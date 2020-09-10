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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Число жертв коронавируса в мире превысило 900 тысяч

Число погибших пациентов с подтвержденным коронавирусом в мире превысило 900 тыс. человек, следует из данных университета Джонса Хопкинса.В источнике
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RT на русском

Число жертв коронавируса в мире достигло 900 тысяч

RT на русском21:16
РИА Новости

Число жертв коронавируса в мире превысило 900 тысяч человек

РИА Новости18:50
РБК

Число жертв COVID-19 в мире превысило 900 тыс. человек

РБК19:24
ТАСС

Число умерших из-за коронавируса в мире достигло 900 тыс

ТАСС19:07
Российская газета

В мире число жертв коронавируса превысило 900 тысяч

Российская газета19:02
Комсомольская правда

Число жертв коронавируса в мире превысило 900 тысяч

Комсомольская правда18:57
Газета.Ru

Число жертв коронавируса в мире превысило 900 тысяч

Газета.Ru19:36

США оштрафовали «дочку» Deutsche Bank за нарушение санкций против РФ

Компания Deutsche Bank Trust Company Americas, которая является дочерним предприятием Deutsche Bank получило штраф от Минфина США на сумму в $583 тыс. за нарушение санкций, введенных против России из-за присоединения Крыма.
США оштрафовали «дочку» Deutsche Bank за нарушение санкций против РФ
Газета.Ru18:38
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Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре

«Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет», — говорится в сообщении.
RT на русскомвчера в 09:30
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Пострадавших от действий лжемедиков разыскивают в Иркутской области

В Иркутской области разыскивают пострадавших от действий 50-летней жительницы Московской области Елены Дзык и ее сообщников, которых подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили 10 сентября 2020 года в пресс-службе в региональном управлении СК России.
Областная газета (г. Иркутск)22:42

Правила номинации фильмов на «Оскар» изменили из-за пандемии

До сих пор обязательным условием для участия в конкурсе на премию "Оскар" был показ фильма в одном из коммерческих кинотеатров округа Лос-Анжелес в течение семи дней подряд, как минимум три раза в день.
Чеченская Республика Сегоднявчера в 03:15
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Басманный суд арестовал замминистра энергетики Анатолия Тихонова

Басманный суд в среду поздно вечером удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 ноября заместителю министра энергетики Анатолию Тихонову.
Российская газетавчера в 14:50
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ЕГЭ по иностранному языку исключили из обязательных экзаменов

ЕГЭ Иван Шилов © ИА REGNUM "Совет по федеральным государственным образовательным стандартам при Минпросвещения России рассмотрел и одобрил проект изменений во ФГОС среднего общего образования, исключающий иностранный язык из числа обязательных учебных предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация", — говорится в сообщении.
REGNUMвчера в 04:20
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Помпео допустил причастность Москвы к инциденту с Навальным

Государственный секретарь США Майкл Помпео, комментируя в интервью американскому журналисту Бену Шапиро отравление оппозиционера Алексея Навального, допустил причастность «высокопоставленных российских чиновников» к этому инциденту.
РБК22:38
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На Урале основателя паблика об АУЕ приговорили к семи годам колонии

Суд назначил Николаю Бабарике наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, его супругу приговорил к четырем годам условно, Зуев проведет в колонии 3 года и 9 месяцев.
ТАССвчера в 07:40
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Пенсию на Украине получают 500 тыс. жителей ДНР и ЛНР — Резников

По данным украинских социологов, за немедленное возобновление выплаты пенсий всем пенсионерам, живущим в ДНР и ЛНР, выступает 48,5% жителей Украины, 23,6% опрошенных выступают категорически против этого решения.
REGNUM8 сентября в 08:49
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