В Китае в провинции Хубэй, где получил распространение новый вид коронавируса, число погибших вследствие заражения достигло 479 человек, сообщило издание South China Morning Post со ссылкой на местные власти. Количество зараженных новым вирусом в провинции достигло 16,6 тыс. человек.

Число жертв коронавируса в провинции Хубэй достигло 479 человек

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