Общество
Экономика сегодняЧисло жертв коронавируса в провинции Хубэй достигло 479 человек
В Китае в провинции Хубэй, где получил распространение новый вид коронавируса, число погибших вследствие заражения достигло 479 человек, сообщило издание South China Morning Post со ссылкой на местные власти. Количество зараженных новым вирусом в провинции достигло 16,6 тыс. человек.
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В Китае жертвами нового коронавируса числятся уже 563 человека
Московский Комсомолец05 февраля в 18:50
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В авиакатастрофе погиб депутат Госдумы В пятницу вечером в Татарстане при попытке совершить вынужденную посадку разбился вертолет Bell 407, которым пользовался депутат Госдумы от «Единой России» и крупный в прошлом бизнесмен Айрат Хайруллин.
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Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве
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Генерал НАТО обвинил Россию в преследовании спутников США
Западные страны подвергаются опасности в космосе, так как неподалеку от их спутников находятся российские и китайские аппараты, заявил 7 февраля в интервью Washington Examiner командующий Объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации генерал Андре Ланата.
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Для снижения риска заболевания раком необходимо показываться врачу, заявил заместитель главного врача по хирургии Свердловского областного онкодиспансера, доктор медицинских наук Александр Дорофеев в интервью "Российской газете".
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