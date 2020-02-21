Общество
Московский КомсомолецЧисло жертв коронавируса в провинции Хубэй возросло до 2144
Число жителей китайской провинции Хубэй, погибших от нового типа коронавируса, возросло до 2144 (в Ухане - 1684). Об этом сообщает региональный комитет здравоохранения.
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В Хубэе число погибших от коронавируса выросло до 2144 человек
Комсомольская правда20 февраля в 20:13
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 23:13, Ашберн
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