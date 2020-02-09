Общество

ИзвестияИзвестияЧисло погибших от коронавируса в провинции Хубэй достигло 780

В китайской провинции Хубэй количество умерших от коронавируса выросло до 780, за сутки погиб 81 человек, сообщает 9 февраля Reuters со ссылкой на органы здравоохранения Китая. Общее количество случаев инфицирования достигло 27 100, увеличившись более чем на 2 тыс.
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Число жертв нового коронавируса в китайской провинции Хубэй возросло до 780

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Число погибших от коронавируса в провинции Хубэй достигло 780

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