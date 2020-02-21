Общество

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЧисло жертв коронавируса в провинции Хубэй возросло до 2144

Число жителей китайской провинции Хубэй, погибших от нового типа коронавируса, возросло до 2144 (в Ухане - 1684). Об этом сообщает региональный комитет здравоохранения.
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В Хубэе за сутки китайской пневмонией заразилось 630 человек

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Власти провинции Хубэй уточнили число заразившихся коронавирусом

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РЕН ТВ20 февраля в 20:38

Число жертв коронавируса в провинции Хубэй возросло до 2144

Московский Комсомолец20 февраля в 18:52

Число жертв коронавируса в провинции Хубэй возросло до 2346

RT на русскомвчера в 19:22
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Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Гонконге за выходные дни увеличилось на четыре и достигло 74.
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Украинский депутат Кива «послал» декоммунизаторов и поздравил всех с 23 февраля

Скандальный депутат Верховной рады Кива оригинальным образом поздравил сограждан с Днем защитника Отечества, празднование которого на Украине запрещено после госпереворота 2014 года.
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Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
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Самолет Москва-Иркутск совершил посадку в Улан-Удэ из-за тумана

Самолет, выполнявший рейс из Москвы в Иркутск, не смог совершить посадку в аэропорту назначения из-за тумана, сообщает ТАСС со ссылкой на справочную иркутского аэропорта.
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Получены данные, меняющие историю формирования Земли

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Для 21-летнего греческого теннисиста турнир в Марселе стал первым выигранным соревнованием в текущем сезоне и пятым в карьере.
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«Трактор» «всухую» обыграл «Сибирь» в матче чемпионата КХЛ

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Google и Huawei продолжат сотрудничать

Несмотря на введенный правительство США запрет, компания Google намерена сохранить партнерские отношения с Huawei.
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В столичных поликлиниках проведут лекции о здоровом образе жизни.
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В аварии со снегоходом на Камчатке погибла журналистка

Главный редактор информационного портала «Камчатка-Информ» Мария Нетребенко погибла в аварии со снегоходом на Камчатке.
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Слабое воздействие током определённой частоты на определённую точку в мозге привело обезьян в сознание, несмотря на то, что их хорошо усыпили с помощью анестетиков.
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Шесть провинций Китая понизили уровень ЧС из-за коронавируса

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