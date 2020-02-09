Общество
ИзвестияЧисло погибших от коронавируса в провинции Хубэй достигло 780
В китайской провинции Хубэй количество умерших от коронавируса выросло до 780, за сутки погиб 81 человек, сообщает 9 февраля Reuters со ссылкой на органы здравоохранения Китая. Общее количество случаев инфицирования достигло 27 100, увеличившись более чем на 2 тыс.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 18:56, Ашберн
Наука
Ученые обнаружили ранний биохимический маркер депрессии
Японские ученые выяснили, что маркером развивающейся депрессии может служит антраниловая кислота в организме.
Политика
В МИД Украины разочарованы новой санкционной процедурой Совета Европы
Министерство иностранных дел Украины разочаровано принятым комитетом министров Совета Европы решением о введении комплементарной процедуры реагирования на нарушения уставных обязательств странами-членами этой организации, говорится в заявлении министерства на сайте в субботу.
Происшествия
Дети и женщины массово покидают Казахстан
Видеозапись опубликовала радиостанция «Говорит Москва». На кадрах видна огромная очередь из женщин и детей возле одного из пунктов пропуска.
Общество
HeadHunter: у 7% вакансий зарплата указана выше 100 тысяч рублей
Больше всего — 800 тыс. руб. — работодатели готовы были заплатить гендиректору в Новосибирске (сфера деятельности компании не указана) и главному инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион не указан).
Происшествия
Число погибших при стрельбе в Таиланде достигло 20
Число погибших в результате массовой стрельбы в таиландском городе Накхонратчасима достигло 20.
Происшествия
Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета
В результате крушения вертолета Bell-407 в Татарстане погиб депутат Государственной думы РФ Айрат Хайруллин.
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку. Что будет с рублем, ипотекой и вкладами
Потребительские кредиты и ипотека опять подешевеют, но понизится и доходность банковских вкладов.
Авто
В мае Toyota представит серийный минивэн-внедорожник
Как сообщает издание Best Car со ссылкой на собственные источники, в мае нынешнего года компания Toyota покажет серийный вариант концепт-кара TJ Cruiser.
Спорт
Швед Арман Дюплантис побил мировой рекорд в прыжках с шестом
Армия и оружие
Сирийские войска заняли два поселка к югу от Алеппо
Сирийские войска заняли поселки Зейтан и Барна к югу от Алеппо, подразделения вышли к шоссе Алеппо—Дамаск, передает SANA.
Шоу-бизнес
В срыве своей карьеры Пугачеву обвинил певец Михаил Муромов
Алла Борисовна, опасаясь конкуренции, постаралась «убрать» всех на своем пути.
Экономика
Удмуртия стала регионом с самой дешевой в России водкой
В Удмуртии отметили самую низкую среднюю цену за бутылку водки объемом 0,5 литра в России.
Шоу-бизнес
Дочь Ларисы Гузеевой: «Надеюсь, что засну и никогда не проснусь»
Вчера Лариса Гузеева опубликовала в социальных сетях снимок из комнаты дочери Оли с подписью «проверка психического состояния».
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 722 человек
Число жертв коронавируса в Китае достигло 722, при этом 2050 человек прошли лечение и выздоровели, передает в субботу Государственный комитет по гигиене и здравоохранению КНР.
Политика
Посольство обвинило Норвегию в нарушении договора о Шпицбергене
Российское посольство в Норвегии заявило, что Осло нарушает свои обязательства по договору о Шпицбергене.
Происшествия
Одно из дел Шамсутдинова могут рассмотреть без него
Адвокат отметил, что Руслан Мухатов, обвиняемый в нарушении уставных взаимоотношений, попросил об особом порядке рассмотрения дела.
Армия и оружие
Во время ударов Израиля по Сирии могли сбить пассажирский самолет
Политика
Зеленский надеется на встречу в «нормандском формате» в Берлине
Тарас Петренко / "Известия" Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что встреча лидеров стран "нормандской четверки" состоится в Берлине через два месяца.
Футбол
«Ювентус» уступил «Вероне» в гостях, несмотря на гол Роналду
«Верона» на своём поле обыграла туринский «Ювентус» в матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу (2:1).
Политика
Трамп объяснил увольнение русскоговорящего сотрудника СНБ США
Президент США Дональд Трамп рассказал, за что снял с должности сотрудника Совета национальной безопасности и эксперта по Украине Александра Виндмана.
Футбол
«При Манчини такой сплоченности не было». Аргентинец из «Зенита» объяснил, чем Семак лучше итальянского тренера
Итальянский специалист возглавлял команду в сезоне-2017/18. Аргентинец отдал преимущество россиянину.
Происшествия
ДТП в Воронежской области: три человека погибли, шесть пострадали
В Воронежской области на трассе "Дон" три человека погибли и шесть получили травмы в дорожно-транспортном происшествии с участием маршрутки.
Политика
Помпео призвал губернаторов в США «быть осторожнее» с Китаем
Госсекретарь США Майкл Помпео призвал американских губернаторов осторожно вести бизнес с Китаем.
Культура
Четвертый сезон сериала «Очень странные дела» станет последним
Четвертый сезон «Очень странных дел» будет состоять из двух частей и станет последним, сообщает портал Wegotthiscovered.
Космос
На Марсе и спутнике Юпитера существует жизнь
Ученые из Ливерпульского университета Хоуп в Великобритании рассказывают, что жизнь на Марсе и спутнике Юпитера Европе на самом деле есть.
Экономика
СП назвала недостаточное финансирование главной проблемой науки
Главной проблемой российской науки остается недостаточное финансирование.
Наука
Студенты в Колорадо смогут получить степень по «каннабису»
Выпускники Государственного университета Колорадо смогут стать обладателями степени по "каннабису, биологии и химии".
Политика
Меркель призвала отменить результаты выборов премьера в Тюрингии
Канцлер ФРГ Ангела Меркель подвергла критике ход и результаты выборов премьер-министра федеральной земли Тюрингия, которые обернулись политическим скандалом из-за правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и призвала отменить результаты голосования.
Здоровье
Онколог назвал основной продукт, способствующий развитию рака
Избыточное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие рака, заявил онколог Андрей Пылев в интервью телеканалу "Звезда".