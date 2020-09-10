Компания Deutsche Bank Trust Company Americas, которая является дочерним предприятием Deutsche Bank получило штраф от Минфина США на сумму в $583 тыс. за нарушение санкций, введенных против России из-за присоединения Крыма.
В Иркутской области разыскивают пострадавших от действий 50-летней жительницы Московской области Елены Дзык и ее сообщников, которых подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили 10 сентября 2020 года в пресс-службе в региональном управлении СК России.
До сих пор обязательным условием для участия в конкурсе на премию "Оскар" был показ фильма в одном из коммерческих кинотеатров округа Лос-Анжелес в течение семи дней подряд, как минимум три раза в день.
Государственный секретарь США Майкл Помпео, комментируя в интервью американскому журналисту Бену Шапиро отравление оппозиционера Алексея Навального, допустил причастность «высокопоставленных российских чиновников» к этому инциденту.
По данным украинских социологов, за немедленное возобновление выплаты пенсий всем пенсионерам, живущим в ДНР и ЛНР, выступает 48,5% жителей Украины, 23,6% опрошенных выступают категорически против этого решения.