Коронавирус
Аргументы и ФактыЧисло жертв коронавируса в мире превысило 500 тысяч человек
Общее число жертв коронавируса в мире превысило 500 тысяч человек, передает РИА Новости. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. По его подсчетам, на данный момент от последствий заражения коронавирусом в мире скончались 500 108 человек.
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 22:25, Ашберн
Общество
Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей от 16 лет
Министерство труда России не поддержало идею распространить единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей 16 и 17 лет.
Вечерняя Москва 26 июня в 20:21
Общество
Названы регионы РФ с наиболее доступным жильем
Исследование определило регионы страны с наиболее доступным по стоимости жильем. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:28
Общество
Пенсионеры получат деньги на несколько походов в магазин
Размер выплаты составляет тысячу рублей, которую можно потратить, например, на несколько походов в продуктовый магазин.
Primpress.ru 15:30
Финансы
Названы главные риски для рубля в июле и его критический курс
С учетом текущей конъюнктуры, сложившейся на мировых фондовых и сырьевых рынках, базовый сценарий на июль по паре доллар/рубль предполагает сохранение диапазона 68-70,50.
Российская газета вчера в 23:00
Армия и оружие
«До Москвы точно достанет»: что американцы хотят установить в Европе
Издание утверждает, что на недавнем собрании министры обороны стран НАТО приняли новый подход к ядерному сдерживанию и европейские союзники США готовы разместить у себя ракеты средней дальности.
РИА Новости 01:00
Наука
Ученые из США обнаружили у вируса SARS-CoV-2 «зловещие щупальца»
Ученые из Калифорнийского университета в США выяснили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, использует для заражения отростки, похожие на щупальца, которые позволяют ему быстро распространяться по организму, сообщает газета Financial Times.
РИА Новости 00:17
Армия и оружие
Атомную подлодку «Казань» передадут ВМФ России в декабре 2020 года
Атомную подлодку модернизированного проекта 885М «Казань» передадут на вооружение Военно-морскому флоту России в декабре 2020 года.
Kazanfirst.ru 07:12
Общество
Стоимость ракеты «Ангара» в три раза превысила стоимость «Протона»
Как отмечает «РИА Новости» со ссылкой на данные госзакупок, по контракту от апреля 2020 года стоимость изготовления ракеты «Протон-М» для запуска телекоммуникационного спутника «Экспресс-АМУ4» составляет 2,33 млрд руб.
РБК 20:26
Политика
Пелоси обвинила Трампа в игнорировании любых подозрений в адрес РФ
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси обвинила американского лидера Дональда Трампа в том, что он склонен игнорировать любые обвинения в адрес России.
News.ru 13:11
Политика
США огорчены отказом Японии от размещения в стране систем ПРО
Токио говорит о затратах на размещение систем ПРО, мощности радаров Aegis Ashore, что может негативно сказаться на здоровье своих граждан.
Evo-rus.com 00:09
Наука
В Японии обучились прогнозировать развитие болезней на три года вперёд
В Японии ученые научились прогнозировать болезни на три года вперед.
ToDay News Ufa 07:28
Гаджеты
Смартфоны Redmi получили обновление до MIUI 12
Ожидается, что уже завтра начнется распространение стабильной версии оболочки MIUI 12 для первых смартфонов производителя.
The GEEK 09:35
Общество
Виновный в смертельном ДТП Ефремов сделал политическое заявление
Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов признался, что не имеет отношения к оппозиции. Об этом рассказал его адвокат Эльман Пашаев.
Политическая Экспертиза 03:50
Футбол
Хави заявил, что надеется и готовится возглавить «Барселону»
Бывший полузащитник «Барселоны», а ныне главный тренер катарского «Аль-Садда», Хави Эрнандес заявил, что мечтает возглавить каталонский клуб.
RT на русском 18:52
Общество
АСТВ продолжает награждать победителей викторины «Твой выбор»
Леонид Мультиварку в ежедневной викторине Твой выбор получил Леонид. Спасибо за подарок, - поблагодарил АСТВ сахалинец.
АСТВ вчера в 07:23
Политика
Германия готовит ответ на санкции США против «Северного потока -2»
Германия готова принять санкции против США в ответ на ограничения по «Северному потоку-2», пишет Bloomberg.
ToDay News Ufa 08:41
Здоровье
Врач рассказала о связи шашлыка с развитием рака
Шашлык может способствовать развитию онкологических заболеваний, рассказала врач-диетолог Марина Макиша.
Известия 18:25
Общество
Мясников назвал способы для распознавания опасных родинок
Волга-Медиа 14:20
Общество
Явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию достигла 80%
Явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию России достигла 80%, свой голос отдали более 938,2 тыс. человек.
Известия 12:59
Происшествия
Еще четыре пациента с коронавирусом умерли в Иркутской области
В Иркутской области за сутки умерли четыре пациента с подтвержденным коронавирусом.
EastRussia 21:52
Футбол
«Ювентус» подписал пятилетний контракт с полузащитником «Барселоны»
ProstoProSport 15:14
Происшествия
В Бурятии выявили 56 новых случаев заражения коронавирусом
Улан-Удэ, 26 июня 2020, 05:32 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки выявили 56 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 25 июня в 22:32
Экономика
Мишустин расширил список пострадавших от пандемии отраслей
Премьер-министр Михаил Мишустин включил пассажирские перевозки железнодорожным и морским транспортом в список отраслей, которые пострадали от пандемии коронавируса.
RT на русском 04:10
Политика
Львовский журналист признался в ненависти к Украине
Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов в эфире YouTube-канала ISLND TV оскорбил своих сограждан и признался, что ненавидит Украину.
Газета.Ru 02:25
Армия и оружие
WP: из-за «сговора» России и талибов погибли несколько военных США
Газета Washington Post со ссылкой на сведения анонимных источников, близких к американским военным, заявила, что "несколько" военнослужащих США были убиты в Афганистане из-за якобы сговора РФ с талибами.
РИА Новости 21:45