Число жителей китайской провинции Хубэй, погибших от нового типа коронавируса, возросло до 2144 (в Ухане - 1684). Об этом сообщает региональный комитет здравоохранения.

Число жертв коронавируса в провинции Хубэй возросло до 2144

Музыка Пригожин призвал перенять опыт Украины на «Евровидении» Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал в интервью "Газете.Ru" победу группы Go-A в украинском отборе на "Евровидение-2020", который завершился 22 февраля.

Энергетика Цена нефти Brent опустилась ниже $57 Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,9% - до $56,87 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 02:17 мск.

Здоровье В Гонконге число заразившихся коронавирусом возросло до 74 Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Гонконге за выходные дни увеличилось на четыре и достигло 74.

Происшествия Самолет Москва-Иркутск совершил посадку в Улан-Удэ из-за тумана Самолет, выполнявший рейс из Москвы в Иркутск, не смог совершить посадку в аэропорту назначения из-за тумана, сообщает ТАСС со ссылкой на справочную иркутского аэропорта.

Теннис Циципас защитил титул на турнире в Марселе Для 21-летнего греческого теннисиста турнир в Марселе стал первым выигранным соревнованием в текущем сезоне и пятым в карьере.

Гаджеты Google и Huawei продолжат сотрудничать Несмотря на введенный правительство США запрет, компания Google намерена сохранить партнерские отношения с Huawei.

Общество Турция из-за коронавируса закрыла границу с Ираном Власти Турции решили в качестве меры предосторожности против распространения коронавируса закрыть границу с Ираном, где зафиксировано 43 случая заражений, из которых восемь – со смертельным исходом.

Футбол Комитет по маркетингу РФС обсудил статус лицензионной программы РПЛ В ходе работы участники обсудили вопросы ребрендинга РФС, статуса лицензионной программы РПЛ, а также формирования маркетинговой стратегии и экономической модели по реорганизации ПФЛ.

Политика Сандерс одержал победу на праймериз демократов в Неваде Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс лидирует в первичном голосовании в Неваде за кандидатуру на пост президента США от Демократической партии.