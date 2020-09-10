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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Число жертв коронавируса в мире превысило 900 тысяч

Число погибших пациентов с подтвержденным коронавирусом в мире превысило 900 тыс. человек, следует из данных университета Джонса Хопкинса.В источнике
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Коммерсантъ

Число жертв коронавируса в мире превысило 900 тысяч

Коммерсантъ20:13
RT на русском

Число жертв коронавируса в США превысило 190 тысяч

RT на русском19:57
Комсомольская правда

Число жертв коронавируса в мире превысило 900 тысяч

Комсомольская правда18:57
ТАСС

Число умерших из-за коронавируса в мире достигло 900 тыс

ТАСС19:07
Российская газета

В мире число жертв коронавируса превысило 900 тысяч

Российская газета19:02
РБК

Число жертв COVID-19 в мире превысило 900 тыс. человек

РБК19:24
РИА Новости

Число жертв коронавируса в мире превысило 900 тысяч человек

РИА Новости18:50

Правила номинации фильмов на «Оскар» изменили из-за пандемии

До сих пор обязательным условием для участия в конкурсе на премию "Оскар" был показ фильма в одном из коммерческих кинотеатров округа Лос-Анжелес в течение семи дней подряд, как минимум три раза в день.
Правила номинации фильмов на «Оскар» изменили из-за пандемии
Чеченская Республика Сегоднявчера в 03:15
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В Минске на свободе остался лишь один член президиума КС оппозиции

В совете выступили с требованием немедленно освободить Марию Колесникову, Максима Знака, Сергея Дылевского, Лилию Власову, а также гарантировать возможность беспрепятственного возвращения на территорию республики Ольги Ковальковой и Павла Латушко, а также других членов оппозиции, включая Светлану Тихановскую.
РИА Новости20:14
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США оштрафовали «дочку» Deutsche Bank за нарушение «крымских санкций»

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) оштрафовало Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA) на сумму $583 тыс. за нарушение антироссийских санкций, введенных из-за присоединения Крыма.
РБКвчера в 16:53
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Польша предложила Германии замену «Северному потоку-2»

Правительство Польши предложило ФРГ свой газопровод Baltic Pipe вместо "Северного потока-2" для поставок газа, заявил в среду в эфире Польского телевидения пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер.
Вести.Ruвчера в 04:12
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В Греции полиция применила слезоточивый газ против мигрантов

На острове Лесбос в среду вечером произошли беспорядки – тысячи мигрантов из сгоревшего лагеря Мориа пытались пройти в город Митилини и в порт, спецназ полиции применил слезоточивый газ, сообщил телеканал Open в вечернем выпуске новостей.
РИА Новостивчера в 16:18
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