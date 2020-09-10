Результаты психолого-психиатрического освидетельствования экс-доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия, оглашались в суде в Петербурге в закрытом формате.
Санкт-Петербург, 9 сентября 2020, 12:45 — REGNUM Зритель Академического малого драматического театра — театра Европы (МДТ) Елизавета Видус требует с учреждения культуры через суд более 1 млн рублей за полученную травму во время спектакля.
Банк построил и оборудовал инфекционное отделение больницы Президент России Владимир Путин во время телемоста, посвящённого результатам работы по ликвидации последствий паводка 2019 года, поблагодарил председателя правления ПАО Сбербанк Германа Грефа и коллектив Сбербанка за подаренный объект – инфекционное отделение тулунской больницы.
«Послу заявлен решительный протест в связи с выдвижением Федеральным правительством ФРГ голословных обвинений и ультиматумов в адрес России в контексте заболевания и госпитализации российского гражданина А.Навального», — сообщили в МИДе.