и продолжительностью жизни

Evo-rus.com 27 июня в 10:39
81
Общество

Испытатели российской вакцины от COVID-19 чувствуют себя хорошо

Специалисты не наблюдают нежелательные побочные реакции у добровольцев после введения российской вакцины от коронавируса.
Известия вчера в 19:05
64
Общество

В РФ готовят нововведение пенсионерам, получающим выплаты на карту

В РФ пенсионеры, получающие деньги на пластиковую карту, могут прочувствовать на себе некоторые нововведения.
ToDay News Ufa вчера в 14:03
17
Политика

Штат Миссисипи может поменять флаг

Авторы закона намерены поменять флаг, чтобы текущий не напоминал боевое знамя Конфедерации в годы Гражданской войны.
Газета.Ru вчера в 21:15
10
Политика

В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»

В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru 27 июня в 06:22
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Политика

Трамп назвал причину исключения России из G8

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россию исключили из "Большой восьмерки" из-за ее побед на внешнеполитической арене.
РИА Новости вчера в 14:38
548
Политика

Меркель призвала Европу готовиться к миру без лидерства США

По словам Меркель, в иной реальности Вашингтон может не стремиться, как это было ранее, заявлять о себе как о мировом лидере.
Evo-rus.com вчера в 15:18
1,1K
Шоу-бизнес

62-летний Виктор Салтыков хочет вновь стать отцом

Актуальные Новости вчера в 08:58
11
Футбол

«Пасуш де Феррейра» — «Порту». Прогноз: Зе Луиш, Пепе и Теллес намучаются в гостях

Анализ и прогноз матча «Пасуш де Феррейра» — «Порту» (29.06.2020) Чемпионат Португалии был благополучно возобновлён в начале июня.
Чемпионат вчера в 10:15
Общество

Названы регионы РФ с наиболее доступным жильем

Исследование определило регионы страны с наиболее доступным по стоимости жильем. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:28
27
Общество

У россиян началась сокращенная рабочая неделя

Россиян ждет сокращенная рабочая неделя в связи с общероссийским голосованием по правкам в конституцию, которое пройдет в среду, 1 июля.
РИА Новости вчера в 17:11
716
Политика

Путин рассказал, почему никогда не полетит одним самолетом с премьером

РЕН ТВ вчера в 10:43
252
Происшествия

На Алтае при взрыве газа в доме погибла женщина

РБК вчера в 22:20
Общество

В Ростуризме подтвердили изменение правил приема туристов

По данным ведомства, теперь взамен справки об отрицательном тесте на COVID-19 введено обязательное требование о предоставлении документа об отсутствии контакта с больными в последние две недели.
Известия 27 июня в 12:11
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