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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Число жертв коронавируса в мире превысило 900 тысяч

Число погибших пациентов с подтвержденным коронавирусом в мире превысило 900 тыс. человек, следует из данных университета Джонса Хопкинса.В источнике
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Комсомольская правда

Число жертв коронавируса в мире превысило 900 тысяч

Комсомольская правда18:57
Газета.Ru

Число жертв коронавируса в мире превысило 900 тысяч

Газета.Ru19:36
РБК

Число жертв COVID-19 в мире превысило 900 тыс. человек

РБК19:24
ТАСС

Число умерших из-за коронавируса в мире достигло 900 тыс

ТАСС19:07
Российская газета

В мире число жертв коронавируса превысило 900 тысяч

Российская газета19:02
RT на русском

Число жертв коронавируса в мире достигло 900 тысяч

RT на русском21:16
РИА Новости

Число жертв коронавируса в мире превысило 900 тысяч человек

РИА Новости18:50

Квалификационная комиссия заключила, что Пашаев нарушил кодекс этики

"Квалификационная комиссия пришла к выводу, что адвокат Пашаев нарушил Кодекс профессиональной этики адвоката", - сказал источник, уточнив, что нарушения связаны с публичной активностью адвоката.
Квалификационная комиссия заключила, что Пашаев нарушил кодекс этики
Газета.Ruвчера в 15:30
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Психиатрическую экспертизу Олега Соколова огласили в закрытом режиме

Результаты психолого-психиатрического освидетельствования экс-доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия, оглашались в суде в Петербурге в закрытом формате.
Интерфаксвчера в 10:47
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В Петербурге зритель требует с театра более 1 млн рублей за травму

Санкт-Петербург, 9 сентября 2020, 12:45 — REGNUM Зритель Академического малого драматического театра — театра Европы (МДТ) Елизавета Видус требует с учреждения культуры через суд более 1 млн рублей за полученную травму во время спектакля.
REGNUMвчера в 05:45
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Президент России поблагодарил Сбербанк за подарок Тулуну

Банк построил и оборудовал инфекционное отделение больницы Президент России Владимир Путин во время телемоста, посвящённого результатам работы по ликвидации последствий паводка 2019 года, поблагодарил председателя правления ПАО Сбербанк Германа Грефа и коллектив Сбербанка за подаренный объект – инфекционное отделение тулунской больницы.
Байкал-Daily20:34

50 носителей SARS-CoV-2 выявлено за сутки в Бурятии

«Из 50 новых случаев COVID-19: 18 чел. — обследованы по обращению с признаками ОРВИ, остальные — контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19», — отметили в штабе.
REGNUM6 сентября в 22:57
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Россия выразила протест послу за позицию Германии по Навальному

«Послу заявлен решительный протест в связи с выдвижением Федеральным правительством ФРГ голословных обвинений и ультиматумов в адрес России в контексте заболевания и госпитализации российского гражданина А.Навального», — сообщили в МИДе.
РБКвчера в 10:45
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