Коронавирус

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыЧисло жертв коронавируса в мире превысило 500 тысяч человек

Общее число жертв коронавируса в мире превысило 500 тысяч человек, передает РИА Новости. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. По его подсчетам, на данный момент от последствий заражения коронавирусом в мире скончались 500 108 человек.
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Более 10 млн человек по всему миру заразились COVID-19, число жертв превысило 500 тыс

Интерфакс18:47

Число смертей от коронавируса в мире превысило 500 тысяч

Коммерсантъ17:41

Число жертв коронавируса в мире превысило 500 тыс

ТАСС16:58

Число жертв коронавируса в мире превысило 500 тысяч человек

РИА Новости17:09

Число умерших от COVID-19 в мире превысило 500 тыс. человек

РБК17:08

Число жертв коронавируса в мире превысило полмиллиона

Lenta.ru17:24

Число заболевших COVID-19 в мире превысило десять миллионов человек

Gazeta.SPb07:55
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Финансы

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«До Москвы точно достанет»: что американцы хотят установить в Европе

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Армия и оружие

Атомную подлодку «Казань» передадут ВМФ России в декабре 2020 года

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Политика

Пелоси обвинила Трампа в игнорировании любых подозрений в адрес РФ

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси обвинила американского лидера Дональда Трампа в том, что он склонен игнорировать любые обвинения в адрес России.
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Политика

США огорчены отказом Японии от размещения в стране систем ПРО

Токио говорит о затратах на размещение систем ПРО, мощности радаров Aegis Ashore, что может негативно сказаться на здоровье своих граждан.
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Наука

В Японии обучились прогнозировать развитие болезней на три года вперёд

В Японии ученые научились прогнозировать болезни на три года вперед.
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Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре на Урале

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