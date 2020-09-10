ФБК заподозрил президента Татарстана в получении взятки

Фонд борьбы с коррупцией опубликовал новое расследование, в котором рассказал о том, что действующий президент Татарстана Рустам Минниханов «получил взятку в размере почти 3 миллиарда рублей».