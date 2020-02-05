Общество

Экономика сегодняЭкономика сегодняЧисло жертв коронавируса в провинции Хубэй достигло 479 человек

В Китае в провинции Хубэй, где получил распространение новый вид коронавируса, число погибших вследствие заражения достигло 479 человек, сообщило издание South China Morning Post со ссылкой на местные власти. Количество зараженных новым вирусом в провинции достигло 16,6 тыс. человек.
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В китайской провинции Хубэй от коронавируса скончались 699 человек

Аргументы и Фактывчера в 18:00

В Китае жертвами нового коронавируса числятся уже 563 человека

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Число жертв коронавируса в Китае достигло 636 человек

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Число умерших от коронавируса в провинции Хубэй выросло до 618 человек

РИА Новости06 февраля в 17:27

Число жертв коронавируса в Китае достигло 549

РЕН ТВ05 февраля в 19:41

Число жертв коронавируса выросло до 638 человек

RuNews24.ruвчера в 11:54

Число жертв коронавируса в китайском Хубэе возросло до 549

RT на русском05 февраля в 17:40
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Группа старших офицеров вооруженных сил Украины похитила около восьми тонн гуманитарной помощи, которая предназначалась жителям Донбасса.
Южный Федеральный вчера в 23:05
Происшествия

Полиция арестовала британку за «непристойное обнажение» на Мальдивах

Сотрудники полиции на Мальдивах арестовали британскую туристку в бикини.
Российская газета вчера в 17:44
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Россия и Белоруссия договорились о цене на газ

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Глава МИД Венесуэлы по-русски поблагодарил Лаврова за визит в страну

РИА Новости вчера в 19:45
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Защита израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ

Жалоба будет подана на "многочисленные и грубые нарушения прав" Иссахар, которые якобы были допущены при "её необоснованном уголовном преследовании".
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Студентка Оксфорда и модель: как живет внучка Кобзона

Мишель родилась в браке Натальи, дочери Кобзона, и юриста Юрия Рапопорта, который является гражданином Австралии.
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Netflix назвал запрещенные для показа по требованию властей фильмы

Американский стриминговый сервис Netflix обнародовал список фильмов и шоу, запрещенных для показа на платформе в разных странах по требованию властей.
Известия вчера в 19:53
Происшествия

Угрожающая ситуация. Депутаты требуют от Зеленского срочно ввести Нацгвардию в Мукачево

Депутаты горсовета Мукачево (Закарпатская область) на экстренном заседании 7 февраля обратились к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой навести порядок в городе, в котором сложилась непростая криминогенная обстановка.
Украина.ру вчера в 09:49
Политика

Мишустин назначил нового замглавы министра строительства и ЖКХ

«Назначить Козлова Александра Сергеевича заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации», — говорится в документе.
РБК вчера в 16:26
Политика

Посол России пообещал Латвии ответ за травлю журналистов

Посол России в Латвии Евгений Лукьянов пообещал вступиться за журналистов, которые подверглись травле в Латвии.
РБК вчера в 23:24
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Регулярный чемпионат КХЛ выходит на финишную прямую

Да и 38-летний суперфорвард «Металлурга» Сергей Мозякин, много лет возглавлявший гонку бомбардиров КХЛ, хоть недавно и забросил первым в КХЛ 400 шайб, не так результативен, как прежде, - в текущем сезоне он не входит даже в топ-30 рейтинга, где бал правят московские динамовцы Вадим Шипачев и Дмитрий Яшкин.
Санкт-Петербургские ведомости вчера в 05:06
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В ЛНР сообщили об одном обстреле за сутки со стороны ВСУ

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил, что четыре ополченца погибли и четверо ранены в пятницу в результате обстрела со стороны ВС Украины территории республики.
РИА Новости вчера в 23:26
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Игорь Матвиенко заявил, что Григорьев-Апполонов медленно себя убивает

Discover24 вчера в 02:24
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В Кузбассе ответили на отказ Польши от импорта российского угля

В случае отказа Польши от российского угля Кузбасс перенаправит высвободившиеся объемы на другие рынки, в том числе стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Известия вчера в 08:03
Происшествия

В авиакатастрофе погиб депутат Госдумы

В авиакатастрофе погиб депутат Госдумы В пятницу вечером в Татарстане при попытке совершить вынужденную посадку разбился вертолет Bell 407, которым пользовался депутат Госдумы от «Единой России» и крупный в прошлом бизнесмен Айрат Хайруллин.
Коммерсантъ вчера в 15:13
Общество

Ляшко заявил о газовом обмане украинцев

Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что власти Украины обманывают граждан о причинах изменения цен на газ.
Газета.Ru вчера в 21:21
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
РИА Новости вчера в 12:04
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Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве

Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Коммерсантъ вчера в 10:48
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Во Франции Apple оштрафовали на €25 млн за замедление старых iPhone

По данным издания, генеральный директорат Франции по вопросам конкуренции, потребления и борьбы с мошенничеством (DGCCRF) оштрафовал Apple на €25 млн из-за того, что компания не предупредила пользователей о замедлении работы старых моделей iPhone после обновления iOS.
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Армия и оружие

Генерал НАТО обвинил Россию в преследовании спутников США

Западные страны подвергаются опасности в космосе, так как неподалеку от их спутников находятся российские и китайские аппараты, заявил 7 февраля в интервью Washington Examiner командующий Объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации генерал Андре Ланата.
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«Рейнджерс» проиграли «Баффало», несмотря на ассист Панарина

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Юрий Никифоров: Летом Еременко был готов перейти в «Динамо»

Экс-тренер «Динамо» Юрий Никифоров подтвердил, что летом 2019 года Роман Еременко мог перейти в состав бело-голубых.
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Онколог назвал способ снизить риск заболевания раком

Для снижения риска заболевания раком необходимо показываться врачу, заявил заместитель главного врача по хирургии Свердловского областного онкодиспансера, доктор медицинских наук Александр Дорофеев в интервью "Российской газете".
РИА Новости вчера в 22:07
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В начале февраля свои пенсии раскрыли также Евгений Петросян и Регина Дубовицкая.
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Считаю ипотечную ставку в 9% преступлением.
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Экономика

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Накануне Дерипаска в своем канале высказался о важности снижения регулятором ключевой ставки "до адекватных глобальному тренду 4,5%, а не на очередные позорные 0,25%".
ТАСС вчера в 10:01
Армия и оружие

В МИД сообщили о гибели российских военных в Идлибе

В Идлибе за минувшие две недели погибли российские и турецкие военные, заявили в МИД.
РИА Новости 06 февраля в 07:02
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В Казахстане выясняют обстоятельства беспорядков в Кордайском районе

По поводу произошедшего уже высказался президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
РЕН ТВ вчера в 15:01
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